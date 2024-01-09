Зеленский посетит Всемирный экономический форум в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский лично выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), который пройдет на следующей неделе.

Об этом сообщил президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Бренде, Зеленский "произнесет речь и встретится с председателями форума" на Всемирном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 19 января.

"Это происходит на самом сложном геополитическом и геоэкономическом фоне за последние десятилетия", - добавил президент ВЭФ.

По данным СМИ, одной из тем форума станет война России против Украины, но основное внимание уделят конфликту между Израилем и боевиками ХАМАС.

В конференции примут участие многие мировые лидеры и высокопоставленные политики, в том числе президент Израиля Исаак Херцог, новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Смотрите также: Мобилизация мира должна опередить очередную мобилизацию нашего общего врага, - Зеленский в Давосе. ВИДЕО