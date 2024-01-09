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Новости Политика Украины
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Давос (374) Зеленский (16555)

Зеленский посетит Всемирный экономический форум в Давосе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

давос

Президент Украины Владимир Зеленский лично выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), который пройдет на следующей неделе.

Об этом сообщил президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Бренде, Зеленский "произнесет речь и встретится с председателями форума" на Всемирном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 19 января.

"Это происходит на самом сложном геополитическом и геоэкономическом фоне за последние десятилетия", - добавил президент ВЭФ.

По данным СМИ, одной из тем форума станет война России против Украины, но основное внимание уделят конфликту между Израилем и боевиками ХАМАС.

В конференции примут участие многие мировые лидеры и высокопоставленные политики, в том числе президент Израиля Исаак Херцог, новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Смотрите также: Мобилизация мира должна опередить очередную мобилизацию нашего общего врага, - Зеленский в Давосе. ВИДЕО
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Топ комментарии
+22
Зрада:
Взагалі, Єрмак дуже хитрий... Диявольськи хитрий.
Зрозумівши, що нахрапом здати Україну в Стамбулі не вдалось, зермаки взяли таймаут, та почали затягувать ситуацію в болото. Барісич вигадав казочку "формулу миру" (не перемоги), і почав гастролювати з нею світом, показуючи Бовтіка. Паралельно вони нищили найкращих військових у фортеці Бахмут, та зірвали контранступ. Єрмак чекав виснаження Європи та США. І дочекався. Ідеальний момент, щоб підписати капітуляцію з рашкай, відкласти звільнення територій на 15 років (назавжди). Все це буде красіво загорнуто у якісь "гарантії безпеки", а свідками та співучасниками мають бути представники інших країн (щоб не було так, як з Джонсоном, який зірвав їм Стамбульські). Фінал очікується в Давосі 14 січня, а потім "Глобальний саміт миру", який теж вигадав Єрмак. Ви ж за мір ва всьом міре, да? То підписуйте мирову з ворогом.
Правда арахамії не врахували, що наступного дня після підписання рашка може підкріпити договір отими північно-корейськими ракетами, метр в діаметрі
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09.01.2024 18:32
+20
Дурне поїхало в турне.
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09.01.2024 18:00
+19
розповість як можна угробити економіку країни за максимально короткий срок
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09.01.2024 17:56
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Правила форума Совет форумчан
Зачем так жестоко...
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09.01.2024 17:54 Ответить
"Нате мого п'ятака,- прийміть мене штурпака",- головний посил можливої, якщо захочуть послухати, надпотужжжної майбутньої доповіді зелідора на форумі 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.01.2024 18:35 Ответить
Зачиніть його там у надійному сейфі
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09.01.2024 17:56 Ответить
розповість як можна угробити економіку країни за максимально короткий срок
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09.01.2024 17:56 Ответить
Формула миру ракети не вродить.
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09.01.2024 17:58 Ответить
Зрада:
Взагалі, Єрмак дуже хитрий... Диявольськи хитрий.
Зрозумівши, що нахрапом здати Україну в Стамбулі не вдалось, зермаки взяли таймаут, та почали затягувать ситуацію в болото. Барісич вигадав казочку "формулу миру" (не перемоги), і почав гастролювати з нею світом, показуючи Бовтіка. Паралельно вони нищили найкращих військових у фортеці Бахмут, та зірвали контранступ. Єрмак чекав виснаження Європи та США. І дочекався. Ідеальний момент, щоб підписати капітуляцію з рашкай, відкласти звільнення територій на 15 років (назавжди). Все це буде красіво загорнуто у якісь "гарантії безпеки", а свідками та співучасниками мають бути представники інших країн (щоб не було так, як з Джонсоном, який зірвав їм Стамбульські). Фінал очікується в Давосі 14 січня, а потім "Глобальний саміт миру", який теж вигадав Єрмак. Ви ж за мір ва всьом міре, да? То підписуйте мирову з ворогом.
Правда арахамії не врахували, що наступного дня після підписання рашка може підкріпити договір отими північно-корейськими ракетами, метр в діаметрі
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09.01.2024 18:32 Ответить
складно співаєш
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09.01.2024 18:34 Ответить
з надією прийняти зі всіх сторін
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09.01.2024 17:58 Ответить
Дурне поїхало в турне.
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09.01.2024 18:00 Ответить
І як тобі в турне??
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09.01.2024 18:15 Ответить
зеДебил да
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09.01.2024 18:30 Ответить
Свіженький зедебіл.
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09.01.2024 18:38 Ответить
Вернулось із турне... і все ж таке дурне🤔🧐😁 Зате хоч побачить хрувстальнай мост анжанєрнай работи, угу... бо.😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.01.2024 18:39 Ответить
Цьго тупого ублюдка, разом із родиною, треба позбавитись. Це зелена катастрофа. Воно засере з Лєнко. і мамою Римо. увесь світ. Сподіваюсь, що ті що не зробили аборт, не в Ізраілі... що ця жортока Карма не із за цієї гнилої родини. Де вони, там війна і проблеми
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09.01.2024 18:06 Ответить
Це добре і важливо!
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09.01.2024 18:07 Ответить
А то!
Втомився, бідака, в бункері сидіти та гамбургери їсти…
Та нехай іде, нарід заплатить. Він же у нас один, сердечний…
Все про нарід думає…
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09.01.2024 18:07 Ответить
Вова, кричи на них..
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09.01.2024 18:14 Ответить
Ні на шо більш не здатний цей воровітий та брехливий піськограй окрім як марно прокативать бюджетні гроші у ціх поіздках, брехать, красти, жрати, срати та дзюріти у очі своїм фанатам.
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09.01.2024 18:14 Ответить
''Тебе денег нє дадут, в тєбє ліцо кіслоє''
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09.01.2024 18:15 Ответить
Народ збирає на бінокуляр для 128 ОГШБр ,а воно райзує за державний кошт це простіше сказано якесь "недолуге створіння"
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09.01.2024 18:17 Ответить
часу залишилось, мало.
от і катається, за наш кошт. істерично мотається, шукає, де б притулитися. і грошики приховати.
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09.01.2024 18:29 Ответить
А в Давосi коли останнiй раз були стихiйнi лиха-землетрус, повiнь або пожежа?
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09.01.2024 18:30 Ответить
Когда Суворов драпал на историческую родену
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09.01.2024 18:41 Ответить
Главное **** руки не кому не жми!
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09.01.2024 18:32 Ответить
я б взагалі заставляв в обов'язковому порядку проводити дебати перед виборами і обов'язково після випитої на двох плашки горілки і без всяких бумажок.

шо у тверезого на умі - те у п'яного на язиц
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09.01.2024 19:28 Ответить
И что он там расскажет,как нашей экономикой управляет юрист по образованию и лотерейщик по бизнесу,используя для сбора налогов jps маячки на запасах топлива во время войны и раздавая торговым сетям налоговые льготы?
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09.01.2024 18:40 Ответить
будет делится с бизнесом о шашлыке холодного копчения..............................тьфу ***...........................
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09.01.2024 18:41 Ответить
Зо він забув , хочеться знати ?

Поїздка обійдеться для українського бюджету в пристойну
копійчину , бо його супроводжуватиме цілий кагал із
Банкової😠
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09.01.2024 18:46 Ответить
Ну там же швейцарські Альпи. він і його команда трохи відпочіне на лижах покатаюця. А там може і на форум заскочать якщо буде час.
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09.01.2024 18:59 Ответить
Це ж треба таким чмошником бути, від нього навіть його одноплемінники відвернулись, а вони, як правило, намагаються тримаються купи та допомагати одне одному, ось таку славу піськограй зажив у своїх єдинокровних,- ганьба сіонського племені
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09.01.2024 18:46 Ответить
Може тому що він жид, а вони євреї ?
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09.01.2024 19:57 Ответить
Розповість що Україні потрібні "фінансові вдуванія"
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09.01.2024 18:53 Ответить
Як може бути шоу без шоумена! Де шоу там і шоумен!
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09.01.2024 18:56 Ответить
добре, що не Єрмака туди відправив, а сам їде. і це добре. і туди варто їхати, бо там збираються самі вершки багатого світу, які впливають на політиків у своїх країнах. от тільки їхати туди не з метою тусовки і селфі, а з метою проведення важливих переговорів із сильними світу цього для посилення підтримки України і разом з тим для збереження світової стабільності і світового порядку, що прямо впливає на ведення бізнесу. бо де стабільність і порядок, то тоді бізнес розвивається. тобто стратегічна мета нинішньої цивілізації має зводитись до того, щоб змусити кацапню припинити війну і, або стати з часом адекватною країною, або зникнути з політичної карти світу. і є тільки 2 шляхи для цього: підтримка України зброєю та економічно та зменшення або навіть взагалі припинення торгівлі з кацапами. тобто Україна буде знищувати кацапську військову міць, а адекватний світ має знищувати кацапню економічно. Оце і має бути головною метою поїздки Вови на той форум.
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09.01.2024 18:58 Ответить
В черговий раз обісреться. Таке вже було за його каденцію декілька разів.
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09.01.2024 20:20 Ответить
так отож. бо для цього потрібно бути хорошим переговорником, стратегом і дипломатом. тут вже не прокатять ті кривляння і нарцисизм, типу всі йому винні...
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09.01.2024 20:49 Ответить
Черговий вiдпочинок за наш рахунок! Як воно може не поiхати???))) Можливо, це його остання гастроль, а потiм - на нари!
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09.01.2024 19:04 Ответить
Не приймають Буратінку ніде, залишились одні форуми. Скоро повернеться на сцену Кралврал 95, хоч там йому поаплодують зебілята.
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09.01.2024 19:04 Ответить
Зачем едет читайте статью ниже
он все сделал чтоб слить успех страны в войне и подвести к так называемому плану Ермака мира
США та союзники провели таємну зустріч з Україною щодо "мирного плану" з РФ, - Bloomberg Джерело: https://censor.net/ua/n3466525
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09.01.2024 19:11 Ответить
А чому б туди не послати замість ЗЕлупи трускавецького проФФесора Мілованова?
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09.01.2024 19:15 Ответить
Розповість як можна весь бюджет закопати в асфальт, знищити оборонний потенціал і на цьому ще стати його команді мальярдерами і подобатися стаду 73% одночасно.
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09.01.2024 19:52 Ответить
Ця ганьба не закінчиться ніколи !
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09.01.2024 19:56 Ответить
О так! Великій діяч ЗеЗиДент,який крав на будівництві доріг під час війни!
Він розповість як йому потрібні гроші на "Велике відновленя" під час війни і продовженя "Великого годівництва"!
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09.01.2024 20:16 Ответить
Земелька муляє. поспішає розпатрошити поки не став Вжевтіком.
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09.01.2024 21:42 Ответить
Їхати, або не їхати,- ось у чому питання.
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09.01.2024 21:51 Ответить
Ви там хоч одкапайте його перед цим.
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10.01.2024 01:05 Ответить
 
 