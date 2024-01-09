Зеленский посетит Всемирный экономический форум в Давосе
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Президент Украины Владимир Зеленский лично выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), который пройдет на следующей неделе.
Об этом сообщил президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Бренде, Зеленский "произнесет речь и встретится с председателями форума" на Всемирном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 19 января.
"Это происходит на самом сложном геополитическом и геоэкономическом фоне за последние десятилетия", - добавил президент ВЭФ.
По данным СМИ, одной из тем форума станет война России против Украины, но основное внимание уделят конфликту между Израилем и боевиками ХАМАС.
В конференции примут участие многие мировые лидеры и высокопоставленные политики, в том числе президент Израиля Исаак Херцог, новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Взагалі, Єрмак дуже хитрий... Диявольськи хитрий.
Зрозумівши, що нахрапом здати Україну в Стамбулі не вдалось, зермаки взяли таймаут, та почали затягувать ситуацію в болото. Барісич вигадав казочку "формулу миру" (не перемоги), і почав гастролювати з нею світом, показуючи Бовтіка. Паралельно вони нищили найкращих військових у фортеці Бахмут, та зірвали контранступ. Єрмак чекав виснаження Європи та США. І дочекався. Ідеальний момент, щоб підписати капітуляцію з рашкай, відкласти звільнення територій на 15 років (назавжди). Все це буде красіво загорнуто у якісь "гарантії безпеки", а свідками та співучасниками мають бути представники інших країн (щоб не було так, як з Джонсоном, який зірвав їм Стамбульські). Фінал очікується в Давосі 14 січня, а потім "Глобальний саміт миру", який теж вигадав Єрмак. Ви ж за мір ва всьом міре, да? То підписуйте мирову з ворогом.
Правда арахамії не врахували, що наступного дня після підписання рашка може підкріпити договір отими північно-корейськими ракетами, метр в діаметрі
Втомився, бідака, в бункері сидіти та гамбургери їсти…
Та нехай іде, нарід заплатить. Він же у нас один, сердечний…
Все про нарід думає…
от і катається, за наш кошт. істерично мотається, шукає, де б притулитися. і грошики приховати.
шо у тверезого на умі - те у п'яного на язиц
Поїздка обійдеться для українського бюджету в пристойну
копійчину , бо його супроводжуватиме цілий кагал із
Банкової😠
он все сделал чтоб слить успех страны в войне и подвести к так называемому плану Ермака мира
США та союзники провели таємну зустріч з Україною щодо "мирного плану" з РФ, - Bloomberg Джерело: https://censor.net/ua/n3466525
Він розповість як йому потрібні гроші на "Велике відновленя" під час війни і продовженя "Великого годівництва"!