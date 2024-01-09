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НАТО (8940) ПВО (1485) Кулеба Дмитрий (2636)

Кулеба ожидает ускорения обязательств стран-партнеров относительно оказания помощи противовоздушной обороне во время заседания Совета Украина-НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

дмитро,кулеба

На заседании Совета Украина-НАТО, которое состоится в среду, 10 января, украинская сторона надеется на скорые обязательства стран-партнеров по оказанию помощи противовоздушной обороне ВСУ для отражения массированных атак российских оккупантов.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Прежде всего, мы ожидаем от встречи ускорения принятия важных решений относительно дальнейшего укрепления возможностей противовоздушной обороны Украины. Речь идет как о современных системах, так и о боеприпасах к ним", - отметил Кулеба.

Читайте также: Замороженных российских активов достаточно, чтобы покрыть более 80% потребностей Украины в восстановлении, - Кулеба

Поскольку недавние российские атаки были направлены в том числе на истощение украинской системы ПВО, Кулеба просит союзников регулярно присылать боеприпасы для пополнения запасов.

"Обеспечение регулярных поставок ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS и других является главным приоритетом, который должен быть завершен сегодня, не завтра. Кроме того, чем успешнее противовоздушная оборона Украины, тем меньше вероятность того, что российская ракета или беспилотник случайно залетят в приграничное воздушное пространство НАТО", - сказал министр иностранных дел.

Читайте также: Союзники не просили Украину вести переговоры с Россией о замораживании войны, - Кулеба
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Топ комментарии
+3
Сиди і чекай…Довбограї.
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09.01.2024 19:12
+1
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09.01.2024 19:01
+1
Ви вже наобіцяли власного виробництва ***********,дронів,безпілотників на 10 років преред ......що це була зе-хуцпа
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09.01.2024 19:23
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09.01.2024 19:01 Ответить
- Вот, - вымолвил, наконец, Остап, - судьба играет человеком, а человек играет на трубе.- Золотой теленок (Илья Ильф и Евгений Петров),
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09.01.2024 19:20 Ответить
Сиди і чекай…Довбограї.
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09.01.2024 19:12 Ответить
Чекає виконання зобов'язань. Потужно.
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09.01.2024 19:14 Ответить
нікчемо ти кулебо ждун
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09.01.2024 19:14 Ответить
"Кулєба чекає на швидкі зобов'язання.."? Це в той час, як його шеф взяв собі за кредо "Я вам нічєго нє должєн"? А чи відомо Кулєбі, що зобоя' язання однієї сторони передбачають зобов'язання і з іншої сторони. А які зобов'язання може виконувати тюдинч, яка "нічєго нє должєн"? То чому Кутєба вважає, що "должні" будуть йому?
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09.01.2024 19:17 Ответить
А хто такий кулеба? Речник єрмака?
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09.01.2024 19:21 Ответить
Ви вже наобіцяли власного виробництва ***********,дронів,безпілотників на 10 років преред ......що це була зе-хуцпа
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09.01.2024 19:23 Ответить
краще б кулеба не чекав, а щось робив
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09.01.2024 19:47 Ответить
Кулєба, як в залі очікування постійно чекає, чекає, дуже , вже охляв , нічого не робив тільки чекає...
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09.01.2024 19:52 Ответить
 
 