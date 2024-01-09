Кулеба ожидает ускорения обязательств стран-партнеров относительно оказания помощи противовоздушной обороне во время заседания Совета Украина-НАТО

На заседании Совета Украина-НАТО, которое состоится в среду, 10 января, украинская сторона надеется на скорые обязательства стран-партнеров по оказанию помощи противовоздушной обороне ВСУ для отражения массированных атак российских оккупантов.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Прежде всего, мы ожидаем от встречи ускорения принятия важных решений относительно дальнейшего укрепления возможностей противовоздушной обороны Украины. Речь идет как о современных системах, так и о боеприпасах к ним", - отметил Кулеба.

Читайте также: Замороженных российских активов достаточно, чтобы покрыть более 80% потребностей Украины в восстановлении, - Кулеба

Поскольку недавние российские атаки были направлены в том числе на истощение украинской системы ПВО, Кулеба просит союзников регулярно присылать боеприпасы для пополнения запасов.

"Обеспечение регулярных поставок ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS и других является главным приоритетом, который должен быть завершен сегодня, не завтра. Кроме того, чем успешнее противовоздушная оборона Украины, тем меньше вероятность того, что российская ракета или беспилотник случайно залетят в приграничное воздушное пространство НАТО", - сказал министр иностранных дел.

Читайте также: Союзники не просили Украину вести переговоры с Россией о замораживании войны, - Кулеба