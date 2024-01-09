На юге Украины россияне принудительно мобилизуют фермеров, - ГУР

Россияне активизировали механизмы принудительной мобилизации в оккупированных громадах Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщают в телеграм-канале Главного управления разведки, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент, чекисты особое внимание сосредоточили на фермерах: по хозяйствам в ряде населенных пунктов россияне разослали письменные требования немедленно встать на военный учет всем мужчинам призывного возраста", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что в случае невыполнения директивы сельскохозяйственные предприятия или отдельные фермеры будут наказываться штрафами в 400 тысяч рублей (около $4500). Однако уплата этой суммы отнюдь не гарантирует избежание участия в войне против Украины в рядах армии государства-агрессора России.

"Ультиматумы, угрозы и репрессии в отношении населения, остающегося на порабощенных украинских землях - системная преступная политика Москвы", - говорится в сообщении.

Читайте также: ГУР получило 100 гигабайт секретной информации о российском ВПК стоимостью 1,5 млрд долларов

Активизация принудительной мобилизации, к которой ныне прибегают россияне на временно оккупированных территориях Украины, вызвана необходимостью покрывать потери личного состава, а также снижением поддержки войны среди российского населения.

"Поскольку кремлевские "технологи" считают невозможным объявить масштабную волну мобилизации в России, чтобы не ухудшать социальный фон перед так называемыми "выборами Путина", мужское гражданское население в оккупации снова находится под волной давления", - добавляют в управлении.

По информации разведки, под угрозой принудительной мобилизации фактически находятся все мужчины от 18 до 65 лет, а нередко и 16-летние и 17-летние подростки.

Читайте также: Раненым оккупантам не дают отпуск из-за массового дезертирства, - ГУР