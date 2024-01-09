На юге Украины россияне принудительно мобилизуют фермеров, - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне активизировали механизмы принудительной мобилизации в оккупированных громадах Херсонской и Запорожской областей.
Об этом сообщают в телеграм-канале Главного управления разведки, передает Цензор.НЕТ.
"На данный момент, чекисты особое внимание сосредоточили на фермерах: по хозяйствам в ряде населенных пунктов россияне разослали письменные требования немедленно встать на военный учет всем мужчинам призывного возраста", - говорится в сообщении.
В ГУР отмечают, что в случае невыполнения директивы сельскохозяйственные предприятия или отдельные фермеры будут наказываться штрафами в 400 тысяч рублей (около $4500). Однако уплата этой суммы отнюдь не гарантирует избежание участия в войне против Украины в рядах армии государства-агрессора России.
"Ультиматумы, угрозы и репрессии в отношении населения, остающегося на порабощенных украинских землях - системная преступная политика Москвы", - говорится в сообщении.
Активизация принудительной мобилизации, к которой ныне прибегают россияне на временно оккупированных территориях Украины, вызвана необходимостью покрывать потери личного состава, а также снижением поддержки войны среди российского населения.
"Поскольку кремлевские "технологи" считают невозможным объявить масштабную волну мобилизации в России, чтобы не ухудшать социальный фон перед так называемыми "выборами Путина", мужское гражданское население в оккупации снова находится под волной давления", - добавляют в управлении.
По информации разведки, под угрозой принудительной мобилизации фактически находятся все мужчины от 18 до 65 лет, а нередко и 16-летние и 17-летние подростки.
Пожалуйста, подождите...
а того 50-річного фермера снайпер вбити не може
чи в тебе претензії до того, шо 50-річного фермера мобілізували ?
Шо ти мені предявляєш ?
Скажу тобі більше, якщо б він захотів, то спокійно б відкосив, як більшість, як більшість в тому числі і фермерів. Вашому орендарю повага і маю надію, що в нього буде все добре і Ви отримаєте Вашу кровну безцінну орендну плату.
А що не мобілізують усіх по закону, то неправильно. Ще більш неправильно, що поки такі, як він воюють, такі, як лисий, спокійно ухиляються, без наслідків. От тільки лисий один, а ухилянтів мільйони
Одна з мотивацій йти воювати - це думка про те, шо про тебе скажуть, якшо не підеш.
Ці зелені тварі в інформаційному просторі створили суспільну думку, шо якшо ти підеш - то ти лошара, а нормальні пацани відмазуються.
Це, ***, влада зробила !!!
Якщо людина хоче бути вбитою - то психічно хвора людина.
А просто вбивати - це природнє прагнення людини. В цьому немає нічого поганого. Але людина тільки тим і відрізняється, що може контролювати свої бажання, розуміючи ще це неправильно.
Але коли ти вбиваєш, щоб тебе не вбили - це норма. Бажання убивати ворогів - це норма.
https://twitter.com/i/status/1744690600220221879
А так да, нє свєзло адєсскаму ватану, міг би разом із нещасними херсонськими фермерами гарантовано піти на м'ясо у кацапів:
"За родіну-уродіну! За хутіна-ліліпутіна !"
да, НЕнавиджу дезертирів!
є таке
ти зовсім обнувся ?
в тебе є факти, шо когось взяли до кацапського війська з українським паспортом ?
покажи
Але якого біса тут розводиш антимобілізаційну маячню? Ті, ктонікамунічєвонєдолжни виховані якраз оманським ослом і саме їм какаяразніца, хто їх буде *бать в саку - кадирівці чи зеки-вагінери.
Хіба не видно, що цей Зе на словах щось белькоче про мобілізацію, а насправді все робить, щоб її зірвати, бо баааальшинству нєнравіца.
Воювати повинні усі, крім жінок і лисий і поліцаї і "прості работяги", які думають що онінікамунічєвонєдолжни.
а коли всі, хто може, сховались, а ти йди їх захищати, бо ти лошара - то не мобілізація
Але головне, що вони абсолютно усім відомі, але їх не чіпають.
І ухиляються не якісь там нувориші, мажори (так і вони теж ухиляються) - ухиляються прості хлопці, які 2 роки назад разом зі мною брали автомати і чекали тут кацапів, щоб дати бій і захистити село. Але після 2 років правильної обробки мізків, після 2 років того, що вони бачать оцю безкарність ухилянтів, коли з усіх тєлєг-ютюбів і іншої хрні ллється мантра "у тебе є лише права - тинікамунічєвонєдолжен" маємо те, що маємо.
це йде від влади.
шось Лисий не в окопі
але в Україні під загрозою примусової мобілізації перебувають не всі.
у 80 відсотків бронь.
тому патрулі ТЦК гребуть на вулицях старих, німих і сліпих.
коли з Києва заберуть 500 тисяч - то буде соціальна справедливість.
шось не беруть
в тебе це зараз найголовніша проблема ?
мужчіна, ти з ніком обісрався і продовжуєш обсиратися постійно )))
до 2014 року дай боже, шоб залишилось 38 мільйонів.
відмінусуй 5 мільйонів Криму, 5 мільйонів Донбасу і пару мільйонів Луганської області.
Отримаєш реальні 28 мільйонів.
З них 13 мільйонів - чоловіки.
З них від 27 до 60 - мільйонів 6.
З них вже служить мільйон.
З остачі мільйона 2 реально хворих.
Залишається 3 мільйона.
Залишається 2 мільйони.
Відніми з них реально необхідну бронь - оборонка і аварійні комунальщики.
В залишку мільйон.
Відніми хитрожопих тисяч 500 тисяч, шо знайшли спосіб уникнути.
Залишаться ті 500 тисяч, яких реально загребуть.
міського населення - 32 млн 574 тис. осіб (67,2 %)сільського населення - 15 млн 883 тис. осіб (32,8 %)
Населення за статтю:
чоловіків - 22 млн 441 тис. осіб (46,3 %)жінок - 26 млн 16 тис. осіб (53,7 %)
За роки, що минули після перепису населення 1989 року, кількість міст в Україні збільшилась на 20 і на дату Всеукраїнського перепису населення склала 454 міста.
Національний склад населення[ред. | ред. код]Українці в Україні за переписом 2001 року.Національний склад населення України за переписом 2001 року:
українці
росіяни
інші національності
білоруси
молдавани
кримські татари
болгари
угорці
румуни
поляки
євреї
вірмени
греки
німці
інші національності
За даними Всеукраїнського перепису населення, на території країни проживали представники понад 130 національностей і народностей.
У національному складі населення України переважна більшість українців, чисельність яких становила 37541,7 тис. осіб, або 77,8 % від загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3 %, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункту.
досить киздіти ! буйло буде кидати на мясні штурми самих опущених - нацменів і чмобіків із "нових регіонів"
(регоче)
А може настали, мабуть, ті часи що "хотьпаржом чи какаяразніца"?
Чи мізків та волі у народа вистачить, щоб заявити "слугам народа" ХТО вони є та запросити їх до гиляки за знущання над собою?
Потрібно їм було їхати в неокуповану Україну - тут можна бикувати на ТЦК і посилати їх працівників нах