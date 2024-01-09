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Новости Война в Украине
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оккупация (9513) ГУР (65)

На юге Украины россияне принудительно мобилизуют фермеров, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,окупація

Россияне активизировали механизмы принудительной мобилизации в оккупированных громадах Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщают в телеграм-канале Главного управления разведки, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент, чекисты особое внимание сосредоточили на фермерах: по хозяйствам в ряде населенных пунктов россияне разослали письменные требования немедленно встать на военный учет всем мужчинам призывного возраста", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что в случае невыполнения директивы сельскохозяйственные предприятия или отдельные фермеры будут наказываться штрафами в 400 тысяч рублей (около $4500). Однако уплата этой суммы отнюдь не гарантирует избежание участия в войне против Украины в рядах армии государства-агрессора России.

"Ультиматумы, угрозы и репрессии в отношении населения, остающегося на порабощенных украинских землях - системная преступная политика Москвы", - говорится в сообщении.

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Активизация принудительной мобилизации, к которой ныне прибегают россияне на временно оккупированных территориях Украины, вызвана необходимостью покрывать потери личного состава, а также снижением поддержки войны среди российского населения.

"Поскольку кремлевские "технологи" считают невозможным объявить масштабную волну мобилизации в России, чтобы не ухудшать социальный фон перед так называемыми "выборами Путина", мужское гражданское население в оккупации снова находится под волной давления", - добавляют в управлении.

По информации разведки, под угрозой принудительной мобилизации фактически находятся все мужчины от 18 до 65 лет, а нередко и 16-летние и 17-летние подростки.

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Топ комментарии
+18
а 40-річного Лисого з Кварталу ніколи не мобілізують, бо його може вбити снайпер.

а того 50-річного фермера снайпер вбити не може
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09.01.2024 21:57
+11
а на півночі України мобілізували 50-річного фермера, в якого мої паї.
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09.01.2024 21:52
+11
Нещодавно сміялися над кацапами. Проте старий жарт часів президенства Порошенка, зняли з потяга і відправили у Нацгвардію, став суворою реальністю за президенства Блазня.
https://twitter.com/i/status/1744690600220221879
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09.01.2024 21:56
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а на півночі України мобілізували 50-річного фермера, в якого мої паї.
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09.01.2024 21:52 Ответить
а 40-річного Лисого з Кварталу ніколи не мобілізують, бо його може вбити снайпер.

а того 50-річного фермера снайпер вбити не може
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09.01.2024 21:57 Ответить
Шо ви вчіпилися до квартальних, якщо футболісти служить, то ці і поготів.
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09.01.2024 22:00 Ответить
Так квартальщики при владi з медалями з зеленських фронтiв
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09.01.2024 23:25 Ответить
ху...ї в тебе, а не паї, теж із дезертирів будеш ?

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09.01.2024 22:02 Ответить
чувирло, в тебе претензії до того, шо в мене є паї ? Так вони в 12 мільйонів українців є.

чи в тебе претензії до того, шо 50-річного фермера мобілізували ?

Шо ти мені предявляєш ?
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09.01.2024 22:07 Ответить
я Вам, як 44 річний фермер скажу, що правильно зробили, що мобілізували.
Скажу тобі більше, якщо б він захотів, то спокійно б відкосив, як більшість, як більшість в тому числі і фермерів. Вашому орендарю повага і маю надію, що в нього буде все добре і Ви отримаєте Вашу кровну безцінну орендну плату.
А що не мобілізують усіх по закону, то неправильно. Ще більш неправильно, що поки такі, як він воюють, такі, як лисий, спокійно ухиляються, без наслідків. От тільки лисий один, а ухилянтів мільйони
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09.01.2024 23:17 Ответить
лисий один, а ухилянтів мільйони саме тому, шо є Лисий.
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09.01.2024 23:39 Ответить
Вмирати не хоче ніхто. Людина, яка хоче вбивати, або хоче бути вбитою - то психічно хвора людина.

Одна з мотивацій йти воювати - це думка про те, шо про тебе скажуть, якшо не підеш.

Ці зелені тварі в інформаційному просторі створили суспільну думку, шо якшо ти підеш - то ти лошара, а нормальні пацани відмазуються.

Це, ***, влада зробила !!!
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09.01.2024 23:43 Ответить
Вірно. Але стосовно першого, абсолютно незгоден.
Якщо людина хоче бути вбитою - то психічно хвора людина.
А просто вбивати - це природнє прагнення людини. В цьому немає нічого поганого. Але людина тільки тим і відрізняється, що може контролювати свої бажання, розуміючи ще це неправильно.
Але коли ти вбиваєш, щоб тебе не вбили - це норма. Бажання убивати ворогів - це норма.
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09.01.2024 23:51 Ответить
бажання убивати ворогів - це не норма, а вимушені дії
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09.01.2024 23:57 Ответить
Да вже вони всі (квартал) служать в гур! Заспокойтеся
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10.01.2024 05:55 Ответить
Нещодавно сміялися над кацапами. Проте старий жарт часів президенства Порошенка, зняли з потяга і відправили у Нацгвардію, став суворою реальністю за президенства Блазня.
https://twitter.com/i/status/1744690600220221879
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09.01.2024 21:56 Ответить
Адєскій ватний таваріщ докіздівся. Було ясно сказано: припинити вякати і знімати на відео військових під час війни. Нєвмєнябєльний киздюк виявився - виволокли. Судячи з голосу рочків 40-50 - якраз в штурмовики згодиться. Мабуть вже проходить фізпідготовку на полігоні.

А так да, нє свєзло адєсскаму ватану, міг би разом із нещасними херсонськими фермерами гарантовано піти на м'ясо у кацапів:

"За родіну-уродіну! За хутіна-ліліпутіна !"
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09.01.2024 22:20 Ответить
ти з якого окопу ?
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09.01.2024 22:27 Ответить
Це місцевий ОПшний бот-"заганяла". У всіх темах про мобілізацію пише з єдиним нахилом.
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09.01.2024 22:53 Ответить
ти ба, який уважний кацапський бот.

да, НЕнавиджу дезертирів!
є таке
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09.01.2024 23:26 Ответить
ты так не переживай, в спешке второй ник спалил )
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09.01.2024 23:55 Ответить
І що цікаво, один від 2014 року, інший з 2018. Тобто працюють системно і довго.
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10.01.2024 08:15 Ответить
Саме так, щей когось ботом називає ))))))
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10.01.2024 08:38 Ответить
А ти зараз смієшся над кацапами? - так, чи ні.
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09.01.2024 22:37 Ответить
Ти навіть не помітив як у нас з'явилися свої кацапи. Біда...
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10.01.2024 10:34 Ответить
Не пойму кто был первоначинатель етой идеи. Кто у кого сплагиатил прикол с бешенными штрафами и изьятие недвижимости и паспортов, мы у рашистов или они у нас? И что интересно сумма штрафов 1 к 1 как у нас по курсу
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09.01.2024 22:00 Ответить
яка нєдвіжімость і паспорт Громадянина України у дезертира ?

ти зовсім обнувся ?
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09.01.2024 22:22 Ответить
Та вже хватить цю брехню розповсюджувати. Кацапи мобілізують тих, хто взяв їх паспорт. А решту заставляють виїхати. Тобто ті, хто попав в російську окупацію, зараз в Європі. А ті, хто під окупацією зелених клоунів, або на фронті, або ще ховаються від фронта
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09.01.2024 22:01 Ответить
не забуваємо за ждунів...
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09.01.2024 22:06 Ответить
Сам придумав?
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09.01.2024 22:10 Ответить
придумав про те, шо мобілізують лише з російським паспортом ?

в тебе є факти, шо когось взяли до кацапського війська з українським паспортом ?

покажи
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09.01.2024 22:14 Ответить
"...ті, хто попав в російську окупацію, зараз в Європі. А ті, хто під окупацією зелених клоунів, або на фронті, або ще ховаються від фронта" - а ти сам на фронті, чи ховаєшся від фронту? чи в окупації? чи тебе російські окупанти примусили виїхати в Європу?
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09.01.2024 22:21 Ответить
я в Україні і тричі ходив в військомат, на відміну від тебе
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09.01.2024 22:26 Ответить
То включи мізки. Бо бачу, що совість у тебе є, не ухилянт, як багато зебобіків.
Але якого біса тут розводиш антимобілізаційну маячню? Ті, ктонікамунічєвонєдолжни виховані якраз оманським ослом і саме їм какаяразніца, хто їх буде *бать в саку - кадирівці чи зеки-вагінери.
Хіба не видно, що цей Зе на словах щось белькоче про мобілізацію, а насправді все робить, щоб її зірвати, бо баааальшинству нєнравіца.
Воювати повинні усі, крім жінок і лисий і поліцаї і "прості работяги", які думають що онінікамунічєвонєдолжни.
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09.01.2024 23:27 Ответить
мобілізація - то коли кожен має воювати, бо соціальна справедливість має бути.

а коли всі, хто може, сховались, а ти йди їх захищати, бо ти лошара - то не мобілізація
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09.01.2024 23:31 Ответить
Саме так. І саме так у нас зараз відбувається. Я в селі - у селі усі усіх знають. Що в селі немає чоловік - брехня, абсолютно однаково, як скрізь. Що мають багато броні - так. Що повно ухилянтів - так.
Але головне, що вони абсолютно усім відомі, але їх не чіпають.
І ухиляються не якісь там нувориші, мажори (так і вони теж ухиляються) - ухиляються прості хлопці, які 2 роки назад разом зі мною брали автомати і чекали тут кацапів, щоб дати бій і захистити село. Але після 2 років правильної обробки мізків, після 2 років того, що вони бачать оцю безкарність ухилянтів, коли з усіх тєлєг-ютюбів і іншої хрні ллється мантра "у тебе є лише права - тинікамунічєвонєдолжен" маємо те, що маємо.
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09.01.2024 23:41 Ответить
та це не тільки з тєлєг-ютубів.

це йде від влади.

шось Лисий не в окопі
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09.01.2024 23:45 Ответить
За інформацією розвідки, під загрозою примусової мобілізації фактично перебувають усі(!) чоловіки, віком від 18 до 65 років, а нерідко й 16-річні та 17-річні підлітки. Джерело: https://censor.net/ua/n3466599
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09.01.2024 22:26 Ответить
За інформацією розвідки в українських селах вже майже не залишилось чоловіків,

але в Україні під загрозою примусової мобілізації перебувають не всі.

у 80 відсотків бронь.

тому патрулі ТЦК гребуть на вулицях старих, німих і сліпих.
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09.01.2024 22:31 Ответить
"Україна переважно урбаністична країна, зі значним перевищенням міського населення над сільським - 32 млн. 754 тис. городян, або 67,2% проти 15 млн. 883 тис., або 32,8% сільських жителів."
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09.01.2024 22:50 Ответить
ці данні застаріли давно немає 50 млн. перепис не проводився 23 роки.
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09.01.2024 23:07 Ответить
Гугл на запит "сільське населення України"
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09.01.2024 23:17 Ответить
та ти без гугла поїдь в якесь село - із 200 людей забрали 20 - це 10 відсотків.

коли з Києва заберуть 500 тисяч - то буде соціальна справедливість.

шось не беруть
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09.01.2024 23:36 Ответить
Просто цікаво, як ти ставишся до носіння масок та ковіду, як такого...?
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09.01.2024 23:45 Ответить
зараз ?

в тебе це зараз найголовніша проблема ?
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09.01.2024 23:47 Ответить
І зараз, і тоді...бо в тебе типаж антимасочника-антивакцинатора.
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09.01.2024 23:58 Ответить
ну я хабаря давав весною 20-го року, шоб файзер вколоти.

мужчіна, ти з ніком обісрався і продовжуєш обсиратися постійно )))
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10.01.2024 00:07 Ответить
Якою була сума хабаря?
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10.01.2024 00:11 Ответить
станеш слідаком - розкажу, а поки що обсирайся тихенько - в тебе получається
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10.01.2024 00:17 Ответить
Віктор Федорович, за часів вашого президентства масок не було
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09.01.2024 23:51 Ответить
Доллар па восємь...
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09.01.2024 23:59 Ответить
а при Ющенку по пять, а при Кучмі по два, а при учнях Януковича зараз по сорок
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10.01.2024 00:08 Ответить
Україна за переписом 2001 році нарахувала 42 мільйони.

до 2014 року дай боже, шоб залишилось 38 мільйонів.

відмінусуй 5 мільйонів Криму, 5 мільйонів Донбасу і пару мільйонів Луганської області.

Отримаєш реальні 28 мільйонів.

З них 13 мільйонів - чоловіки.

З них від 27 до 60 - мільйонів 6.

З них вже служить мільйон.

З остачі мільйона 2 реально хворих.

Залишається 3 мільйона.
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09.01.2024 23:18 Ответить
Ще мільйон на спецобліку ( ті, шо вийшли на пенсію в 45 з МВС, прокуратури, судді, податкова поліція, СБУ та інші подібні)

Залишається 2 мільйони.

Відніми з них реально необхідну бронь - оборонка і аварійні комунальщики.

В залишку мільйон.

Відніми хитрожопих тисяч 500 тисяч, шо знайшли спосіб уникнути.

Залишаться ті 500 тисяч, яких реально загребуть.
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09.01.2024 23:22 Ответить
я ще менше нарахував, зважаючи на те скільки виїхало.., і продовжує залишати країну. чим довше війна тим гостріше проблема.
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10.01.2024 02:10 Ответить
агальна кількість населення України у 2001 році становила 48 млн 457 тис. осіб. Населення за типом місця проживання:
міського населення - 32 млн 574 тис. осіб (67,2 %)сільського населення - 15 млн 883 тис. осіб (32,8 %)

Населення за статтю:
чоловіків - 22 млн 441 тис. осіб (46,3 %)жінок - 26 млн 16 тис. осіб (53,7 %)

За роки, що минули після перепису населення 1989 року, кількість міст в Україні збільшилась на 20 і на дату Всеукраїнського перепису населення склала 454 міста.
Національний склад населення[ред. | ред. код]Українці в Україні за переписом 2001 року.Національний склад населення України за переписом 2001 року:

українці

росіяни

інші національності

білоруси

молдавани

кримські татари

болгари

угорці

румуни

поляки

євреї

вірмени

греки

німці

інші національності

За даними Всеукраїнського перепису населення, на території країни проживали представники понад 130 національностей і народностей.

У національному складі населення України переважна більшість українців, чисельність яких становила 37541,7 тис. осіб, або 77,8 % від загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3 %, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункту.
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09.01.2024 23:23 Ответить
а сухпай в дорогу до Європи кацапи дають ?

досить киздіти ! буйло буде кидати на мясні штурми самих опущених - нацменів і чмобіків із "нових регіонів"
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09.01.2024 22:25 Ответить
Слава богу, у нас такого нема!
(регоче)
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09.01.2024 22:08 Ответить
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09.01.2024 22:33 Ответить
Більшість з тих, хто так радо зустрічав росіян ще в 2014му, були примусово мобілізовані в російську армію і вже давно поховані Але забирають там взагалі всіх, в тому числі просто інертних довб***в, які хотіли лишитись осторонь. Потрібно розуміти, що «лишитись осторонь» не вийде - в такій ситуації або людина чинить спротив, або її потім перетворюють на гарматне мʼясо окупанти. Російському режиму не потрібне населення окупованих територій ні в якому вигляді. Якби хоча б частина з цього мобілізованого населення псевдореспублік повернула зброю проти окупантів, пішла до партизанського руху - нам би було значно менше роботи. І перемога була би на крок ближче.
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09.01.2024 22:36 Ответить
До кінця місяця самі будемо сміятися аж всцикатися, коли приймуть закон про мобілізацію чи могилізацію.
А може настали, мабуть, ті часи що "хотьпаржом чи какаяразніца"?
Чи мізків та волі у народа вистачить, щоб заявити "слугам народа" ХТО вони є та запросити їх до гиляки за знущання над собою?
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09.01.2024 22:08 Ответить
Дивно, особиста "шпигунська мережа" з кацапщини пишуть шо в них зараз тихо, навіть скучно. Воюють в т.з. сво контрактники на яких всім срати.
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09.01.2024 22:10 Ответить
в рф есть мобилизация Это только одна ссылкаhttps://www.currenttime.tv/a/v-moskve-prohodyat-oblavy-na-prizyvnikov/32689203.html
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09.01.2024 22:40 Ответить
на россии действительно растёт количество противников войны. Всё чаще в пабликах можно встретить слова мы за мир, нам не нужна война. Страх быть мобилизованным и отправленным умирать в Украину потихонечку входит в мозги россиян. И с каждым последующим месяцем он будет только усиливаться. Власть диктатора путина уже не в состоянии скрывать многотысячных потерь, смертей среди своих граждан. Будут ли по этому какие-то массовые протесты перед так зваными предстоящими кукольными выборами на россии.... 24 марта. Навряд ли.
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09.01.2024 22:13 Ответить
руські не церемоняться з колобарантами - і поженуть жорстокі руські офіцери бідних Микол у м'ясні штурми як донецьких нещодавно - поки що не залишиться на півдні українців.

Потрібно їм було їхати в неокуповану Україну - тут можна бикувати на ТЦК і посилати їх працівників нах
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09.01.2024 22:22 Ответить
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09.01.2024 22:36 Ответить
Слідкуй що в ГУРі кажуть про дії росії і будеш знати, що в найближчий час буде робити Україна.
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09.01.2024 23:04 Ответить
 
 