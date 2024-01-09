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США и Украина обсудили шаги по усилению развития украинской экономики, - Маркарова

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом Война в Украине

маркарова

Представительства правительств США и Украины провели онлайн-обсуждение дальнейших шагов, которые должны создать дополнительный импульс развитию украинской экономики, в том числе в стратегических отраслях и бизнес-секторе.

Об этом в своем фейсбуке заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

В онлайн-встрече также принимали участие первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко, специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер и посол США в Украине Бриджит Бринк.

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"Детально обсудили и скоординировали наши дальнейшие совместные с американскими партнерами шаги для придания дополнительного импульса экономическому развитию Украины. Особое внимание реальному сектору экономики, поддержке как стратегических отраслей, так и малому и среднему бизнесу", - отметила Макарова.

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Топ комментарии
+4
Ресторанний бізнес у Вашингтоні також обговорили...?
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09.01.2024 22:52
+3
Дуже цікаво, яким чином мусить посилитися економіка, якщо влада та чиновники відкрито крадуть абсолютно все, а працювати можуть лише жінки, пенсіонери та інваліди, бо на чоловіків влаштували сафарі, відтак, роботодавці втрачають тих що є через те, що їх забирає ТЦК, або вони звільняються, аби переховуватися, а знайти заміну практично не реально?
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09.01.2024 23:04
+2
Що вона сказала?
Що США в котрий раз ткнули уряд України носом що нема реформ в єкономіці?

Що малий та середній бізнес у занепаді.

А « влада» покивала, так-так ,

и доповіла що олігархи ( великий бізнес) у Україні в шоколаді.
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09.01.2024 22:54
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Ресторанний бізнес у Вашингтоні також обговорили...?
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09.01.2024 22:52 Ответить
Ксюха, як там твоя ресторація у місті Великого Яблука шо ти недавно відкрила? Прибуток гарний?
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09.01.2024 22:54 Ответить
Що вона сказала?
Що США в котрий раз ткнули уряд України носом що нема реформ в єкономіці?

Що малий та середній бізнес у занепаді.

А « влада» покивала, так-так ,

и доповіла що олігархи ( великий бізнес) у Україні в шоколаді.
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09.01.2024 22:54 Ответить
Из Вашингтона состояние нашей экономики прекрасно видно.
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09.01.2024 22:57 Ответить
от всі кажуть про ресторан... це мені нагадує історію з липецькою фабрикою...чуваки, якщо накидаєте, то хоч пишіть де він, чи смачно там, наскільки він пафосний. В чому порушення? Чи Маркарова, в якої "Актив-банк" їбав вкладників, та виводив майно, не наколотила на той ресторан який популяризує (в разі наявності, звісно) українську кухню?
Не те шоб я прихильник Маркарової, але... не будьте як кацапи, підкріплюйте пруфами
ось так, наприклад

https://www.youtube.com/watch?v=TTPc1uuT4XY&t=1s
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09.01.2024 23:02 Ответить
Якщо тобі дуже цікаво.
Зайди на карту Гугла , та відкрий Місто Вашінгтон.
Потім у пошук « український ресторан » Ruta".

Він біля Капітолія.

Зайди на їх сайт. Та все побачишь
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10.01.2024 01:09 Ответить
дякую. Мені не дуже цікаво, але все одно дякую. Мені ближче банківська сфера і я знаю як вона там накрала за часів Петра. Але ж всім коле той мізерний актив, бо за впевненням багатьох, все що було до 2019 святе і чисте
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10.01.2024 11:20 Ответить
Дуже цікаво, яким чином мусить посилитися економіка, якщо влада та чиновники відкрито крадуть абсолютно все, а працювати можуть лише жінки, пенсіонери та інваліди, бо на чоловіків влаштували сафарі, відтак, роботодавці втрачають тих що є через те, що їх забирає ТЦК, або вони звільняються, аби переховуватися, а знайти заміну практично не реально?
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09.01.2024 23:04 Ответить
Тетка прибарахлилась
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09.01.2024 23:06 Ответить
- Дайте грошей!
- Steal less!
- Дайте грошей!

- Steal less!
- Дайте грошей!

- Steal less!
- Дайте грошей!

- Steal less!
...обговорення пройшли у дружній атмосфері та з повним порозумінням.
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09.01.2024 23:06 Ответить
Да ***,симонян,кеосаян и шахназарян весело смеются в своей моцкве над тем,как маркарян, в Вашингтоне,нежно заботится об украинской экономике.
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09.01.2024 23:19 Ответить
Обсуждение украинской экономике, сколько раз ни говори халва, во рту слаще не станет!
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10.01.2024 02:00 Ответить
 
 