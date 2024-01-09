США и Украина обсудили шаги по усилению развития украинской экономики, - Маркарова
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Представительства правительств США и Украины провели онлайн-обсуждение дальнейших шагов, которые должны создать дополнительный импульс развитию украинской экономики, в том числе в стратегических отраслях и бизнес-секторе.
Об этом в своем фейсбуке заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.
В онлайн-встрече также принимали участие первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко, специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер и посол США в Украине Бриджит Бринк.
"Детально обсудили и скоординировали наши дальнейшие совместные с американскими партнерами шаги для придания дополнительного импульса экономическому развитию Украины. Особое внимание реальному сектору экономики, поддержке как стратегических отраслей, так и малому и среднему бизнесу", - отметила Макарова.
Пожалуйста, подождите...
Що США в котрий раз ткнули уряд України носом що нема реформ в єкономіці?
Що малий та середній бізнес у занепаді.
А « влада» покивала, так-так ,
и доповіла що олігархи ( великий бізнес) у Україні в шоколаді.
Не те шоб я прихильник Маркарової, але... не будьте як кацапи, підкріплюйте пруфами
ось так, наприклад
https://www.youtube.com/watch?v=TTPc1uuT4XY&t=1s
Зайди на карту Гугла , та відкрий Місто Вашінгтон.
Потім у пошук « український ресторан » Ruta".
Він біля Капітолія.
Зайди на їх сайт. Та все побачишь
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...обговорення пройшли у дружній атмосфері та з повним порозумінням.