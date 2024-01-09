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Новости Война в Украине
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армия (8415) Сумская область (1846) ГБР (2550)

Заместитель командира воинской части на Сумщине получил подозрение из-за безосновательных премий подчиненным на 860 тыс. грн, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дбр

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира одной из воинских частей Сумщины. Из-за его действий привлеченные к дисциплинарной ответственности военные продолжали получать надбавки и премии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В прошлом году премии и надбавки безосновательно получили 13 военнослужащих части на общую сумму почти 860 тыс. гривен.

По своим должностным обязанностям майор должен был проводить сверки с Военной службой правопорядка и представлять командиру списки военнослужащих, совершивших административные правонарушения и должны быть лишены денежных премий и дополнительных денежных вознаграждений.

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Заместитель командира части подозревается в небрежном отношении военным должностным лицом к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
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Топ комментарии
+8
Довіра до неупередженості результатів розслідування ДБР закінчилася ще на етапі призначення його очільника.
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09.01.2024 23:11
+5
Кончені тварюки.Я знаю досконало як це могло статись.Всрата ВСП і система нарахувань.Зробили крайнім майора.
За якісь нещасні 860штук 8 років.А тим коментаторам хто тут задихається від цифр раджу просто завалити *********.
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10.01.2024 01:37
+3
За премії Резнікова, з 2022 року Шмигаль мовчить, в ганчірочку!!
Виведено з України, млрд дол за кордон, і фсьо…
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09.01.2024 23:27
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Замполіт попав.
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09.01.2024 22:59 Ответить
Довіра до неупередженості результатів розслідування ДБР закінчилася ще на етапі призначення його очільника.
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09.01.2024 23:11 Ответить
За премії Резнікова, з 2022 року Шмигаль мовчить, в ганчірочку!!
Виведено з України, млрд дол за кордон, і фсьо…
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09.01.2024 23:27 Ответить
Зазначається, що торік премії та надбавки безпідставно отримали 13 військовослужбовців частини на загальну суму майже 860 тис. гривень. Джерело: https://censor.net/ua/n3466609
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Хєрасє! Премії по 66 косих на рило! А які тоді зарплати мають бути, якщо премія 66 тисяч? По півмільйона?
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09.01.2024 23:37 Ответить
Ні, в арміїї трохи не так, як на цивільній роботі. У вас оклад може бути 20 000, а ось ці 66 000 - це премії, вислуга років, звання тощо:

"Також військовослужбовці отримують додаткову щомісячну премію від 390% до 650% (залежно від посади) від суми посадового окладу"
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10.01.2024 00:09 Ответить
А схера такі премії? Зброї нема, сняряги нема, з ідлом проблеми, напад проїпали?
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10.01.2024 02:13 Ответить
Й***не зе-ДБР на фронт. Нехай заробляють премії.
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09.01.2024 23:57 Ответить
Зе-ДБР позаводило справи проти бойових генералів Марченка, Павловського. Про клістрони і пів сотні справ проти Порошенка взагалі мовчу. *********, блін, на фронт разом з татаровим, нехай покажуть, як на премії заробляти !
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10.01.2024 00:13 Ответить
Знову МінМародерства,ДБР і мільйони значить х.й хто сяде.
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10.01.2024 00:13 Ответить
Кончені тварюки.Я знаю досконало як це могло статись.Всрата ВСП і система нарахувань.Зробили крайнім майора.
За якісь нещасні 860штук 8 років.А тим коментаторам хто тут задихається від цифр раджу просто завалити *********.
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10.01.2024 01:37 Ответить
Задихаються підари які в шоці що хтось не хоче своїм героїзмом затикати їхні пройоби.
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10.01.2024 02:19 Ответить
Від цифр ніхто не задихається, але ваше невдоволення не зрозуміле.

Аргументуйте досконалість вашого знання та причину невдоволення, бо поки виглядає, наче, ви в повітря пшикнули. Вистачає в частинах службового недбальства, повʼязаного саме з виплатами або невиплатами, тому не дивно, що є такі справи від, вони не поодинокі, але ця в новину
потрапила.
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10.01.2024 07:26 Ответить
Командир, естественно, не в курсе....
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10.01.2024 06:45 Ответить
Елена Кравец получила 27 млн гривен из бюджета на программу Дом... кума гаранта...это не командир воинской части 😁
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10.01.2024 08:11 Ответить
 
 