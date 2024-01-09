Заместитель командира воинской части на Сумщине получил подозрение из-за безосновательных премий подчиненным на 860 тыс. грн, - ГБР
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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира одной из воинских частей Сумщины. Из-за его действий привлеченные к дисциплинарной ответственности военные продолжали получать надбавки и премии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В прошлом году премии и надбавки безосновательно получили 13 военнослужащих части на общую сумму почти 860 тыс. гривен.
По своим должностным обязанностям майор должен был проводить сверки с Военной службой правопорядка и представлять командиру списки военнослужащих, совершивших административные правонарушения и должны быть лишены денежных премий и дополнительных денежных вознаграждений.
Заместитель командира части подозревается в небрежном отношении военным должностным лицом к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
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Виведено з України, млрд дол за кордон, і фсьо…
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Хєрасє! Премії по 66 косих на рило! А які тоді зарплати мають бути, якщо премія 66 тисяч? По півмільйона?
"Також військовослужбовці отримують додаткову щомісячну премію від 390% до 650% (залежно від посади) від суми посадового окладу"
За якісь нещасні 860штук 8 років.А тим коментаторам хто тут задихається від цифр раджу просто завалити *********.
Аргументуйте досконалість вашого знання та причину невдоволення, бо поки виглядає, наче, ви в повітря пшикнули. Вистачає в частинах службового недбальства, повʼязаного саме з виплатами або невиплатами, тому не дивно, що є такі справи від, вони не поодинокі, але ця в новину
потрапила.