Харьков под ракетными ударами, - мэр Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов обнародовал информацию о том, что вечером 9 января россияне обстреляли город ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Терехов отметил: "Харьков под ракетными ударами".

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил: "Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях".

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