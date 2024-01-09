Харьков под ракетными ударами, - мэр Терехов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэр Харькова Игорь Терехов обнародовал информацию о том, что вечером 9 января россияне обстреляли город ракетами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.
Терехов отметил: "Харьков под ракетными ударами".
В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил: "Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях".
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