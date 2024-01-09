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Харьков под ракетными ударами, - мэр Терехов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Мэр Харькова Игорь Терехов обнародовал информацию о том, что вечером 9 января россияне обстреляли город ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Терехов отметил: "Харьков под ракетными ударами".

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил: "Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях".

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09.01.2024 23:39 Ответить
Питання яке вже не звучит а злить і бісить всих ,де відповідь,і чому Белгород ще стоїть?Люди хочуть справедливості і помсти !
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10.01.2024 00:00 Ответить
Може аби був проспект Жукова то москалі б не стріляли? То нехай Тєрєхов із своїм шоблом ще раз переіменує.
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10.01.2024 00:02 Ответить
Де відповідь по Білгороду?
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10.01.2024 01:02 Ответить
Чим?
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10.01.2024 02:25 Ответить
Пі.й по кедру
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10.01.2024 09:26 Ответить
Не кишуйте. Не шукайте собі додатковий кіпіш на голову, щоб кидати себе в стан агонії та депресії.
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10.01.2024 06:08 Ответить
 
 