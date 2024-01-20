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Проведение обысков в судах несет существенные угрозы независимости судей, - Верховный Суд

суд,верховний

Верховный Суд считает, что проведение следственных действий, в частности обысков, в судах само по себе несет существенные угрозы независимости судей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, напоминается, что 9 января 2024 года в Днепровском районном суде Киева Государственное бюро расследований провело следственные действия.

"Верховный Суд обращает внимание на то, что проведение следственных действий, в частности обысков, в судах само по себе несет существенные угрозы для независимости судей, а потому такие действия должны проводиться только в исключительных случаях, при наличии надлежащих фактических и юридических оснований и при строгом соблюдении определенной процессуальным законодательством процедуры", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по сообщению Днепровского районного суда города Киева, обыск, проведенный ГБР в помещении суда, был связан с рассмотрением конкретного судебного дела, и этот факт вызывает серьезную обеспокоенность.

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"Случаи вмешательства в деятельность судьи в связи с принятием им судебных решений и несогласием с результатами судебного разбирательства производства недопустимы.

Соответствующие события требуют безотлагательной реакции как со стороны органов судебной власти, так и со стороны правоохранительных органов, осуществляющих надзор за деятельностью конкретных следственных подразделений и отдельных сотрудников, участвовавших в проведении указанных следственных действий", - добавляют в ВС.

С этой целью Верховный Суд обратился к директору ГБР, который, согласно Закону Украины "О Государственном бюро расследований", несет ответственность за деятельность ГБР, в частности, законность осуществляемых оперативно-розыскных мер, досудебного расследования, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также координирует и контролирует деятельность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР.

"Надлежащая и своевременная правовая оценка соответствующих действий правоохранительных органов и осуждение случаев вмешательства в деятельность судей в связи с находящимися на их рассмотрении делами исключит возможность дальнейшего возникновения подобных ситуаций, несовместимых с ценностями правового государства", - резюмировали в Верховном Суде.

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Верховний суд про обшуки в судах 01

Автор: 

Верховный Суд (1096) обыск (1895) ГБР (2971)


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Топ комментарии
+40
А сумашедша корупція в судах що несе.
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20.01.2024 14:45
+25
у верховному суді жопами зайорзали ))) не сціть .. готовте бабоси . обілетят вас і працюйте далі
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20.01.2024 14:45
+24
верх цинизма прикрывать свои коррупционные сраки мантиями и верховенством права!!!!!
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20.01.2024 14:49
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Это вы продажные сук....и несёте угрозу Украине
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20.01.2024 17:22 Ответить
Так недавно ж щедрували... а вдгуг потомки Зварича з,явились. АРХ М
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20.01.2024 17:36 Ответить
Не обшуки, а на вас треба самосуд військових які прийдуть за всіма вами, хтось із корупціонерів засуджений реально, за що ви дістаєте державні кошти?
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20.01.2024 17:43 Ответить
Не українському наскрізь корумпованому верховному суду про це розповідати. Взагалі незрозуміло, навіщо в теперішній час в Україні суди? Збіговисько хабарників та покидьків дуже просто замінять військово-польові трибунали.
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20.01.2024 17:56 Ответить
це така шутка ? любого , любого україньского судью можна посадити , у кожного є за що
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20.01.2024 17:58 Ответить
навіть якщо знайдуть під столом судді відро діамантів, нищо вам не загрожує
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20.01.2024 18:40 Ответить
Верховний суд і незалежність? В нашій країні, ці поняття не сумісні.
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21.01.2024 08:10 Ответить
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