Проведение обысков в судах несет существенные угрозы независимости судей, - Верховный Суд

Верховный Суд считает, что проведение следственных действий, в частности обысков, в судах само по себе несет существенные угрозы независимости судей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, напоминается, что 9 января 2024 года в Днепровском районном суде Киева Государственное бюро расследований провело следственные действия.

"Верховный Суд обращает внимание на то, что проведение следственных действий, в частности обысков, в судах само по себе несет существенные угрозы для независимости судей, а потому такие действия должны проводиться только в исключительных случаях, при наличии надлежащих фактических и юридических оснований и при строгом соблюдении определенной процессуальным законодательством процедуры", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по сообщению Днепровского районного суда города Киева, обыск, проведенный ГБР в помещении суда, был связан с рассмотрением конкретного судебного дела, и этот факт вызывает серьезную обеспокоенность.

Читайте также: ГБР не могло раньше задержать сына Гринкевича, потому что не было достаточно доказательств для этого

"Случаи вмешательства в деятельность судьи в связи с принятием им судебных решений и несогласием с результатами судебного разбирательства производства недопустимы.

Соответствующие события требуют безотлагательной реакции как со стороны органов судебной власти, так и со стороны правоохранительных органов, осуществляющих надзор за деятельностью конкретных следственных подразделений и отдельных сотрудников, участвовавших в проведении указанных следственных действий", - добавляют в ВС.

С этой целью Верховный Суд обратился к директору ГБР, который, согласно Закону Украины "О Государственном бюро расследований", несет ответственность за деятельность ГБР, в частности, законность осуществляемых оперативно-розыскных мер, досудебного расследования, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также координирует и контролирует деятельность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР.

"Надлежащая и своевременная правовая оценка соответствующих действий правоохранительных органов и осуждение случаев вмешательства в деятельность судей в связи с находящимися на их рассмотрении делами исключит возможность дальнейшего возникновения подобных ситуаций, несовместимых с ценностями правового государства", - резюмировали в Верховном Суде.

Читайте: Верховный Суд отменил тюремный приговор экс-нардепу Сольвару за незаконную компенсацию аренды жилья. Дело будут рассматривать повторно