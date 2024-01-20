Возобновлено движение фур на границе с Румынией на ПП "Дяково-Халмеу", - Гостаможслужба

Румынские фермеры завершили акцию протеста на пункте пропуска "Дяково-Халмеу", движение фур возобновлено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная таможенная служба в телеграме.

"Сегодня днем, 20 января, румынские фермеры завершили акцию протеста и разблокировали пункт пропуска "Халмеу-Дяково". В настоящее время румынские таможенники и пограничники начали принимать первые грузовые транспортные средства из Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что представители пограничной полиции Румынии сообщили о снятии блокирования в направлении ПП "Халмеу" в 13.20 в субботу.

Пересечение границы осуществляется в обычном режиме.

Также читайте: Румынские фермеры разблокировали движение грузовиков перед пунктом пропуска "Красноильск", - Госпогранслужба

Въезда в Украину ожидают 30 фур, выезда - 634.

Сегодня также сообщалось, что движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией полностью разблокировано.