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Возобновлено движение фур на границе с Румынией на ПП "Дяково-Халмеу", - Гостаможслужба

кордон,румунія

Румынские фермеры завершили акцию протеста на пункте пропуска "Дяково-Халмеу", движение фур возобновлено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная таможенная служба в телеграме.

"Сегодня днем, 20 января, румынские фермеры завершили акцию протеста и разблокировали пункт пропуска "Халмеу-Дяково". В настоящее время румынские таможенники и пограничники начали принимать первые грузовые транспортные средства из Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что представители пограничной полиции Румынии сообщили о снятии блокирования в направлении ПП "Халмеу" в 13.20 в субботу.

Пересечение границы осуществляется в обычном режиме.

Также читайте: Румынские фермеры разблокировали движение грузовиков перед пунктом пропуска "Красноильск", - Госпогранслужба

Въезда в Украину ожидают 30 фур, выезда - 634.

Сегодня также сообщалось, что движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией полностью разблокировано.

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граница (5258) Румыния (1086) блокирование (461)


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польська влада виявилася жлобами. зажали вчасно випалатити додаткові мільйони своїм дотаційним фермерам і тягнули місяці, виставивши себе як повне лайно у всьому ЄС. Хай беруть приклад у румунів - три дні блокування кордону і влада оперативно кинули кеш фермерам за розблокування.
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20.01.2024 16:23 Ответить
 
 