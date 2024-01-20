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Відновлено рух вантажівок на кордоні з Румунією на ПП "Дякове-Халмеу", - Держмитслужба

кордон,румунія

Румунські фермери завершили акцію протесту на пункті пропуску "Дякове-Халмеу", рух вантажівок відновлено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна митна служба в телеграмі.

"Сьогодні вдень, 20 січня, румунські фермери завершили акцію протесту і розблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове". Наразі румунські митники та прикордонники почали приймати перші вантажні транспортні засоби з України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що представники прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування в напрямку ПП "Халмеу" о 13.20 у суботу.

Перетин кордону здійснюється у звичайному режимі

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На в'їзд в Україну очікують 30 вантажівок, на виїзд - 634.

Сьогодні також повідомлялося, що рух вантажівок в пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією повністю розблокований.

Автор: 

кордон (4750) Румунія (1156) блокування (644)


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польська влада виявилася жлобами. зажали вчасно випалатити додаткові мільйони своїм дотаційним фермерам і тягнули місяці, виставивши себе як повне лайно у всьому ЄС. Хай беруть приклад у румунів - три дні блокування кордону і влада оперативно кинули кеш фермерам за розблокування.
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20.01.2024 16:23 Відповісти
 
 