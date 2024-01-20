Відновлено рух вантажівок на кордоні з Румунією на ПП "Дякове-Халмеу", - Держмитслужба

Румунські фермери завершили акцію протесту на пункті пропуску "Дякове-Халмеу", рух вантажівок відновлено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна митна служба в телеграмі.

"Сьогодні вдень, 20 січня, румунські фермери завершили акцію протесту і розблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове". Наразі румунські митники та прикордонники почали приймати перші вантажні транспортні засоби з України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що представники прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування в напрямку ПП "Халмеу" о 13.20 у суботу.

Перетин кордону здійснюється у звичайному режимі

Також читайте: Уряд Румунії досяг домовленостей з фермерами, які блокували кордон з Україною

На в'їзд в Україну очікують 30 вантажівок, на виїзд - 634.

Сьогодні також повідомлялося, що рух вантажівок в пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією повністю розблокований.