Россияне грабят жилье на оккупированных территориях под видом реконструкции, - ЦНС
На территориях, оккупированных россиянами с момента полномасштабного вторжения, процветает санкционированное государством-оккупантом мародерство.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Под видом программы восстановления жилья россияне силой проникают в помещение, где на момент проведения работ не было жильцов. Дверь срезается специальными инструментами, даже если квартира не имела повреждений. После проникновения в квартиру такие псевдостроители осуществляют осмотр имущества жильцов и изымают все, что имеет хоть какую-то ценность", - пишут в Центре.
Жители ВОТ говорят, что из их квартир были похищены: бытовая техника, электроника, сантехника, инструменты, верхняя одежда и даже консервация с продуктами длительного хранения.
"После себя, в лучшем случае, оккупанты оставляют дешевые металлопластиковые окна со стеклопакетами, без отделки откосов (приоконного пространства), что никоим образом не способствует сохранению квартиры. Часто помещение оставляют без входной двери, что в дальнейшем приводит к исчезновению всего имущества из такой квартиры", - подчеркивают в Центре нацсопротивления.
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раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Звичайно ж у київській області- Бучі, Ірпіні і т. д. зовсім інші люди, там на 90 % патріотичні жителі.
На початках я волонтерила для біженців. Наслухалася від бєжєнцев такого, що...
Плюнула і тепер волонтерю для тварин. Коти, собаки, папуги і навіть кінь...
мусара, чиновники та блатна писдота
дуже швидко перезуваються то в патріота то в ждуна.
То й що?
От якби вони реконструювали під виглядом грабунку - ото було б дивно!
орки їм кажуть : нам люди не потрібні,тільки
земля...жах..Вони займають пусті квартири,
переривають все уверх дном....варвари,
туземці..нічого спільного з цивілізованим
світом,загарбники-колоністи...
Вот унитазы и электрочайники без подставок мародерят. Такое легко понять, но невозможно простить.