Россияне грабят жилье на оккупированных территориях под видом реконструкции, - ЦНС

На территориях, оккупированных россиянами с момента полномасштабного вторжения, процветает санкционированное государством-оккупантом мародерство.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Под видом программы восстановления жилья россияне силой проникают в помещение, где на момент проведения работ не было жильцов. Дверь срезается специальными инструментами, даже если квартира не имела повреждений. После проникновения в квартиру такие псевдостроители осуществляют осмотр имущества жильцов и изымают все, что имеет хоть какую-то ценность", - пишут в Центре.

Жители ВОТ говорят, что из их квартир были похищены: бытовая техника, электроника, сантехника, инструменты, верхняя одежда и даже консервация с продуктами длительного хранения.

"После себя, в лучшем случае, оккупанты оставляют дешевые металлопластиковые окна со стеклопакетами, без отделки откосов (приоконного пространства), что никоим образом не способствует сохранению квартиры. Часто помещение оставляют без входной двери, что в дальнейшем приводит к исчезновению всего имущества из такой квартиры", - подчеркивают в Центре нацсопротивления.

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