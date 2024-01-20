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Россияне грабят жилье на оккупированных территориях под видом реконструкции, - ЦНС

Росіяни грабують квартири

На территориях, оккупированных россиянами с момента полномасштабного вторжения, процветает санкционированное государством-оккупантом мародерство.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Под видом программы восстановления жилья россияне силой проникают в помещение, где на момент проведения работ не было жильцов. Дверь срезается специальными инструментами, даже если квартира не имела повреждений. После проникновения в квартиру такие псевдостроители осуществляют осмотр имущества жильцов и изымают все, что имеет хоть какую-то ценность", - пишут в Центре.

Жители ВОТ говорят, что из их квартир были похищены: бытовая техника, электроника, сантехника, инструменты, верхняя одежда и даже консервация с продуктами длительного хранения.

"После себя, в лучшем случае, оккупанты оставляют дешевые металлопластиковые окна со стеклопакетами, без отделки откосов (приоконного пространства), что никоим образом не способствует сохранению квартиры. Часто помещение оставляют без входной двери, что в дальнейшем приводит к исчезновению всего имущества из такой квартиры", - подчеркивают в Центре нацсопротивления.

Читайте также: Россияне "национализируют" птицефабрики на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10119) Центр национального сопротивления (558)


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Топ комментарии
+7
Мародерство - це їх споконвічне кредо ...
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20.01.2024 18:27
+7
Какой же ти русскій єслі нічьо нє украл?
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20.01.2024 18:31
+4
так, але не треба про 90%...статистики нема, тож кажіть просто -*****....
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20.01.2024 19:22
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Асвабадители
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20.01.2024 18:26 Ответить
Мародерство - це їх споконвічне кредо ...
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20.01.2024 18:27 Ответить
...скрепы...диды мародерили...
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20.01.2024 20:59 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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21.01.2024 00:01 Ответить
Какой же ти русскій єслі нічьо нє украл?
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20.01.2024 18:31 Ответить
Породілля з Маріуполя Маріанна Вишемирська, чиї фото на фоні розбомбленого полового будинку стали відомі на весь світ, нині співпрацює з окупантами і є прихильнецею "русского мира". На жаль в маріуполі таких 90 %. Є такі, що вимушені так робити, а більшість дійсно чекали росіян.
Звичайно ж у київській області- Бучі, Ірпіні і т. д. зовсім інші люди, там на 90 % патріотичні жителі.
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20.01.2024 18:34 Ответить
так, але не треба про 90%...статистики нема, тож кажіть просто -*****....
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20.01.2024 19:22 Ответить
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20.01.2024 20:05 Ответить
Таваріщь Стєпанов, там більше 90!
На початках я волонтерила для біженців. Наслухалася від бєжєнцев такого, що...
Плюнула і тепер волонтерю для тварин. Коти, собаки, папуги і навіть кінь...
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20.01.2024 20:05 Ответить
а ще,
мусара, чиновники та блатна писдота
дуже швидко перезуваються то в патріота то в ждуна.
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20.01.2024 20:32 Ответить
Росіяни грабують помешкання на окупованих територіях під виглядом реконструкції

То й що?
От якби вони реконструювали під виглядом грабунку - ото було б дивно!
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20.01.2024 19:06 Ответить
Малюска з Костіним, працюють ОСОБИСТО, 24/7, над підготовкою відповідних позовів до Міжнародних інституцій!! ВІП-Камери готують ..
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20.01.2024 19:11 Ответить
у Дениса Казанського є гарний випуск з цього приводу...з відео від руснявого кореспондента
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20.01.2024 19:23 Ответить
У моєї знайомої родичі живуть на ТОТ...
орки їм кажуть : нам люди не потрібні,тільки
земля...жах..Вони займають пусті квартири,
переривають все уверх дном....варвари,
туземці..нічого спільного з цивілізованим
світом,загарбники-колоністи...
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20.01.2024 19:40 Ответить
Так на вонючей ********* 14.6% домохозяйств(по их статистике) не имеют элементарных удобств.
Вот унитазы и электрочайники без подставок мародерят. Такое легко понять, но невозможно простить.
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20.01.2024 20:56 Ответить
У Дениса Казанського детальний випуск на цю тему з відосами звідти вийшов.
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21.01.2024 07:17 Ответить
 
 