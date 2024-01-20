Росіяни грабують помешкання на окупованих територіях під виглядом реконструкції, - ЦНС
На територіях окупованих росіянами з часу повномасштабного вторгнення процвітає санкціоноване державою окупантом мародерство.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Під виглядом програми відновлення житла росіяни силою проникають в помешкання, де на момент проведення робіт не було мешканців.Двері зрізаються спеціальними інструментами, навіть якщо квартира не зазнавала пошкоджень. Після проникнення в помешкання такі псевдобудівельники здійснюють огляд майна мешканців та вилучають усе, що має хоч якусь цінність", - пишуть у Центрі.
Мешканців ТОТ говорять, що з їхніх квартир було викрадено: побутову техніку, електроніку, сантехніку, інструменти, верхній одяг та навіть консервацію з продуктами тривалого зберігання.
"Після себе, у кращому випадку, окупанти залишають дешеві металопластикові вікна зі склопакетом, без обробки відкосів (привіконного простору), що жодним чином не сприяє збереженню квартири. Часто приміщення залишають без вхідних дверей, що надалі призводить до зникнення усього майна з такої квартири", - наголошгують в Центрі нацспротиву.
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раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Звичайно ж у київській області- Бучі, Ірпіні і т. д. зовсім інші люди, там на 90 % патріотичні жителі.
На початках я волонтерила для біженців. Наслухалася від бєжєнцев такого, що...
Плюнула і тепер волонтерю для тварин. Коти, собаки, папуги і навіть кінь...
мусара, чиновники та блатна писдота
дуже швидко перезуваються то в патріота то в ждуна.
То й що?
От якби вони реконструювали під виглядом грабунку - ото було б дивно!
орки їм кажуть : нам люди не потрібні,тільки
земля...жах..Вони займають пусті квартири,
переривають все уверх дном....варвари,
туземці..нічого спільного з цивілізованим
світом,загарбники-колоністи...
Вот унитазы и электрочайники без подставок мародерят. Такое легко понять, но невозможно простить.