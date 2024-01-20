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Росіяни грабують помешкання на окупованих територіях під виглядом реконструкції, - ЦНС

Росіяни грабують квартири

На територіях окупованих росіянами з часу повномасштабного вторгнення процвітає санкціоноване державою окупантом мародерство.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Під виглядом програми відновлення житла росіяни силою проникають в помешкання, де на момент проведення робіт не було мешканців.Двері зрізаються спеціальними інструментами, навіть якщо квартира не зазнавала пошкоджень. Після проникнення в помешкання такі псевдобудівельники здійснюють огляд майна мешканців та вилучають усе, що має хоч якусь цінність", - пишуть у Центрі.

Мешканців ТОТ говорять, що з їхніх квартир було викрадено: побутову техніку, електроніку, сантехніку, інструменти, верхній одяг та навіть консервацію з продуктами тривалого зберігання.

"Після себе, у кращому випадку, окупанти залишають дешеві металопластикові вікна зі склопакетом, без обробки відкосів (привіконного простору), що жодним чином не сприяє збереженню квартири. Часто приміщення залишають без вхідних дверей, що надалі призводить до зникнення усього майна з такої квартири", - наголошгують в Центрі нацспротиву.

Також читайте: Росіяни звозять лікарів із Санкт-Петербурга до окупованого Мелітополя, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6668) Центр національного спротиву (808)


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Топ коментарі
+7
Мародерство - це їх споконвічне кредо ...
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20.01.2024 18:27
+7
Какой же ти русскій єслі нічьо нє украл?
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20.01.2024 18:31
+4
так, але не треба про 90%...статистики нема, тож кажіть просто -*****....
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20.01.2024 19:22
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Асвабадители
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20.01.2024 18:26 Відповісти
Мародерство - це їх споконвічне кредо ...
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20.01.2024 18:27 Відповісти
...скрепы...диды мародерили...
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20.01.2024 20:59 Відповісти
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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21.01.2024 00:01 Відповісти
Какой же ти русскій єслі нічьо нє украл?
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20.01.2024 18:31 Відповісти
Породілля з Маріуполя Маріанна Вишемирська, чиї фото на фоні розбомбленого полового будинку стали відомі на весь світ, нині співпрацює з окупантами і є прихильнецею "русского мира". На жаль в маріуполі таких 90 %. Є такі, що вимушені так робити, а більшість дійсно чекали росіян.
Звичайно ж у київській області- Бучі, Ірпіні і т. д. зовсім інші люди, там на 90 % патріотичні жителі.
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20.01.2024 18:34 Відповісти
так, але не треба про 90%...статистики нема, тож кажіть просто -*****....
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20.01.2024 19:22 Відповісти
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20.01.2024 20:05 Відповісти
Таваріщь Стєпанов, там більше 90!
На початках я волонтерила для біженців. Наслухалася від бєжєнцев такого, що...
Плюнула і тепер волонтерю для тварин. Коти, собаки, папуги і навіть кінь...
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20.01.2024 20:05 Відповісти
а ще,
мусара, чиновники та блатна писдота
дуже швидко перезуваються то в патріота то в ждуна.
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20.01.2024 20:32 Відповісти
Росіяни грабують помешкання на окупованих територіях під виглядом реконструкції

То й що?
От якби вони реконструювали під виглядом грабунку - ото було б дивно!
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20.01.2024 19:06 Відповісти
Малюска з Костіним, працюють ОСОБИСТО, 24/7, над підготовкою відповідних позовів до Міжнародних інституцій!! ВІП-Камери готують ..
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20.01.2024 19:11 Відповісти
у Дениса Казанського є гарний випуск з цього приводу...з відео від руснявого кореспондента
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20.01.2024 19:23 Відповісти
У моєї знайомої родичі живуть на ТОТ...
орки їм кажуть : нам люди не потрібні,тільки
земля...жах..Вони займають пусті квартири,
переривають все уверх дном....варвари,
туземці..нічого спільного з цивілізованим
світом,загарбники-колоністи...
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20.01.2024 19:40 Відповісти
Так на вонючей ********* 14.6% домохозяйств(по их статистике) не имеют элементарных удобств.
Вот унитазы и электрочайники без подставок мародерят. Такое легко понять, но невозможно простить.
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20.01.2024 20:56 Відповісти
У Дениса Казанського детальний випуск на цю тему з відосами звідти вийшов.
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21.01.2024 07:17 Відповісти
 
 