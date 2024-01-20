Росіяни грабують помешкання на окупованих територіях під виглядом реконструкції, - ЦНС

На територіях окупованих росіянами з часу повномасштабного вторгнення процвітає санкціоноване державою окупантом мародерство.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Під виглядом програми відновлення житла росіяни силою проникають в помешкання, де на момент проведення робіт не було мешканців.Двері зрізаються спеціальними інструментами, навіть якщо квартира не зазнавала пошкоджень. Після проникнення в помешкання такі псевдобудівельники здійснюють огляд майна мешканців та вилучають усе, що має хоч якусь цінність", - пишуть у Центрі.

Мешканців ТОТ говорять, що з їхніх квартир було викрадено: побутову техніку, електроніку, сантехніку, інструменти, верхній одяг та навіть консервацію з продуктами тривалого зберігання.

"Після себе, у кращому випадку, окупанти залишають дешеві металопластикові вікна зі склопакетом, без обробки відкосів (привіконного простору), що жодним чином не сприяє збереженню квартири. Часто приміщення залишають без вхідних дверей, що надалі призводить до зникнення усього майна з такої квартири", - наголошгують в Центрі нацспротиву.

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