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На оккупированных территориях россияне используют пенсионеров для агитации, - ЦНС

Пенсіонери агітуватимуть за Путіна

На ВОТ россияне создают пропагандистские группы из пенсионеров, по образцу действующих на территории РФ "отрядов путина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации Центра, первая такая ячейка создана во временно оккупированном Энергодаре. Первоначально пенсионеры будут на камеру рассказывать в местных медиа, насколько плохо им жилось при Украине.

С приближением запланированных в РФ на март месяц выборов президента данные лица будут осуществлять агитацию Путина. За участие в таких пропагандистских кружках пенсионерам будут выдавать дополнительные продуктовые наборы и лекарства.

"Таким образом кремль пытается мобилизовать поколение, которое еще помнит что такое советский "комсомол" и больше всего ностальгирует за ссср. Именно они будут рассказывать, какое "великое будущее" жителям ВОТ будет строить "верховный лидер" из кремля. Этим они будут пытаться убедить как младшее, нейтральное к российской оккупации, поколение, так и будут уверять российского обывателя в правильности действий оккупационных войск", - пишут в Центре.

Также читайте: Россияне грабят жилье на оккупированных территориях под видом реконструкции, - ЦНС

Автор: 

оккупация (10119) Центр национального сопротивления (558)


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Топ комментарии
+3
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20.01.2024 20:36
+2
Тут два в одному. Пенсіонери і совок пам'ятають і становище скрутне. Наобіцяли, вони й побігли. Бо хочеться ще пожити.
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20.01.2024 20:59
+2
Максимальнофінансовозалежних старих людей та дітей…..- це так росіянські….манкуртити людей….
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20.01.2024 21:03
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20.01.2024 20:36 Ответить
що жругу молодість ***** обіцяв, чи совок 2.0 повернути? Дожили до пенсії а все у байкі вірять
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20.01.2024 20:36 Ответить
Тут два в одному. Пенсіонери і совок пам'ятають і становище скрутне. Наобіцяли, вони й побігли. Бо хочеться ще пожити.
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20.01.2024 20:59 Ответить
А хто пензію отримував на картку, той і досі її отримує "ат хахлов". Тим, хто отримував через Укрпошту - тим гірше.
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20.01.2024 21:50 Ответить
А де це таке (молодше нейтральне до російської окупації покоління, так і запевнятимуть російського обивателя)? мається на увазі кацапсячого обиватьЄля та кацапсяче молодше нейтральне покоління?
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20.01.2024 20:43 Ответить
Это значить молодежь больше не верит рашке, чем пенсионеры. Именно в оПУкации
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21.01.2024 11:34 Ответить
А шо, раньше верілі?
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21.01.2024 11:49 Ответить
Зомбі ТБ представляє треш-муві: "Повернення совків".
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20.01.2024 21:00 Ответить
Максимальнофінансовозалежних старих людей та дітей…..- це так росіянські….манкуртити людей….
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20.01.2024 21:03 Ответить
Є ідейні пенсіонери, а не фінансовозалежні. Свої фінансові питання вони вирішили ще в 2022 році! Звичайно, грошей багато не буває!😉
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21.01.2024 06:08 Ответить
Виявити таких"пенсіонерів" і не виплачивати українські пенсії.Нехай куйло їх утримує.
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20.01.2024 21:10 Ответить
Да да и все колаборантами обзывать как гений Верещучка. Сами ж виноваты что их не эвакуировали и не готовились защищать! Ваше π'ское "правительство" своих деток заранее эвакуировало, а людям втирали про Шашлыки!!
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21.01.2024 11:33 Ответить
Будуть розповідати про ''каміння з неба'', і ще й ''яблочко'' станцюють
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20.01.2024 21:19 Ответить
здійснюватимуть агітацію Путіна. За участь у таких пропагандистських гуртках, пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки. Джерело:
`Пенсіонери будуть ліки та додаткові продуктові набори - заробляти .
Чи купляти за свою совість та честь
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20.01.2024 21:19 Ответить
какую честь, какую совесть? посмотри на честь и совесть с яйцами по 17 гр и многое другое на миллиарды
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21.01.2024 07:39 Ответить
Під час контрнаступу деякі українські підрозділи швидко досягли невеликих успіхів, відбивши села в Запорізькій області на південь від Великої Новосілки, за 80 миль від узбережжя Азовського. Але в інших місцях навіть західна зброя та навчання не змогли повністю захистити українські сили від російської вогневої потужності.
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21.01.2024 06:16 Ответить
если человек не захочет, то его использовать нельзя
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21.01.2024 07:37 Ответить
Там люди тоже хотят жрать. И лекарств. Особенно инвалиды и беспомощные горемыки старики. Которых слуги квартала сдали с потрохами, разминировав дороги
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21.01.2024 11:30 Ответить
 
 