На оккупированных территориях россияне используют пенсионеров для агитации, - ЦНС

На ВОТ россияне создают пропагандистские группы из пенсионеров, по образцу действующих на территории РФ "отрядов путина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации Центра, первая такая ячейка создана во временно оккупированном Энергодаре. Первоначально пенсионеры будут на камеру рассказывать в местных медиа, насколько плохо им жилось при Украине.

С приближением запланированных в РФ на март месяц выборов президента данные лица будут осуществлять агитацию Путина. За участие в таких пропагандистских кружках пенсионерам будут выдавать дополнительные продуктовые наборы и лекарства.

"Таким образом кремль пытается мобилизовать поколение, которое еще помнит что такое советский "комсомол" и больше всего ностальгирует за ссср. Именно они будут рассказывать, какое "великое будущее" жителям ВОТ будет строить "верховный лидер" из кремля. Этим они будут пытаться убедить как младшее, нейтральное к российской оккупации, поколение, так и будут уверять российского обывателя в правильности действий оккупационных войск", - пишут в Центре.

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