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На окупованих територіях росіяни використовують пенсіонерів для агітації, - ЦНС

Пенсіонери агітуватимуть за Путіна

На ТОТ росіяни створюють пропагандистські групи з пенсіонерів, на зразок діючих на території РФ "загонів путіна".

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією Центру, перший такий осередок створено в тимчасово окупованому Енергодарі. Першочергово пенсіонери будуть на камеру розказувати у місцевих медіа наскільки погано їм жилось при Україні.

З наближенням запланованих у РФ на березень місяць виборів президента, дані особи здійснюватимуть агітацію Путіна. За участь у таких пропагандистських гуртках, пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки.

"Таким чином кремль намагається мобілізувати покоління, яке ще пам’ятає що таке радянський "комсомол" та найбільше ностальгує за срср. Саме вони будуть розказувати, яке "велике майбутнє" мешканцям ТОТ будуватиме "верховний лідер" з кремля. Цим вони намагатимуться переконати як молодше нейтральне до російської окупації покоління, так і запевнятимуть російського обивателя у правильності дій окупаційних військ", - пишуть у Центрі.

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Автор: 

окупація (6668) Центр національного спротиву (808)


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Топ коментарі
+3
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20.01.2024 20:36
+2
Тут два в одному. Пенсіонери і совок пам'ятають і становище скрутне. Наобіцяли, вони й побігли. Бо хочеться ще пожити.
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20.01.2024 20:59
+2
Максимальнофінансовозалежних старих людей та дітей…..- це так росіянські….манкуртити людей….
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20.01.2024 21:03
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20.01.2024 20:36 Відповісти
що жругу молодість ***** обіцяв, чи совок 2.0 повернути? Дожили до пенсії а все у байкі вірять
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20.01.2024 20:36 Відповісти
Тут два в одному. Пенсіонери і совок пам'ятають і становище скрутне. Наобіцяли, вони й побігли. Бо хочеться ще пожити.
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20.01.2024 20:59 Відповісти
А хто пензію отримував на картку, той і досі її отримує "ат хахлов". Тим, хто отримував через Укрпошту - тим гірше.
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20.01.2024 21:50 Відповісти
А де це таке (молодше нейтральне до російської окупації покоління, так і запевнятимуть російського обивателя)? мається на увазі кацапсячого обиватьЄля та кацапсяче молодше нейтральне покоління?
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20.01.2024 20:43 Відповісти
Это значить молодежь больше не верит рашке, чем пенсионеры. Именно в оПУкации
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21.01.2024 11:34 Відповісти
А шо, раньше верілі?
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21.01.2024 11:49 Відповісти
Зомбі ТБ представляє треш-муві: "Повернення совків".
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20.01.2024 21:00 Відповісти
Максимальнофінансовозалежних старих людей та дітей…..- це так росіянські….манкуртити людей….
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20.01.2024 21:03 Відповісти
Є ідейні пенсіонери, а не фінансовозалежні. Свої фінансові питання вони вирішили ще в 2022 році! Звичайно, грошей багато не буває!😉
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21.01.2024 06:08 Відповісти
Виявити таких"пенсіонерів" і не виплачивати українські пенсії.Нехай куйло їх утримує.
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20.01.2024 21:10 Відповісти
Да да и все колаборантами обзывать как гений Верещучка. Сами ж виноваты что их не эвакуировали и не готовились защищать! Ваше π'ское "правительство" своих деток заранее эвакуировало, а людям втирали про Шашлыки!!
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21.01.2024 11:33 Відповісти
Будуть розповідати про ''каміння з неба'', і ще й ''яблочко'' станцюють
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20.01.2024 21:19 Відповісти
здійснюватимуть агітацію Путіна. За участь у таких пропагандистських гуртках, пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки. Джерело:
`Пенсіонери будуть ліки та додаткові продуктові набори - заробляти .
Чи купляти за свою совість та честь
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20.01.2024 21:19 Відповісти
какую честь, какую совесть? посмотри на честь и совесть с яйцами по 17 гр и многое другое на миллиарды
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21.01.2024 07:39 Відповісти
Під час контрнаступу деякі українські підрозділи швидко досягли невеликих успіхів, відбивши села в Запорізькій області на південь від Великої Новосілки, за 80 миль від узбережжя Азовського. Але в інших місцях навіть західна зброя та навчання не змогли повністю захистити українські сили від російської вогневої потужності.
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21.01.2024 06:16 Відповісти
если человек не захочет, то его использовать нельзя
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21.01.2024 07:37 Відповісти
Там люди тоже хотят жрать. И лекарств. Особенно инвалиды и беспомощные горемыки старики. Которых слуги квартала сдали с потрохами, разминировав дороги
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21.01.2024 11:30 Відповісти
 
 