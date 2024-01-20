Силы обороны сосредотачиваются на уничтожении ракетных установок РФ, - Воздушные силы
Изматывать ракетные ресурсы России очень тяжело, поэтому Силы обороны сосредотачиваются на уничтожении самих пусковых установок.
Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Focus, сообщает Цензор.НЕТ.
"Изматывать их тяжело, потому что у них есть производство постоянно этих ракет. Если мы говорим о производстве ракет, то по крылатых, баллистических четко видно, что не все так быстро, не все так просто, но они их делают. А есть еще производство зенитных ракет. Ракеты С-300, "Буки" - все производится. Предприятия работают, и, к сожалению, они будут их иметь, поэтому здесь Силы обороны больше сосредотачиваются на уничтожении самих установок...", - сказал Игнат.
Он добавил, что истощать россиян можно, уничтожая сами пусковые установки, что и пытаются делать пилоты с помощью противорадиолокационных ракет.
В то же время, спикер отметил прогресс в уничтожении вражеской ПВО.
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Ми ж С300/400 так дістаємо їхні ...
Взагалі не зрозуміла концепція перемоги або хоча б подальшої війни та життя. Те, що зараз пропонує влада - якісь уривки із сна наркомана. Типу - а давайте 500 000 чоловіків спіймаємо, а давайте на мільйон дронів закупимо деталей на аліекспресі і спаяємо на кухнях, а давайте зберемо про всіх інформацію в одну базу (а потім її зламають, або хтось продасть оркам). І таке інше.
Росія здатна виробляти чи ремонтувати до 150 танків на місяць, - держсекретар Міноборони Латвії Гарісонс Джерело:
Может теракты на промышленных объектах? У нас же есть талантливый разведчик, кива не даст соврать.
https://www.balpress.info/?p=20034
заява Трампа на мітингу в Нью-Гемпширі наводить https://www.politico.com/ Politico.
Він розкритикував європейські країни за те, що вони занадто покладаються на США, коли йдеться про витрати на оборону.
Трамп згадав, як після зустрічі з лідерами НАТО під час свого президентства він сказав, що зрозумів, що Сполучені Штати "оплачують рахунки".
Коли він висловив це занепокоєння, один з європейських лідерів запитав його: "Чи означає це, що якщо ми не платитимемо, ви не збираєтесь нас захищати?", на що Трамп, за його словами, відповів: "Я сказав, що це саме те, що це означає".