Силы обороны сосредотачиваются на уничтожении ракетных установок РФ, - Воздушные силы

Изматывать ракетные ресурсы России очень тяжело, поэтому Силы обороны сосредотачиваются на уничтожении самих пусковых установок.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Focus, сообщает Цензор.НЕТ.

"Изматывать их тяжело, потому что у них есть производство постоянно этих ракет. Если мы говорим о производстве ракет, то по крылатых, баллистических четко видно, что не все так быстро, не все так просто, но они их делают. А есть еще производство зенитных ракет. Ракеты С-300, "Буки" - все производится. Предприятия работают, и, к сожалению, они будут их иметь, поэтому здесь Силы обороны больше сосредотачиваются на уничтожении самих установок...", - сказал Игнат.

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Он добавил, что истощать россиян можно, уничтожая сами пусковые установки, что и пытаются делать пилоты с помощью противорадиолокационных ракет.

В то же время, спикер отметил прогресс в уничтожении вражеской ПВО.