РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10447 посетителей онлайн
Новости Война
3 690 16

Силы обороны сосредотачиваются на уничтожении ракетных установок РФ, - Воздушные силы

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Изматывать ракетные ресурсы России очень тяжело, поэтому Силы обороны сосредотачиваются на уничтожении самих пусковых установок.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Focus, сообщает Цензор.НЕТ.

"Изматывать их тяжело, потому что у них есть производство постоянно этих ракет. Если мы говорим о производстве ракет, то по крылатых, баллистических четко видно, что не все так быстро, не все так просто, но они их делают. А есть еще производство зенитных ракет. Ракеты С-300, "Буки" - все производится. Предприятия работают, и, к сожалению, они будут их иметь, поэтому здесь Силы обороны больше сосредотачиваются на уничтожении самих установок...", - сказал Игнат.

Также читайте: Россия ничего не делает просто так, каждая ракета или дрон имеют цель в Украине, - Воздушные силы

Он добавил, что истощать россиян можно, уничтожая сами пусковые установки, что и пытаются делать пилоты с помощью противорадиолокационных ракет.

В то же время, спикер отметил прогресс в уничтожении вражеской ПВО.

Автор: 

ракеты (3555) уничтожение (6830) Игнат Юрий (590)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
А хіба пускові установки вони не виробляють?
Взагалі не зрозуміла концепція перемоги або хоча б подальшої війни та життя. Те, що зараз пропонує влада - якісь уривки із сна наркомана. Типу - а давайте 500 000 чоловіків спіймаємо, а давайте на мільйон дронів закупимо деталей на аліекспресі і спаяємо на кухнях, а давайте зберемо про всіх інформацію в одну базу (а потім її зламають, або хтось продасть оркам). І таке інше.
показать весь комментарий
20.01.2024 21:17
+3
Дронами по іскандерах треба бити на рашистській території.
Ми ж С300/400 так дістаємо їхні ...
показать весь комментарий
20.01.2024 21:11
+3
Это мало чем поможет в общей картине противостояния.
Может теракты на промышленных объектах? У нас же есть талантливый разведчик, кива не даст соврать.
показать весь комментарий
20.01.2024 21:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба бити на взльоті… все вірно…
показать весь комментарий
20.01.2024 21:05 Ответить
Дронами по іскандерах треба бити на рашистській території.
Ми ж С300/400 так дістаємо їхні ...
показать весь комментарий
20.01.2024 21:11 Ответить
А хіба пускові установки вони не виробляють?
Взагалі не зрозуміла концепція перемоги або хоча б подальшої війни та життя. Те, що зараз пропонує влада - якісь уривки із сна наркомана. Типу - а давайте 500 000 чоловіків спіймаємо, а давайте на мільйон дронів закупимо деталей на аліекспресі і спаяємо на кухнях, а давайте зберемо про всіх інформацію в одну базу (а потім її зламають, або хтось продасть оркам). І таке інше.
показать весь комментарий
20.01.2024 21:17 Ответить
Із свіжого треша - А давайте в головнокомандувача запитаємо - а чи треба вулицю перейменувати?
показать весь комментарий
20.01.2024 21:23 Ответить
звісно виробляють, але в сотні разів повільніше, ніж втрачають
показать весь комментарий
20.01.2024 21:31 Ответить
Невідомо щодо пускових установок (навряд чи у сотні разів), але наприклад про танки:

Росія здатна виробляти чи ремонтувати до 150 танків на місяць, - держсекретар Міноборони Латвії Гарісонс Джерело:
показать весь комментарий
20.01.2024 21:45 Ответить
так виробляти чи ремонтувати 150 танків на місяць? бо я читав що на рік нових можуть близько 200 скліпати
показать весь комментарий
20.01.2024 21:48 Ответить
Ці питання до Гарісонса.
показать весь комментарий
20.01.2024 21:50 Ответить
Виготовлення + ремонт + шротна збірка.
показать весь комментарий
20.01.2024 22:07 Ответить
В принципі це не так важливо. Важливо інше - яка концепція перемоги? Або яка концепція подальшого життя?
показать весь комментарий
20.01.2024 22:21 Ответить
Это мало чем поможет в общей картине противостояния.
Может теракты на промышленных объектах? У нас же есть талантливый разведчик, кива не даст соврать.
показать весь комментарий
20.01.2024 21:22 Ответить
До чого тут теракти? Аби ото кізданути щось... Україна не займається терактами
показать весь комментарий
20.01.2024 21:33 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2024 22:06 Ответить
Країна, де президент не смажить у травні шашлики: Естонія побудує на кордоні з рф лінію оборони з 600 бункерів
https://www.balpress.info/?p=20034
показать весь комментарий
20.01.2024 21:50 Ответить
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО почали витрачати "мільярди і мільярди" доларів на колективну оборону, після того, як він пригрозив не захищати Європу в разі нападу на неї.

заява Трампа на мітингу в Нью-Гемпширі наводить https://www.politico.com/ Politico.

Він розкритикував європейські країни за те, що вони занадто покладаються на США, коли йдеться про витрати на оборону.

Трамп згадав, як після зустрічі з лідерами НАТО під час свого президентства він сказав, що зрозумів, що Сполучені Штати "оплачують рахунки".

Коли він висловив це занепокоєння, один з європейських лідерів запитав його: "Чи означає це, що якщо ми не платитимемо, ви не збираєтесь нас захищати?", на що Трамп, за його словами, відповів: "Я сказав, що це саме те, що це означає".
показать весь комментарий
20.01.2024 21:53 Ответить
Только дошло на 2-й год войны что надо так делать.
показать весь комментарий
20.01.2024 21:59 Ответить
 
 