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Новини Війна
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Сили оборони зосереджуються на знищенні ракетних установок РФ, - Повітряні сили

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Вимотувати ракетні ресурси Росії дуже тяжко, тому Сили оборони зосереджуються на знищенні самих пускових установок.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю Focus, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вимотувати тяжко їх, бо в них є виробництво постійне цих ракет. Якщо ми говоримо про виробництво ракет, то крилатих, балістичних чітко видно, що не все так швидко, не все так просто, але вони їх роблять. А є ще виробництво зенітних ракет, ракети С-300, "Буки" - все виготовляється. Підприємства працюють, на жаль, вони будуть їх мати, тому тут більше Сили оборони зрештою зосереджуються на знищенні самих установок... ", - сказав Ігнат.

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Він додав, що виснажувати росіян можна, знищуючи самі пускові установки, що намагаються робити пілоти протирадіолокаційними ракетами.

Водночас речник відзначив прогрес у знищенні ворожої ППО.

Автор: 

ракети (4004) знищення (7142) Ігнат Юрій (786)


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Топ коментарі
+6
А хіба пускові установки вони не виробляють?
Взагалі не зрозуміла концепція перемоги або хоча б подальшої війни та життя. Те, що зараз пропонує влада - якісь уривки із сна наркомана. Типу - а давайте 500 000 чоловіків спіймаємо, а давайте на мільйон дронів закупимо деталей на аліекспресі і спаяємо на кухнях, а давайте зберемо про всіх інформацію в одну базу (а потім її зламають, або хтось продасть оркам). І таке інше.
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20.01.2024 21:17
+3
Дронами по іскандерах треба бити на рашистській території.
Ми ж С300/400 так дістаємо їхні ...
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20.01.2024 21:11
+3
Это мало чем поможет в общей картине противостояния.
Может теракты на промышленных объектах? У нас же есть талантливый разведчик, кива не даст соврать.
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20.01.2024 21:22
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Треба бити на взльоті… все вірно…
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20.01.2024 21:05 Відповісти
Дронами по іскандерах треба бити на рашистській території.
Ми ж С300/400 так дістаємо їхні ...
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20.01.2024 21:11 Відповісти
А хіба пускові установки вони не виробляють?
Взагалі не зрозуміла концепція перемоги або хоча б подальшої війни та життя. Те, що зараз пропонує влада - якісь уривки із сна наркомана. Типу - а давайте 500 000 чоловіків спіймаємо, а давайте на мільйон дронів закупимо деталей на аліекспресі і спаяємо на кухнях, а давайте зберемо про всіх інформацію в одну базу (а потім її зламають, або хтось продасть оркам). І таке інше.
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20.01.2024 21:17 Відповісти
Із свіжого треша - А давайте в головнокомандувача запитаємо - а чи треба вулицю перейменувати?
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20.01.2024 21:23 Відповісти
звісно виробляють, але в сотні разів повільніше, ніж втрачають
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20.01.2024 21:31 Відповісти
Невідомо щодо пускових установок (навряд чи у сотні разів), але наприклад про танки:

Росія здатна виробляти чи ремонтувати до 150 танків на місяць, - держсекретар Міноборони Латвії Гарісонс Джерело:
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20.01.2024 21:45 Відповісти
так виробляти чи ремонтувати 150 танків на місяць? бо я читав що на рік нових можуть близько 200 скліпати
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20.01.2024 21:48 Відповісти
Ці питання до Гарісонса.
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20.01.2024 21:50 Відповісти
Виготовлення + ремонт + шротна збірка.
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20.01.2024 22:07 Відповісти
В принципі це не так важливо. Важливо інше - яка концепція перемоги? Або яка концепція подальшого життя?
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20.01.2024 22:21 Відповісти
Это мало чем поможет в общей картине противостояния.
Может теракты на промышленных объектах? У нас же есть талантливый разведчик, кива не даст соврать.
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20.01.2024 21:22 Відповісти
До чого тут теракти? Аби ото кізданути щось... Україна не займається терактами
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20.01.2024 21:33 Відповісти
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20.01.2024 22:06 Відповісти
Країна, де президент не смажить у травні шашлики: Естонія побудує на кордоні з рф лінію оборони з 600 бункерів
https://www.balpress.info/?p=20034
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20.01.2024 21:50 Відповісти
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО почали витрачати "мільярди і мільярди" доларів на колективну оборону, після того, як він пригрозив не захищати Європу в разі нападу на неї.

заява Трампа на мітингу в Нью-Гемпширі наводить https://www.politico.com/ Politico.

Він розкритикував європейські країни за те, що вони занадто покладаються на США, коли йдеться про витрати на оборону.

Трамп згадав, як після зустрічі з лідерами НАТО під час свого президентства він сказав, що зрозумів, що Сполучені Штати "оплачують рахунки".

Коли він висловив це занепокоєння, один з європейських лідерів запитав його: "Чи означає це, що якщо ми не платитимемо, ви не збираєтесь нас захищати?", на що Трамп, за його словами, відповів: "Я сказав, що це саме те, що це означає".
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20.01.2024 21:53 Відповісти
Только дошло на 2-й год войны что надо так делать.
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20.01.2024 21:59 Відповісти
 
 