Сили оборони зосереджуються на знищенні ракетних установок РФ, - Повітряні сили

Вимотувати ракетні ресурси Росії дуже тяжко, тому Сили оборони зосереджуються на знищенні самих пускових установок.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю Focus, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вимотувати тяжко їх, бо в них є виробництво постійне цих ракет. Якщо ми говоримо про виробництво ракет, то крилатих, балістичних чітко видно, що не все так швидко, не все так просто, але вони їх роблять. А є ще виробництво зенітних ракет, ракети С-300, "Буки" - все виготовляється. Підприємства працюють, на жаль, вони будуть їх мати, тому тут більше Сили оборони зрештою зосереджуються на знищенні самих установок... ", - сказав Ігнат.

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Він додав, що виснажувати росіян можна, знищуючи самі пускові установки, що намагаються робити пілоти протирадіолокаційними ракетами.

Водночас речник відзначив прогрес у знищенні ворожої ППО.