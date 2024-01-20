Сили оборони зосереджуються на знищенні ракетних установок РФ, - Повітряні сили
Вимотувати ракетні ресурси Росії дуже тяжко, тому Сили оборони зосереджуються на знищенні самих пускових установок.
Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю Focus, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вимотувати тяжко їх, бо в них є виробництво постійне цих ракет. Якщо ми говоримо про виробництво ракет, то крилатих, балістичних чітко видно, що не все так швидко, не все так просто, але вони їх роблять. А є ще виробництво зенітних ракет, ракети С-300, "Буки" - все виготовляється. Підприємства працюють, на жаль, вони будуть їх мати, тому тут більше Сили оборони зрештою зосереджуються на знищенні самих установок... ", - сказав Ігнат.
Він додав, що виснажувати росіян можна, знищуючи самі пускові установки, що намагаються робити пілоти протирадіолокаційними ракетами.
Водночас речник відзначив прогрес у знищенні ворожої ППО.
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Ми ж С300/400 так дістаємо їхні ...
Взагалі не зрозуміла концепція перемоги або хоча б подальшої війни та життя. Те, що зараз пропонує влада - якісь уривки із сна наркомана. Типу - а давайте 500 000 чоловіків спіймаємо, а давайте на мільйон дронів закупимо деталей на аліекспресі і спаяємо на кухнях, а давайте зберемо про всіх інформацію в одну базу (а потім її зламають, або хтось продасть оркам). І таке інше.
Росія здатна виробляти чи ремонтувати до 150 танків на місяць, - держсекретар Міноборони Латвії Гарісонс Джерело:
Может теракты на промышленных объектах? У нас же есть талантливый разведчик, кива не даст соврать.
https://www.balpress.info/?p=20034
заява Трампа на мітингу в Нью-Гемпширі наводить https://www.politico.com/ Politico.
Він розкритикував європейські країни за те, що вони занадто покладаються на США, коли йдеться про витрати на оборону.
Трамп згадав, як після зустрічі з лідерами НАТО під час свого президентства він сказав, що зрозумів, що Сполучені Штати "оплачують рахунки".
Коли він висловив це занепокоєння, один з європейських лідерів запитав його: "Чи означає це, що якщо ми не платитимемо, ви не збираєтесь нас захищати?", на що Трамп, за його словами, відповів: "Я сказав, що це саме те, що це означає".