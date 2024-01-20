Новая министр культуры Словакии разрешила подконтрольным организациям сотрудничество с Россией
Новая министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила решение предыдущей главы министерства о запрете на сотрудничество с Россией и Беларусью в области культуры.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Pravda.Správy.
"В мире - десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, художники и культура не должны платить за это", - сказала Шимковичева.
В издании напоминают, что в марте 2022 года предыдущая министр культуры Словакии Наталия Миланова приняла решение о запрете всем подконтрольным организациям и их работникам сотрудничать с Россией и Беларусью.
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Словаки українців жаліють і допомагають, але все одно більшість каже що "це все Амеріка посоріла брацькі народи" і тому подібну пропаганду яку ми давно чули з вуст московії
А якби у нас був би МЗС то візит фіцо в Ужгород 25 січня був би скасований, особливо на фоні його заяви про блокування вступу України до НАТО. Якого біса ти сюди їдеш тоді? Пензлюй ***** вічко вилизувати й далі, з вами тупі йолопи говорити ні про що взагалі.
Отаких дав Бог нам сусідів. Що мадярів, що словаків. Не далеко і поляки з румунами.
Про москалів уже і мови нема - вороги споконвічні!
Була одна надія на бульбашів, та і ті продались москалям...
Але жоден з них цих КРИВАВИХ грошей не забери
- их есть у них, а ещё есть и преступления и наказание по-кацапски...
Не туда русские ракеты летят. Вообще не в ту сторону.
Адольф Гітлер розглядав декілька планів дій щодо майбутнього Словаччини. Врешті-решт було ухвалено рішення утворити окрему державу під сильним впливом Німеччини, яка б могла виступити плацдармом для нападів Німеччини на Польщу та інші регіони.
13 березня 1939, Адольф Гітлер запросив Йозефа Тисо (прем'єр-міністра Словацької автономії) до Берліна, де переконував його негайно проголосити незалежну Словацьку Республіку. Тисо відмовився ухвалити таке рішення самостійно та отримав згоду Гітлера на розгляд питання проголошення незалежності на засіданні словацького парламенту. Таке засідання було проведене 14 березня. Після доповіді Тисо щодо зустрічі з Гітлером та наступної дискусії, в ході якої єдиною альтернативою незалежності було визначено розділ словацьких земель між Німеччиною та Угорщиною, парламент одностайно проголосував за проголошення незалежності Словаччини. Йозеф Тисо був призначений першим прем'єр-міністром новоствореної республіки.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
що за 7 років
Тісо повісили...
а фіцо дуже спожий на цього папєрєдніка..
прям дід та онука..тож цю падлюку теж повісять..