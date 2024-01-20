Новая министр культуры Словакии разрешила подконтрольным организациям сотрудничество с Россией

Новая министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила решение предыдущей главы министерства о запрете на сотрудничество с Россией и Беларусью в области культуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Pravda.Správy.

"В мире - десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, художники и культура не должны платить за это", - сказала Шимковичева.

В издании напоминают, что в марте 2022 года предыдущая министр культуры Словакии Наталия Миланова приняла решение о запрете всем подконтрольным организациям и их работникам сотрудничать с Россией и Беларусью.

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