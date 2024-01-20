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Новая министр культуры Словакии разрешила подконтрольным организациям сотрудничество с Россией

мартіна,шимковічова
Фото: Источник

Новая министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила решение предыдущей главы министерства о запрете на сотрудничество с Россией и Беларусью в области культуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Pravda.Správy.

"В мире - десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, художники и культура не должны платить за это", - сказала Шимковичева.

В издании напоминают, что в марте 2022 года предыдущая министр культуры Словакии Наталия Миланова приняла решение о запрете всем подконтрольным организациям и их работникам сотрудничать с Россией и Беларусью.

Также читайте: Фицо перед встречей со Шмыгалем сделал новые скандальные заявления по Украине

Автор: 

россия (95365) Словакия (975)


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Топ комментарии
+48
Швейцарія Австрія Угорщина та Словаччина як дорогі російські борделі…. і конкурують між собою…
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20.01.2024 21:08
+40
********** повія.
А якби у нас був би МЗС то візит фіцо в Ужгород 25 січня був би скасований, особливо на фоні його заяви про блокування вступу України до НАТО. Якого біса ти сюди їдеш тоді? Пензлюй ***** вічко вилизувати й далі, з вами тупі йолопи говорити ні про що взагалі.
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20.01.2024 21:09
+31

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20.01.2024 21:32
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Шимковічова "шимка грає"?
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20.01.2024 21:07 Ответить
Швейцарія Австрія Угорщина та Словаччина як дорогі російські борделі…. і конкурують між собою…
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20.01.2024 21:08 Ответить
Дофіга рашиської пропаганди в Словаччині.
Словаки українців жаліють і допомагають, але все одно більшість каже що "це все Амеріка посоріла брацькі народи" і тому подібну пропаганду яку ми давно чули з вуст московії
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21.01.2024 03:27 Ответить
Піськамана іпана.
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20.01.2024 21:08 Ответить
ППЦ. Ці мерзоти дограються.
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20.01.2024 21:08 Ответить
********** повія.
А якби у нас був би МЗС то візит фіцо в Ужгород 25 січня був би скасований, особливо на фоні його заяви про блокування вступу України до НАТО. Якого біса ти сюди їдеш тоді? Пензлюй ***** вічко вилизувати й далі, з вами тупі йолопи говорити ні про що взагалі.
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20.01.2024 21:09 Ответить
.
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20.01.2024 21:10 Ответить
Кадр з фільму"Джентльмени удачі". Мосфільм.
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20.01.2024 21:24 Ответить
То не культура і не мистецтво.
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20.01.2024 21:29 Ответить
Путінські курси!
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20.01.2024 21:45 Ответить
А що у цієї подруги з очима? Вона як згенеровано за допомогою ШІ
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20.01.2024 21:11 Ответить
На Зеленську схожа
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21.01.2024 07:02 Ответить
Чим зайняті наші дипломати? Вони, взагалі, у нас є?
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20.01.2024 21:12 Ответить
може дать коридор русакам вагнерівцям та іншій шоблі до словатчини та угрів?
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20.01.2024 21:18 Ответить
Міністерка чи міністерво?
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20.01.2024 21:21 Ответить
Який цар - така і свита... Якщо фіцьо у пуйла на підсосі, то чого чекати від підлеглих?
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20.01.2024 21:21 Ответить
Все добре картина вимальовується ...
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20.01.2024 21:23 Ответить
Ага, про ''спорт по за політикою'' вже було.
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20.01.2024 21:25 Ответить
чергова європейська прорашистська шльондра ,дозволила рашистській агентурі працювати в країні ЄС Словаччині під 2культурною" вивіскою
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20.01.2024 21:25 Ответить
Дай Боже вам ,,культуру" з танками і ракетами! Амінь.
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20.01.2024 21:29 Ответить
Вона з уряду рашистської маріонетки Фіцо, відтак, тут абсолютно немає чому дивуватися.
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20.01.2024 21:29 Ответить
З уряду котрий обрали словаки. Тобто більшість.
Отаких дав Бог нам сусідів. Що мадярів, що словаків. Не далеко і поляки з румунами.
Про москалів уже і мови нема - вороги споконвічні!
Була одна надія на бульбашів, та і ті продались москалям...
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20.01.2024 23:25 Ответить
До речі, фіцо - бувший комуняка.
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20.01.2024 23:47 Ответить
... а потім, крівцею будуть харкати усі словаки...
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20.01.2024 21:31 Ответить

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20.01.2024 21:32 Ответить
Заради КРИВАВИХ грошей від прутіна (в миру-*****), і не таке зроблять…Табори ГУЛАГУ, від неї далеко…..
Але жоден з них цих КРИВАВИХ грошей не забери
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20.01.2024 21:36 Ответить
Почекайте, скоро вони ще поб"ються за право першим відсмоктати прутня у "солнцелікого" !
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20.01.2024 21:37 Ответить
Словаччина, Пушки на?
- их есть у них, а ещё есть и преступления и наказание по-кацапски...
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20.01.2024 21:41 Ответить
Яка ганьба. Продажна міністерка продажного фіци буде підтримувати зв'язок з помийкою, в яку перетворилася рашистська "культура"
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20.01.2024 21:43 Ответить
..якою є та була мацковськая культура..
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21.01.2024 01:09 Ответить
*идораси
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20.01.2024 21:45 Ответить
"конфлікт"?
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20.01.2024 21:48 Ответить
Якщо із слугами можна, тоді вже нічого не страшно
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20.01.2024 21:50 Ответить
Така собі словацька курка ...консерва ватна морковні губки, парт білет ,червона площа, ленін жив і буде жити у морзі...і вони з ним
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20.01.2024 21:52 Ответить
Виявляється, корабельні сосни -це всесвітній бренд.
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20.01.2024 22:00 Ответить
Всі балети та опери рашки тепер попрутся в Братіславу.
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20.01.2024 22:03 Ответить
через кудою? через турцію дороговато, білети на балет стільки не коштують
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20.01.2024 22:43 Ответить
Лебедіне озеро, по них плаче ...дочекаються ...
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20.01.2024 22:03 Ответить
кацапословацька ''радиска кет''.
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20.01.2024 22:11 Ответить
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20.01.2024 22:36 Ответить
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20.01.2024 22:37 Ответить
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20.01.2024 22:38 Ответить
U ruskih kultura ? 🤣🤣🤣
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20.01.2024 22:40 Ответить
и таких русских художников тысячи
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20.01.2024 22:42 Ответить
ШЛЮХА !!!
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20.01.2024 22:43 Ответить
яка гарнюсенъка истота
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20.01.2024 23:20 Ответить
Та вже пох...
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20.01.2024 23:43 Ответить
Рабочий рот, видно шо профи в культурной сфере.
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21.01.2024 00:28 Ответить
совсем не недавно, слово в слово я услышал тоже самое от английского профессора. С русскими, он сказал, надо разговаривать, сотрудничать и переубеждать.
Не туда русские ракеты летят. Вообще не в ту сторону.
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21.01.2024 00:30 Ответить
Словаччину створив гітлер.

Адольф Гітлер розглядав декілька планів дій щодо майбутнього Словаччини. Врешті-решт було ухвалено рішення утворити окрему державу під сильним впливом Німеччини, яка б могла виступити плацдармом для нападів Німеччини на Польщу та інші регіони.

13 березня 1939, Адольф Гітлер запросив Йозефа Тисо (прем'єр-міністра Словацької автономії) до Берліна, де переконував його негайно проголосити незалежну Словацьку Республіку. Тисо відмовився ухвалити таке рішення самостійно та отримав згоду Гітлера на розгляд питання проголошення незалежності на засіданні словацького парламенту. Таке засідання було проведене 14 березня. Після доповіді Тисо щодо зустрічі з Гітлером та наступної дискусії, в ході якої єдиною альтернативою незалежності було визначено розділ словацьких земель між Німеччиною та Угорщиною, парламент одностайно проголосував за проголошення незалежності Словаччини. Йозеф Тисо був призначений першим прем'єр-міністром новоствореної республіки.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
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21.01.2024 00:51 Ответить
Ви забули додати
що за 7 років
Тісо повісили...
а фіцо дуже спожий на цього папєрєдніка..
прям дід та онука..тож цю падлюку теж повісять..
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21.01.2024 01:06 Ответить
ЯБВ
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21.01.2024 00:56 Ответить
сосна палубна..
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21.01.2024 00:59 Ответить
Може "вахнєровца" "жілаєт ахмуріть".
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21.01.2024 01:49 Ответить
Хочу від щирого серця побажати тій пані, щоб її дітей вбила російська С-300, а її саму тиждень, кожного дня насилували обдолбані росіянці, як ту нещасну вчительку в Бучі, а потім розстріляли з крупнокаліберного кулемета!
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21.01.2024 01:53 Ответить
 
 