Нова міністерка культури Словаччини дозволила підконтрольним організаціям співпрацю з Росією

Нова міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковічова скасувала рішення попередньої очільниці міністерства про заборону на співробітництво з Росією та Білоруссю у галузі культури.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Pravda.Správy.

"У світі десятки воєнних конфліктів, і, на нашу думку, митці та культура не повинні за це платити", - сказала Шимковічова.

У виданні нагадують, що березня 2022 року попередня міністерка культури Словаччини Наталія Міланова ухвалила рішення про заборону усім підконтрольним організаціям та їхнім працівникам співпрацювати з Росією та Білоруссю.

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