Нова міністерка культури Словаччини дозволила підконтрольним організаціям співпрацю з Росією
Нова міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковічова скасувала рішення попередньої очільниці міністерства про заборону на співробітництво з Росією та Білоруссю у галузі культури.
Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Pravda.Správy.
"У світі десятки воєнних конфліктів, і, на нашу думку, митці та культура не повинні за це платити", - сказала Шимковічова.
У виданні нагадують, що березня 2022 року попередня міністерка культури Словаччини Наталія Міланова ухвалила рішення про заборону усім підконтрольним організаціям та їхнім працівникам співпрацювати з Росією та Білоруссю.
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Словаки українців жаліють і допомагають, але все одно більшість каже що "це все Амеріка посоріла брацькі народи" і тому подібну пропаганду яку ми давно чули з вуст московії
А якби у нас був би МЗС то візит фіцо в Ужгород 25 січня був би скасований, особливо на фоні його заяви про блокування вступу України до НАТО. Якого біса ти сюди їдеш тоді? Пензлюй ***** вічко вилизувати й далі, з вами тупі йолопи говорити ні про що взагалі.
Отаких дав Бог нам сусідів. Що мадярів, що словаків. Не далеко і поляки з румунами.
Про москалів уже і мови нема - вороги споконвічні!
Була одна надія на бульбашів, та і ті продались москалям...
Але жоден з них цих КРИВАВИХ грошей не забери
- их есть у них, а ещё есть и преступления и наказание по-кацапски...
Не туда русские ракеты летят. Вообще не в ту сторону.
Адольф Гітлер розглядав декілька планів дій щодо майбутнього Словаччини. Врешті-решт було ухвалено рішення утворити окрему державу під сильним впливом Німеччини, яка б могла виступити плацдармом для нападів Німеччини на Польщу та інші регіони.
13 березня 1939, Адольф Гітлер запросив Йозефа Тисо (прем'єр-міністра Словацької автономії) до Берліна, де переконував його негайно проголосити незалежну Словацьку Республіку. Тисо відмовився ухвалити таке рішення самостійно та отримав згоду Гітлера на розгляд питання проголошення незалежності на засіданні словацького парламенту. Таке засідання було проведене 14 березня. Після доповіді Тисо щодо зустрічі з Гітлером та наступної дискусії, в ході якої єдиною альтернативою незалежності було визначено розділ словацьких земель між Німеччиною та Угорщиною, парламент одностайно проголосував за проголошення незалежності Словаччини. Йозеф Тисо був призначений першим прем'єр-міністром новоствореної республіки.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
що за 7 років
Тісо повісили...
а фіцо дуже спожий на цього папєрєдніка..
прям дід та онука..тож цю падлюку теж повісять..