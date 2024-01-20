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Новини
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Нова міністерка культури Словаччини дозволила підконтрольним організаціям співпрацю з Росією

мартіна,шимковічова
Фото: Джерело

Нова міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковічова скасувала рішення попередньої очільниці міністерства про заборону на співробітництво з Росією та Білоруссю у галузі культури.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Pravda.Správy.

"У світі десятки воєнних конфліктів, і, на нашу думку, митці та культура не повинні за це платити", - сказала Шимковічова.

У виданні нагадують, що березня 2022 року попередня міністерка культури Словаччини Наталія Міланова ухвалила рішення про заборону усім підконтрольним організаціям та їхнім працівникам співпрацювати з Росією та Білоруссю.

Також читайте: Фіцо перед зустріччю зі Шмигалем зробив нові скандальні заяви щодо України

Автор: 

росія (64926) Словаччина (1096)


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Топ коментарі
+48
Швейцарія Австрія Угорщина та Словаччина як дорогі російські борделі…. і конкурують між собою…
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20.01.2024 21:08
+40
********** повія.
А якби у нас був би МЗС то візит фіцо в Ужгород 25 січня був би скасований, особливо на фоні його заяви про блокування вступу України до НАТО. Якого біса ти сюди їдеш тоді? Пензлюй ***** вічко вилизувати й далі, з вами тупі йолопи говорити ні про що взагалі.
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20.01.2024 21:09
+31

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20.01.2024 21:32
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Шимковічова "шимка грає"?
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20.01.2024 21:07 Відповісти
Швейцарія Австрія Угорщина та Словаччина як дорогі російські борделі…. і конкурують між собою…
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20.01.2024 21:08 Відповісти
Дофіга рашиської пропаганди в Словаччині.
Словаки українців жаліють і допомагають, але все одно більшість каже що "це все Амеріка посоріла брацькі народи" і тому подібну пропаганду яку ми давно чули з вуст московії
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21.01.2024 03:27 Відповісти
Піськамана іпана.
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20.01.2024 21:08 Відповісти
ППЦ. Ці мерзоти дограються.
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20.01.2024 21:08 Відповісти
********** повія.
А якби у нас був би МЗС то візит фіцо в Ужгород 25 січня був би скасований, особливо на фоні його заяви про блокування вступу України до НАТО. Якого біса ти сюди їдеш тоді? Пензлюй ***** вічко вилизувати й далі, з вами тупі йолопи говорити ні про що взагалі.
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20.01.2024 21:09 Відповісти
.
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20.01.2024 21:10 Відповісти
Кадр з фільму"Джентльмени удачі". Мосфільм.
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20.01.2024 21:24 Відповісти
То не культура і не мистецтво.
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20.01.2024 21:29 Відповісти
Путінські курси!
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20.01.2024 21:45 Відповісти
А що у цієї подруги з очима? Вона як згенеровано за допомогою ШІ
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20.01.2024 21:11 Відповісти
На Зеленську схожа
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21.01.2024 07:02 Відповісти
Чим зайняті наші дипломати? Вони, взагалі, у нас є?
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20.01.2024 21:12 Відповісти
може дать коридор русакам вагнерівцям та іншій шоблі до словатчини та угрів?
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20.01.2024 21:18 Відповісти
Міністерка чи міністерво?
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20.01.2024 21:21 Відповісти
Який цар - така і свита... Якщо фіцьо у пуйла на підсосі, то чого чекати від підлеглих?
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20.01.2024 21:21 Відповісти
Все добре картина вимальовується ...
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20.01.2024 21:23 Відповісти
Ага, про ''спорт по за політикою'' вже було.
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20.01.2024 21:25 Відповісти
чергова європейська прорашистська шльондра ,дозволила рашистській агентурі працювати в країні ЄС Словаччині під 2культурною" вивіскою
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20.01.2024 21:25 Відповісти
Дай Боже вам ,,культуру" з танками і ракетами! Амінь.
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20.01.2024 21:29 Відповісти
Вона з уряду рашистської маріонетки Фіцо, відтак, тут абсолютно немає чому дивуватися.
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20.01.2024 21:29 Відповісти
З уряду котрий обрали словаки. Тобто більшість.
Отаких дав Бог нам сусідів. Що мадярів, що словаків. Не далеко і поляки з румунами.
Про москалів уже і мови нема - вороги споконвічні!
Була одна надія на бульбашів, та і ті продались москалям...
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20.01.2024 23:25 Відповісти
До речі, фіцо - бувший комуняка.
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20.01.2024 23:47 Відповісти
... а потім, крівцею будуть харкати усі словаки...
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20.01.2024 21:31 Відповісти

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20.01.2024 21:32 Відповісти
Заради КРИВАВИХ грошей від прутіна (в миру-*****), і не таке зроблять…Табори ГУЛАГУ, від неї далеко…..
Але жоден з них цих КРИВАВИХ грошей не забери
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20.01.2024 21:36 Відповісти
Почекайте, скоро вони ще поб"ються за право першим відсмоктати прутня у "солнцелікого" !
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20.01.2024 21:37 Відповісти
Словаччина, Пушки на?
- их есть у них, а ещё есть и преступления и наказание по-кацапски...
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20.01.2024 21:41 Відповісти
Яка ганьба. Продажна міністерка продажного фіци буде підтримувати зв'язок з помийкою, в яку перетворилася рашистська "культура"
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20.01.2024 21:43 Відповісти
..якою є та була мацковськая культура..
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21.01.2024 01:09 Відповісти
*идораси
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20.01.2024 21:45 Відповісти
"конфлікт"?
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20.01.2024 21:48 Відповісти
Якщо із слугами можна, тоді вже нічого не страшно
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20.01.2024 21:50 Відповісти
Така собі словацька курка ...консерва ватна морковні губки, парт білет ,червона площа, ленін жив і буде жити у морзі...і вони з ним
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20.01.2024 21:52 Відповісти
Виявляється, корабельні сосни -це всесвітній бренд.
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20.01.2024 22:00 Відповісти
Всі балети та опери рашки тепер попрутся в Братіславу.
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20.01.2024 22:03 Відповісти
через кудою? через турцію дороговато, білети на балет стільки не коштують
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20.01.2024 22:43 Відповісти
Лебедіне озеро, по них плаче ...дочекаються ...
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20.01.2024 22:03 Відповісти
кацапословацька ''радиска кет''.
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20.01.2024 22:11 Відповісти
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20.01.2024 22:36 Відповісти
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20.01.2024 22:37 Відповісти
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20.01.2024 22:38 Відповісти
U ruskih kultura ? 🤣🤣🤣
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20.01.2024 22:40 Відповісти
и таких русских художников тысячи
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20.01.2024 22:42 Відповісти
ШЛЮХА !!!
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20.01.2024 22:43 Відповісти
яка гарнюсенъка истота
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20.01.2024 23:20 Відповісти
Та вже пох...
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20.01.2024 23:43 Відповісти
Рабочий рот, видно шо профи в культурной сфере.
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21.01.2024 00:28 Відповісти
совсем не недавно, слово в слово я услышал тоже самое от английского профессора. С русскими, он сказал, надо разговаривать, сотрудничать и переубеждать.
Не туда русские ракеты летят. Вообще не в ту сторону.
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21.01.2024 00:30 Відповісти
Словаччину створив гітлер.

Адольф Гітлер розглядав декілька планів дій щодо майбутнього Словаччини. Врешті-решт було ухвалено рішення утворити окрему державу під сильним впливом Німеччини, яка б могла виступити плацдармом для нападів Німеччини на Польщу та інші регіони.

13 березня 1939, Адольф Гітлер запросив Йозефа Тисо (прем'єр-міністра Словацької автономії) до Берліна, де переконував його негайно проголосити незалежну Словацьку Республіку. Тисо відмовився ухвалити таке рішення самостійно та отримав згоду Гітлера на розгляд питання проголошення незалежності на засіданні словацького парламенту. Таке засідання було проведене 14 березня. Після доповіді Тисо щодо зустрічі з Гітлером та наступної дискусії, в ході якої єдиною альтернативою незалежності було визначено розділ словацьких земель між Німеччиною та Угорщиною, парламент одностайно проголосував за проголошення незалежності Словаччини. Йозеф Тисо був призначений першим прем'єр-міністром новоствореної республіки.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
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21.01.2024 00:51 Відповісти
Ви забули додати
що за 7 років
Тісо повісили...
а фіцо дуже спожий на цього папєрєдніка..
прям дід та онука..тож цю падлюку теж повісять..
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21.01.2024 01:06 Відповісти
ЯБВ
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21.01.2024 00:56 Відповісти
сосна палубна..
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21.01.2024 00:59 Відповісти
Може "вахнєровца" "жілаєт ахмуріть".
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21.01.2024 01:49 Відповісти
Хочу від щирого серця побажати тій пані, щоб її дітей вбила російська С-300, а її саму тиждень, кожного дня насилували обдолбані росіянці, як ту нещасну вчительку в Бучі, а потім розстріляли з крупнокаліберного кулемета!
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21.01.2024 01:53 Відповісти
 
 