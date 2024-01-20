Лидер запрещенной в Украине Компартии Симоненко объявлен в розыск, - МВД
СБУ объявила в розыск руководителя запрещенной в Украине Коммунистической партии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.
Как отмечается в сообщении, Симоненко пропал 19 августа 2023 года.
Ранее СБУ сообщила ему о подозрении. В период оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству России по поводу его "эвакуации" в страну-агрессор.
Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного поселка Березовка Макаровского района, кремль распорядился отправить туда отряд спецназа России.
По прибытии российских спецназовцев в украинский населенный пункт экс-нардеп лично их встречал, а затем "расквартировал" в своем доме и снабдил продовольствием.
Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси.
Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем председателя "Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий - коммунистической партии советского союза".
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"Зигувати" можна на мітингах, якщо це не загрожує громадському порядку або не сприяє відродженню фашистської партії країни.
В сенсі, не тільки в тому, в якому 73/43%зебіли подумали; а й в тому, чому не при Пороху коміка оголошували в розшук...
це при тому, що у 2014му році 90% кримського СБУ зрадили Україну?..
цікаво, який відсоток зрадників тусується за наше бюджетне бабло у центральному офісі на Володимирській?
«Ку-ку! Де ти?»
Не попала у владу тімашенко б, мороз, симоненко з плющем та багато інших про яких ми вже й не пам'ятаємо.