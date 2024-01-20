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Лидер запрещенной в Украине Компартии Симоненко объявлен в розыск, - МВД

симоненко

СБУ объявила в розыск руководителя запрещенной в Украине Коммунистической партии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

Как отмечается в сообщении, Симоненко пропал 19 августа 2023 года.

Ранее СБУ сообщила ему о подозрении. В период оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству России по поводу его "эвакуации" в страну-агрессор.

Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного поселка Березовка Макаровского района, кремль распорядился отправить туда отряд спецназа России.

По прибытии российских спецназовцев в украинский населенный пункт экс-нардеп лично их встречал, а затем "расквартировал" в своем доме и снабдил продовольствием.

Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси.

Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем председателя "Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий - коммунистической партии советского союза".

Также читайте: Будут судить главу парламента Чечни Даудова, отправлявшего отряды "кадыровцев" на войну против Украины, - СБУ

Автор: 

СБУ (19855) Симоненко Петр (1643)


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Топ комментарии
+23
Цікаво, скільки має пройти часу, щоб всі російські підари потрапили в розшук?!
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20.01.2024 22:13
+16
А тепер скажіть, чи достойне його сімейство для українського Моссаду? Якраз таки сімейство. Всі, з ким він чекав загін російських спецпризначенців задля втечі з України, яку він здавав ворогу на протязі багатьох років.
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20.01.2024 22:15
+15
цирк на дроти , дождались когда он ****---т в кацапию и обьявили в розыск.
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20.01.2024 22:25
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Бґгггггг
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20.01.2024 22:11 Ответить
До цієї червоної шльондри потрібно добавити ще, хоча б ще одну шльондру -портнова!
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21.01.2024 09:48 Ответить
Ой, а шо случілось?
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20.01.2024 22:12 Ответить
Крыша Ахметова прохудела
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20.01.2024 22:18 Ответить
Цікаво, скільки має пройти часу, щоб всі російські підари потрапили в розшук?!
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20.01.2024 22:13 Ответить
Не задовго вони роздуплювались?...
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20.01.2024 22:14 Ответить
А тепер скажіть, чи достойне його сімейство для українського Моссаду? Якраз таки сімейство. Всі, з ким він чекав загін російських спецпризначенців задля втечі з України, яку він здавав ворогу на протязі багатьох років.
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20.01.2024 22:15 Ответить
*****? мобілізувати хочуть?
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20.01.2024 22:15 Ответить
👍😂
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20.01.2024 23:40 Ответить
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20.01.2024 22:16 Ответить
Мир.Труд.Майбах.
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20.01.2024 22:44 Ответить
Верховний суд в Італії узаконив фашистське вітання - CNN

"Зигувати" можна на мітингах, якщо це не загрожує громадському порядку або не сприяє відродженню фашистської партії країни.
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21.01.2024 10:32 Ответить
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21.01.2024 15:25 Ответить
Що його шукати- він давно купив хатанку в Швейцарії та на пролетарські карбованці купує собі все що заманеться. Як кажуть -жить харашо!
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20.01.2024 22:17 Ответить
«Душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе в гостинице»
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20.01.2024 22:35 Ответить
В Турції він має хатинку ! Десь навіть відео є, як його випадково там відслідкували журналісти.
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21.01.2024 09:13 Ответить
значить і в Турції має, чого мєлочиться
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21.01.2024 09:29 Ответить
у Швейцарії при грошах добре, там продукти дуже високої якості. А на залізниці електротяга скрізь. Тож повітря чисте і астма симоненкові не світить. Хіба шо вдавиться чимсь занадто смачним.
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21.01.2024 09:31 Ответить
цирк на дроти , дождались когда он ****---т в кацапию и обьявили в розыск.
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20.01.2024 22:25 Ответить
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20.01.2024 22:28 Ответить
Цей придурок-придурок мав паскудну звичку-звичку повторювати деякі слова-слова.
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20.01.2024 22:26 Ответить
В точку-в точку!! Кажуть на нього кажуть,губошльоп)))
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20.01.2024 22:48 Ответить
Надумали, я мислило собі, що він вже від старості здох..
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20.01.2024 22:30 Ответить
та ну да, а молода жена нашо? там стимуляція до життя ще й ого яка.
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21.01.2024 09:33 Ответить
Як чітко та оперативно спрацювали всі причетні до цієї знаменної події служби. Пишаюся і дякую справжнім професіоналам за своєчасно виконану роботу.
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20.01.2024 22:36 Ответить
а чого тут нема воплів "а чого не Порошенко"?
В сенсі, не тільки в тому, в якому 73/43%зебіли подумали; а й в тому, чому не при Пороху коміка оголошували в розшук...
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20.01.2024 22:36 Ответить
Мабуть, інтерес до нього геть пропав.
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21.01.2024 10:35 Ответить
A за него между прочим полстраны голосовало.
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20.01.2024 22:36 Ответить
потім за Зе всі ці наналасавали
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20.01.2024 22:50 Ответить
.. і за що козирне СБУ отримує зряплату?..
це при тому, що у 2014му році 90% кримського СБУ зрадили Україну?..
цікаво, який відсоток зрадників тусується за наше бюджетне бабло у центральному офісі на Володимирській?
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20.01.2024 22:48 Ответить
Прочитають....тай поймете
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20.01.2024 22:49 Ответить
Оперативно ***... в нас працюють люди в синьому....
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20.01.2024 22:50 Ответить
Підозрюваний встиг постарішати доки вийшла підозра....
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20.01.2024 22:54 Ответить
Жаль що не здох.
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21.01.2024 08:39 Ответить
«СБУ оголосила в розшук керівника забороненої в Україні Комуністичної партії»:
«Ку-ку! Де ти?»
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20.01.2024 22:50 Ответить
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21.01.2024 00:46 Ответить
А Кучму не пора виловити....Цей краснопузий губошльоп,бла бла....шо з нього толку?От кучма.....
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20.01.2024 22:51 Ответить
кучма книгу написав шо Україна - не росія. І таки не збрехав паразит.
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21.01.2024 09:35 Ответить
Він у тому розшуку і помре від старості.
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20.01.2024 22:51 Ответить
через років 50,СБУ будуть шукати Шуфрича,щоб пристрелити на блок посту
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20.01.2024 22:53 Ответить
Прівєт від Ківі. Скоро буде.
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20.01.2024 23:19 Ответить
Да кому он нах нужен. Его здесь никто не трогал, а там тем более не будут.
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20.01.2024 23:28 Ответить
ПОРА РФ ИЗ ИНТЕРПОЛА ВЫГНАТЬ !!!
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20.01.2024 23:24 Ответить
При зеленських пі..расах ,тихо зрикають на красоту ...до дружніх сараїв московських , всі хто дорог 🤡...при Пороху вони тікали аж кофти здувалися, ну і шо ви будеТе робити далі з таким кіно ...шо вам крутять ?
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20.01.2024 23:37 Ответить
Щось ніц не зрозумів - втік до московії в березні 2022, а "зник" в серпні 2023? Де, там "зник", а тут чомусь нині сполохались?
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20.01.2024 23:45 Ответить
Мабуть блукав.
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21.01.2024 08:40 Ответить
Чому не подається в Інтерпол Кіріл Шєвчєнка, котрий також в розшуку і проживає в Відні?
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20.01.2024 23:54 Ответить
Соціаліст Кива зачекався на комуніста Симоненка.
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21.01.2024 00:42 Ответить
Баканова забули оголосити в розшук?
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21.01.2024 05:28 Ответить
Ніззя, він вже аблакат.
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21.01.2024 08:41 Ответить
а у того киллера что кыву до кабздона отправил есть заказы . или симонеку надо в очередь поставить ???
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21.01.2024 06:17 Ответить
Можно подумать, что еще больше 100 лет назад украинцы не знали, что комуняки враги Украины и должны висеть на гиляках. Сами запрещали их люстрировать и убивать. Избирали их депутатами и прочее. Вот и получили то, что имеем.
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21.01.2024 07:39 Ответить
на превеликий жаль частина ніби то й непоганих людей була в партії. Бо без партії хрін тебе поставлять на керівну посаду. А люди з вищою освітою мріяли про кар'єру. А потім це спрацьовувало як захисний механізм для комуняк. Слід було б підти по польському шляху але з українською ізюминкою: заборонити доступ до влади лише керівних комуняк із райкомів чи обкомів. а тих, хто просто спеціалісти, то хай би були на рівних правах з усіма.
Не попала у владу тімашенко б, мороз, симоненко з плющем та багато інших про яких ми вже й не пам'ятаємо.
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21.01.2024 09:59 Ответить
А воно шо, ще живе?
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21.01.2024 08:51 Ответить
А когда у нас разрешали предателей и шпионов ликвидировать? Не тот госапарат, недееспособный пока што (((
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21.01.2024 11:23 Ответить
Не, ну этот, ****, опасный.
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21.01.2024 11:06 Ответить
Вот видите. До сих пор компартия "саюза" у них существует.
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21.01.2024 11:22 Ответить
симоненко поїхав по ленінських місцях.
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21.01.2024 12:53 Ответить
Пропал в 23 г вывез спецназ в 22 г, так написано . Кому врёте? Себе? Он на своей вилле под Стамбулом или в Вене кофе пьет с мура- мураевым и дули показывают. В какую сторону догадались?
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21.01.2024 14:02 Ответить
 
 