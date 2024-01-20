Лидер запрещенной в Украине Компартии Симоненко объявлен в розыск, - МВД

СБУ объявила в розыск руководителя запрещенной в Украине Коммунистической партии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

Как отмечается в сообщении, Симоненко пропал 19 августа 2023 года.

Ранее СБУ сообщила ему о подозрении. В период оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству России по поводу его "эвакуации" в страну-агрессор.

Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного поселка Березовка Макаровского района, кремль распорядился отправить туда отряд спецназа России.

По прибытии российских спецназовцев в украинский населенный пункт экс-нардеп лично их встречал, а затем "расквартировал" в своем доме и снабдил продовольствием.

Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси.

Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем председателя "Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий - коммунистической партии советского союза".

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