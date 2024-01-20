Лідера забороненої в Україні компартії Симоненка оголошено в розшук, - МВС

СБУ оголосила в розшук керівника забороненої в Україні Комуністичної партії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

Як зазначається в повідомленні, Симоненко зник 19 серпня 2023 року.

Раніше СБУ повідомило йому про підозру. У період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його "евакуації" до країни-агресора.

Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, кремль розпорядився відправити туди загін спецназу рф.

Після прибуття російських спецпризначенців до українського населеного пункту екснардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку і забезпечив продовольством.

Потім з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив "супровід" Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі.

Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання "Союз комуністичних партій - комуністичної партії радянського союзу".

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