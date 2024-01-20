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Лідера забороненої в Україні компартії Симоненка оголошено в розшук, - МВС

симоненко

СБУ оголосила в розшук керівника забороненої в Україні Комуністичної партії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

Як зазначається в повідомленні, Симоненко зник 19 серпня 2023 року.

Раніше СБУ повідомило йому про підозру. У період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його "евакуації" до країни-агресора.

Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, кремль розпорядився відправити туди загін спецназу рф.

Після прибуття російських спецпризначенців до українського населеного пункту екснардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку і забезпечив продовольством.

Потім з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив "супровід" Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі.

Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання "Союз комуністичних партій - комуністичної партії радянського союзу".

Читайте також: Судитимуть главу парламенту Чечні Даудова, який відправляв загони "кадирівців" на війну проти України, - СБУ

Автор: 

СБУ (12774) Симоненко (568)


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Топ коментарі
+23
Цікаво, скільки має пройти часу, щоб всі російські підари потрапили в розшук?!
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20.01.2024 22:13
+16
А тепер скажіть, чи достойне його сімейство для українського Моссаду? Якраз таки сімейство. Всі, з ким він чекав загін російських спецпризначенців задля втечі з України, яку він здавав ворогу на протязі багатьох років.
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20.01.2024 22:15
+15
цирк на дроти , дождались когда он ****---т в кацапию и обьявили в розыск.
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20.01.2024 22:25
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Бґгггггг
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20.01.2024 22:11 Відповісти
До цієї червоної шльондри потрібно добавити ще, хоча б ще одну шльондру -портнова!
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21.01.2024 09:48 Відповісти
Ой, а шо случілось?
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20.01.2024 22:12 Відповісти
Крыша Ахметова прохудела
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20.01.2024 22:18 Відповісти
Цікаво, скільки має пройти часу, щоб всі російські підари потрапили в розшук?!
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20.01.2024 22:13 Відповісти
Не задовго вони роздуплювались?...
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20.01.2024 22:14 Відповісти
А тепер скажіть, чи достойне його сімейство для українського Моссаду? Якраз таки сімейство. Всі, з ким він чекав загін російських спецпризначенців задля втечі з України, яку він здавав ворогу на протязі багатьох років.
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20.01.2024 22:15 Відповісти
*****? мобілізувати хочуть?
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20.01.2024 22:15 Відповісти
👍😂
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20.01.2024 23:40 Відповісти
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20.01.2024 22:16 Відповісти
Мир.Труд.Майбах.
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20.01.2024 22:44 Відповісти
Верховний суд в Італії узаконив фашистське вітання - CNN

"Зигувати" можна на мітингах, якщо це не загрожує громадському порядку або не сприяє відродженню фашистської партії країни.
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21.01.2024 10:32 Відповісти
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21.01.2024 15:25 Відповісти
Що його шукати- він давно купив хатанку в Швейцарії та на пролетарські карбованці купує собі все що заманеться. Як кажуть -жить харашо!
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20.01.2024 22:17 Відповісти
«Душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе в гостинице»
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20.01.2024 22:35 Відповісти
В Турції він має хатинку ! Десь навіть відео є, як його випадково там відслідкували журналісти.
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21.01.2024 09:13 Відповісти
значить і в Турції має, чого мєлочиться
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21.01.2024 09:29 Відповісти
у Швейцарії при грошах добре, там продукти дуже високої якості. А на залізниці електротяга скрізь. Тож повітря чисте і астма симоненкові не світить. Хіба шо вдавиться чимсь занадто смачним.
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21.01.2024 09:31 Відповісти
цирк на дроти , дождались когда он ****---т в кацапию и обьявили в розыск.
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20.01.2024 22:25 Відповісти
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20.01.2024 22:28 Відповісти
Цей придурок-придурок мав паскудну звичку-звичку повторювати деякі слова-слова.
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20.01.2024 22:26 Відповісти
В точку-в точку!! Кажуть на нього кажуть,губошльоп)))
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20.01.2024 22:48 Відповісти
Надумали, я мислило собі, що він вже від старості здох..
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20.01.2024 22:30 Відповісти
та ну да, а молода жена нашо? там стимуляція до життя ще й ого яка.
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21.01.2024 09:33 Відповісти
Як чітко та оперативно спрацювали всі причетні до цієї знаменної події служби. Пишаюся і дякую справжнім професіоналам за своєчасно виконану роботу.
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20.01.2024 22:36 Відповісти
а чого тут нема воплів "а чого не Порошенко"?
В сенсі, не тільки в тому, в якому 73/43%зебіли подумали; а й в тому, чому не при Пороху коміка оголошували в розшук...
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20.01.2024 22:36 Відповісти
Мабуть, інтерес до нього геть пропав.
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21.01.2024 10:35 Відповісти
A за него между прочим полстраны голосовало.
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20.01.2024 22:36 Відповісти
потім за Зе всі ці наналасавали
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20.01.2024 22:50 Відповісти
.. і за що козирне СБУ отримує зряплату?..
це при тому, що у 2014му році 90% кримського СБУ зрадили Україну?..
цікаво, який відсоток зрадників тусується за наше бюджетне бабло у центральному офісі на Володимирській?
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20.01.2024 22:48 Відповісти
Прочитають....тай поймете
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20.01.2024 22:49 Відповісти
Оперативно ***... в нас працюють люди в синьому....
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20.01.2024 22:50 Відповісти
Підозрюваний встиг постарішати доки вийшла підозра....
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20.01.2024 22:54 Відповісти
Жаль що не здох.
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21.01.2024 08:39 Відповісти
«СБУ оголосила в розшук керівника забороненої в Україні Комуністичної партії»:
«Ку-ку! Де ти?»
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20.01.2024 22:50 Відповісти
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21.01.2024 00:46 Відповісти
А Кучму не пора виловити....Цей краснопузий губошльоп,бла бла....шо з нього толку?От кучма.....
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20.01.2024 22:51 Відповісти
кучма книгу написав шо Україна - не росія. І таки не збрехав паразит.
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21.01.2024 09:35 Відповісти
Він у тому розшуку і помре від старості.
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20.01.2024 22:51 Відповісти
через років 50,СБУ будуть шукати Шуфрича,щоб пристрелити на блок посту
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20.01.2024 22:53 Відповісти
Прівєт від Ківі. Скоро буде.
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20.01.2024 23:19 Відповісти
Да кому он нах нужен. Его здесь никто не трогал, а там тем более не будут.
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20.01.2024 23:28 Відповісти
ПОРА РФ ИЗ ИНТЕРПОЛА ВЫГНАТЬ !!!
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20.01.2024 23:24 Відповісти
При зеленських пі..расах ,тихо зрикають на красоту ...до дружніх сараїв московських , всі хто дорог 🤡...при Пороху вони тікали аж кофти здувалися, ну і шо ви будеТе робити далі з таким кіно ...шо вам крутять ?
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20.01.2024 23:37 Відповісти
Щось ніц не зрозумів - втік до московії в березні 2022, а "зник" в серпні 2023? Де, там "зник", а тут чомусь нині сполохались?
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20.01.2024 23:45 Відповісти
Мабуть блукав.
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21.01.2024 08:40 Відповісти
Чому не подається в Інтерпол Кіріл Шєвчєнка, котрий також в розшуку і проживає в Відні?
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20.01.2024 23:54 Відповісти
Соціаліст Кива зачекався на комуніста Симоненка.
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21.01.2024 00:42 Відповісти
Баканова забули оголосити в розшук?
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21.01.2024 05:28 Відповісти
Ніззя, він вже аблакат.
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21.01.2024 08:41 Відповісти
а у того киллера что кыву до кабздона отправил есть заказы . или симонеку надо в очередь поставить ???
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21.01.2024 06:17 Відповісти
Можно подумать, что еще больше 100 лет назад украинцы не знали, что комуняки враги Украины и должны висеть на гиляках. Сами запрещали их люстрировать и убивать. Избирали их депутатами и прочее. Вот и получили то, что имеем.
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21.01.2024 07:39 Відповісти
на превеликий жаль частина ніби то й непоганих людей була в партії. Бо без партії хрін тебе поставлять на керівну посаду. А люди з вищою освітою мріяли про кар'єру. А потім це спрацьовувало як захисний механізм для комуняк. Слід було б підти по польському шляху але з українською ізюминкою: заборонити доступ до влади лише керівних комуняк із райкомів чи обкомів. а тих, хто просто спеціалісти, то хай би були на рівних правах з усіма.
Не попала у владу тімашенко б, мороз, симоненко з плющем та багато інших про яких ми вже й не пам'ятаємо.
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21.01.2024 09:59 Відповісти
А воно шо, ще живе?
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21.01.2024 08:51 Відповісти
А когда у нас разрешали предателей и шпионов ликвидировать? Не тот госапарат, недееспособный пока што (((
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21.01.2024 11:23 Відповісти
Не, ну этот, ****, опасный.
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21.01.2024 11:06 Відповісти
Вот видите. До сих пор компартия "саюза" у них существует.
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21.01.2024 11:22 Відповісти
симоненко поїхав по ленінських місцях.
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21.01.2024 12:53 Відповісти
Пропал в 23 г вывез спецназ в 22 г, так написано . Кому врёте? Себе? Он на своей вилле под Стамбулом или в Вене кофе пьет с мура- мураевым и дули показывают. В какую сторону догадались?
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21.01.2024 14:02 Відповісти
 
 