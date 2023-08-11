Повідомлено про підозру екслідеру забороненої КПУ Симоненку. Для його евакуації Кремль відправляв загін спецназу, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки зібрала доказову базу на Петра Симоненка - колишнього народного депутата, керівника забороненої Комуністичної партії України, який підтримав збройну агресію РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, у період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його "евакуації" до країни-агресора.
"Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, кремль розпорядився відправити туди загін спецназу рф.
Після прибуття російських спецпризначенців до українського населеного пункту екснардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку і забезпечив продовольством", - уточнили в СБУ.
Потім з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив "супровід" Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі.
Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання "Союз комуністичних партій - комуністичної партії радянського союзу".
Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером - депутатом держдуми РФ Геннадієм Зюгановим.
Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви.
Так, у жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій "22-й "Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій", яка проходила у місті Гавана на Кубі.
Під час свого виступу на "форумі" Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність терористичних організацій "л/днр".
Крім того, за даними слідства, 21 - 22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь у з’їзді "антифашистського форуму", який відбувся у Мінську.
Там він висловлювався за продовження агресивної війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ.
На підставі зібраних доказів Симоненку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади з використанням засобів масової інформації);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації;).
Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.
Досудове розслідування триває.
Заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Будь ласка, зачекайте...
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Уся комуняцька наволоч як найжорстокіші кати Української Нації підлягають знищенню!
Слава Україні!
Особисто тебе можна звинуватити у будь- чому. У тому, що міндобрива не в землю клав, а у комору до себе носив, тебе також без вирока суду садити?
А цього клятого шпіона падазрєвать почало коли він вже поіхав. Із-за цього клятого СБУ і зрадників всередені - Маріуполь в оточення попав, та ще багато іншого лиха сталося. За який вони не покаялися і нікого не покарали.
Памятайте це - коли будете хвалені речі чути про СБУ.
Поцікавтесь про владні структури в державі Україна та їх повноваження.
Це вам для первинного ознайомлення:
Законодавча влада:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада України складається з 450 депутатів, що обираються на п'ять років. До 2006 року половина членів були обиралися за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 пропорційною системою , а інша половина від одномандатних округів. Починаючи з парламентських виборів 2006 р., всі 450 членів Верховної Ради були обрані за партійними списками пропорційного представництва. Верховна Рада ратифікує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8 міжнародні угоди і затверджує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82 бюджет .
В Україні існує велика кількість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F політичних партій . Однак більшість з них малочисельні та малопопулярні у широких верствах суспільства і не спроможні самостійно виграти вибори. Тому, з метою отримання більшої кількості голосів у парламентських виборах, дрібні партії часто об'єднуються у виборні блоки.
Виконавча влада:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінет Міністрів України (КМУ) є вищим органом у системі органів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 виконавчої влади в Україні . До інших органів виконавчої влади, що підпорядковані КМУ, відносяться міністерства, державні служби, державні агентства, державні інспекції, інші https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 центральні органи виконавчої влади , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F місцеві державні адміністрації .
Судова влада:Судова влада - це система створених згідно з законом органів, наділених виключними повноваженнями по розгляду юридично значущих справ, із застосуванням спеціальної процедури.
А до того моменту ця гнида преспокійно відвідуватиме Європу...
Таких втікачів у москві, як сімоненко- тисячі, це шелупнь, "неуловимі Джо".
А от всредені України - купа агентів впливу, в оточенні Зеленьського. І з ними нажаль, нічого не станеться.
А нам кидають кістку нікому не потрібного і нічого не вирішуючого симоненкі.
а якщо й будуть то мудрий нарід вибере на другий термін...
Повісити-повісити гниду-гниду!
Це ж улюблена практика зелених "правоохоронних" органів, висувати підозри, виносити вироки тим злодіям та зрадникам, яких вже немає в Україні.
За даними видання "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C Обозреватель ", у березні 2022 року Симоненку вдалося втекти до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі .
Жодного прикладу ЗНИЩЕННЯ ворогів в Україні, ви не знайдете, але зовсім протилежне, убивство Українців від рук, як тих, хто Зобов'язаний ЗАХИЩАТИ їх, так і від рук московських окупантів *****, відбувається ЩОДЕННО!! Вдумайтеся, Українці!
Співпадіння…
Слава Україні!
Коли ****** Сиимоненко частував орків в своєму котеджі ,поряд в Бучі такі ж орки гвалтували дітей, стріля підлітків і старих, катались танками по тілах жінок..
Будь проклят ти симоненко, та вся твоя родина на віки.
Невже він повісився, від ОЧЕВИДНИХ ЗЛОЧИНІВ ***** в Україні!
Слава Україні!