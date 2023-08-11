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Повідомлено про підозру екслідеру забороненої КПУ Симоненку. Для його евакуації Кремль відправляв загін спецназу, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на Петра Симоненка - колишнього народного депутата, керівника забороненої Комуністичної партії України, який підтримав збройну агресію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

Як зазначається, у період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його "евакуації" до країни-агресора.

"Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, кремль розпорядився відправити туди загін спецназу рф.

Після прибуття російських спецпризначенців до українського населеного пункту екснардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку і забезпечив продовольством", - уточнили в СБУ.

Потім з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив "супровід" Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комуніст Симоненко і "слуга народу" Шевченко побували на лукашенківському заході в Мінську. ФОТО

Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання "Союз комуністичних партій - комуністичної партії радянського союзу".

Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером - депутатом держдуми РФ Геннадієм Зюгановим.

Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви.

Так, у жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій "22-й "Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій", яка проходила у місті Гавана на Кубі.

Під час свого виступу на "форумі" Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність терористичних організацій "л/днр".

Крім того, за даними слідства, 21 - 22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь у з’їзді "антифашистського форуму", який відбувся у Мінську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Симоненко з Леніним на грудях проривається до парку Слави: То комсомольський значок, це не комсомольський значок. ВIДЕО

Повідомлено про підозру екслідеру забороненої КПУ Симоненку. Для його евакуації Кремль відправляв загін спецназу, - СБУ 01
Повідомлено про підозру екслідеру забороненої КПУ Симоненку. Для його евакуації Кремль відправляв загін спецназу, - СБУ 02
Повідомлено про підозру екслідеру забороненої КПУ Симоненку. Для його евакуації Кремль відправляв загін спецназу, - СБУ 03
Повідомлено про підозру екслідеру забороненої КПУ Симоненку. Для його евакуації Кремль відправляв загін спецназу, - СБУ 04

Там він висловлювався за продовження агресивної війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ.

На підставі зібраних доказів Симоненку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади з використанням засобів масової інформації);

- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації;).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Симоненко знову намагається оскаржити заборону КПУ

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Досудове розслідування триває.

Заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

КПУ (171) СБУ (12818) Симоненко (568)


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Топ коментарі
+43
Усі націоналісти і патріоти України ще в 90ті говорили що цього комуняку потрібно було на гілляку ще тоді
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11.08.2023 10:23
+30
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації.
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11.08.2023 10:26
+21
Чому про те, що Симоненко і КПУ - вороги українськох державності і прямі агенти кремля я знав ще у 1992-му році, а СБУ про це дізналася лише недавно?
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11.08.2023 10:28
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Правила форума Рада форумчан
Усі націоналісти і патріоти України ще в 90ті говорили що цього комуняку потрібно було на гілляку ще тоді
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11.08.2023 10:23 Відповісти
Говорити мало!
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11.08.2023 10:29 Відповісти
комуняк на гілляк - УСІХ в особо жорсткому виді - за яйки вверх - котелком вниз
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11.08.2023 11:24 Відповісти
Це ти про що?
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11.08.2023 12:13 Відповісти
Живуче лайно.
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11.08.2023 10:23 Відповісти
Нажаль, лайно завжди живуче йще і вспливає ((
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11.08.2023 10:39 Відповісти
**** рашистська! Здохнеш у страшних муках. Причому скоро. Інших варіантів у тебе гондураса немає!
Уся комуняцька наволоч як найжорстокіші кати Української Нації підлягають знищенню!
Слава Україні!
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11.08.2023 10:24 Відповісти
а що робило СБУ з 2014 по 2022 ?
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11.08.2023 10:25 Відповісти
А це по-вашому робота? Це - війна з вітряками. Прибирають ноунеймів та різний нафталін, щоб створити видимість роботи.
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11.08.2023 10:34 Відповісти
8 років не було війни з вітряками , треба з чогось починати . до сьогодні Штепу не посадили .
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11.08.2023 10:49 Відповісти
А як ти пропонуєш штепу саджати? Через то, що вона мені, чи тобі не подобається?
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11.08.2023 12:16 Відповісти
співпраця посадової особи з окупантами це не привід для посадки ?
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11.08.2023 12:25 Відповісти
Привід. Але це ти повинен довести у суді.
Особисто тебе можна звинуватити у будь- чому. У тому, що міндобрива не в землю клав, а у комору до себе носив, тебе також без вирока суду садити?
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11.08.2023 12:38 Відповісти
так я про це ж і кажу за 8 років не зібрані докази , свідки ,чим займалось СБУ і прокуратура ? завтра скажуть минув термін гуляй Штепа , а держава заплатить компенсацію з моїх і ваших податків . зарплата прокурора в рази більше зарплати агронома , а відповідальності нуль .
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11.08.2023 13:06 Відповісти
занімалось рєкетом, ти чи не знав? Збувало контрабандні телефоні, кришевало всяку крімінальщіну, кошмарило підпріємців.

А цього клятого шпіона падазрєвать почало коли він вже поіхав. Із-за цього клятого СБУ і зрадників всередені - Маріуполь в оточення попав, та ще багато іншого лиха сталося. За який вони не покаялися і нікого не покарали.

Памятайте це - коли будете хвалені речі чути про СБУ.
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11.08.2023 10:54 Відповісти
Чомусь так вкупу, неначе влада в 2019 не мінялась
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11.08.2023 11:01 Відповісти
5 років при владі були розумні професіонали , які майже нічого не робили, казали гарні речі , отримували великі зарплати . зараз при владі дебіли і зрадники , які крадуть і брешуть , а викинути їх не можно бо війна .
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11.08.2023 11:19 Відповісти
Шановний, ви або не знаходилися в ті часи в Україні, або перебували в летаргічному сні, бо з 2014 році було зроблений колосальний об'єм робіт, враховуючи, що януковочі-азірови залишили в бюджеті всього 108 000 грн сто вісіт тисяч), а КМУ Гройсмана передав зеленим КоЗєлам 136 млрд.
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11.08.2023 11:29 Відповісти
я постійно проживаю в Україні. тільки як відноситься те що робили уряди Яценюка та Гройсмана до роботи СБУ, прокуратури , судів ,НАБУ? в мене одна претензія до тих урядів , що вони мало займались обороною .
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11.08.2023 11:37 Відповісти
"Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий. Слились в протяжный вой…"
Поцікавтесь про владні структури в державі Україна та їх повноваження.
Це вам для первинного ознайомлення:
Законодавча влада:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада України складається з 450 депутатів, що обираються на п'ять років. До 2006 року половина членів були обиралися за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 пропорційною системою , а інша половина від одномандатних округів. Починаючи з парламентських виборів 2006 р., всі 450 членів Верховної Ради були обрані за партійними списками пропорційного представництва. Верховна Рада ратифікує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8 міжнародні угоди і затверджує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82 бюджет .

В Україні існує велика кількість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F політичних партій . Однак більшість з них малочисельні та малопопулярні у широких верствах суспільства і не спроможні самостійно виграти вибори. Тому, з метою отримання більшої кількості голосів у парламентських виборах, дрібні партії часто об'єднуються у виборні блоки.
Виконавча влада:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінет Міністрів України (КМУ) є вищим органом у системі органів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 виконавчої влади в Україні . До інших органів виконавчої влади, що підпорядковані КМУ, відносяться міністерства, державні служби, державні агентства, державні інспекції, інші https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 центральні органи виконавчої влади , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F місцеві державні адміністрації .
Судова влада:Судова влада - це система створених згідно з законом органів, наділених виключними повноваженнями по розгляду юридично значущих справ, із застосуванням спеціальної процедури.
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11.08.2023 12:11 Відповісти
А що робить зараз? Я вам відповім - клепає підозри на тих, кого фізично не може дістати. А тих щурів, котрі мародерять в тилу, вони "не помічають". Всю роботу за них намагаються робити небайдужі журналісти.
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11.08.2023 11:36 Відповісти
Цікаво, скільки мине років, поки пройдуть суди і його оголосять в міжнародний розшук?
А до того моменту ця гнида преспокійно відвідуватиме Європу...
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11.08.2023 10:25 Відповісти
Якщо казати відверто- це імітація роботи.
Таких втікачів у москві, як сімоненко- тисячі, це шелупнь, "неуловимі Джо".
А от всредені України - купа агентів впливу, в оточенні Зеленьського. І з ними нажаль, нічого не станеться.
А нам кидають кістку нікому не потрібного і нічого не вирішуючого симоненкі.
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11.08.2023 12:22 Відповісти
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації.
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11.08.2023 10:26 Відповісти
Цим **** теж треба зайнятися, після виборів!
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11.08.2023 10:30 Відповісти
тому виборів і не буде.
а якщо й будуть то мудрий нарід вибере на другий термін...
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11.08.2023 11:42 Відповісти
Жарт про жарт. Але лайкери таких жартів не розуміють, тому наступного разу можете й не пробувати.
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11.08.2023 18:05 Відповісти
СБУ
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11.08.2023 10:26 Відповісти
Там головне було евакуація шубохранилища.
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11.08.2023 10:29 Відповісти
Чому про те, що Симоненко і КПУ - вороги українськох державності і прямі агенти кремля я знав ще у 1992-му році, а СБУ про це дізналася лише недавно?
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11.08.2023 10:28 Відповісти
Кравчук іще гірше, той так самого хабада агент був!
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11.08.2023 10:31 Відповісти
Кравчук був секретарем - відповідальним за ідеологію у цк кпу у останні роки совка. Тобто головний ідеолог. 😊
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11.08.2023 10:38 Відповісти
А його свиноматку з дітьми теж вивезли? Яку в свій час ФСБ підклала під пахотливого комуняку.
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11.08.2023 10:28 Відповісти
При яких президентах України це чмо губошлєп був депутатом?
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11.08.2023 10:29 Відповісти
Да при всех кроме Порошенко и зеленского.
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11.08.2023 10:36 Відповісти
Та при всіх до 2014 року, тобто до Порошенка. Мудрий нарот дуже мудрий ...
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11.08.2023 10:38 Відповісти
Нє, народ то мудрий, а от з нарідом біда...
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11.08.2023 10:48 Відповісти
Ну да...нарід то якесь неруське слово...
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11.08.2023 10:52 Відповісти
А хто ту "мудроту" народу у вуха вкладав?
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11.08.2023 10:51 Відповісти
А воно ще живе? Ксанка не затрахала його до смерті?
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11.08.2023 10:29 Відповісти
Ксанка не його трахає, а конюха.
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11.08.2023 11:23 Відповісти
СБУ вражає своєю толерантніст
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11.08.2023 10:31 Відповісти
Завжди бісив своєю паскудною звичкою повторювати-повторювати.
Повісити-повісити гниду-гниду!
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11.08.2023 10:34 Відповісти
пецьку губошльопа, тільки на ліквідацію, майно його і його родини в доход держави і в допомогу ЗСУ, й публічно це озвучити.
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11.08.2023 10:36 Відповісти
Він вже на роZії.
Це ж улюблена практика зелених "правоохоронних" органів, висувати підозри, виносити вироки тим злодіям та зрадникам, яких вже немає в Україні.

За даними видання "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C Обозреватель ", у березні 2022 року Симоненку вдалося втекти до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі .
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11.08.2023 10:42 Відповісти
Привладних з 2019 року, більше турбувало ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ безпекИ ворогів України ніж БЕЗПЕКА САМОЇ УКРАЇНИ та Українців!!
Жодного прикладу ЗНИЩЕННЯ ворогів в Україні, ви не знайдете, але зовсім протилежне, убивство Українців від рук, як тих, хто Зобов'язаний ЗАХИЩАТИ їх, так і від рук московських окупантів *****, відбувається ЩОДЕННО!! Вдумайтеся, Українці!
Співпадіння…
Слава Україні!
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11.08.2023 10:40 Відповісти
Хоть этому говнюку краснопузому пенсию и матпомощь не отправляют в моцкву?не удивлюсь если отправляют.
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11.08.2023 10:42 Відповісти
Скоро від верещучки дізнаємось
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11.08.2023 10:45 Відповісти
По той самій причині, що ті хто їх привів до влади теж не втюрьмі
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11.08.2023 10:45 Відповісти
Хтось ще й досі за коміністів та СРСР? Наглядний доказ того, хто і навіщо лохам парив мізки
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11.08.2023 10:44 Відповісти
Не пройшло і пів-року - за законами військового стану без суда і слідства просто до стінки
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11.08.2023 10:44 Відповісти
Ще одна ***** івановна, бл....
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11.08.2023 10:46 Відповісти
Президент Кучма и министр обороны Кузьмук отдали на россию ракеты и стратегические бомбардировщики которыми россия сейчас обстреливает Украину. Почему Кучма и Кузьмук не в тюрьме?
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11.08.2023 10:46 Відповісти
Уточненння : Березівка - Макарівська територіальна громада, Бучанський район, Київська область.
Коли ****** Сиимоненко частував орків в своєму котеджі ,поряд в Бучі такі ж орки гвалтували дітей, стріля підлітків і старих, катались танками по тілах жінок..
Будь проклят ти симоненко, та вся твоя родина на віки.
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11.08.2023 10:57 Відповісти
до сраки йому твої проклять=поїдь з Німеччини в Австрію і посади його пдрса на бутилку
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11.08.2023 11:04 Відповісти
та відправте його вже до чєчітова в клуб ''17 поверх''
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11.08.2023 11:02 Відповісти
Пʼятого вистачить, з 17 го так ляпне, що гімно до мавзолею долетить…
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11.08.2023 11:12 Відповісти
А де підозра від СБУ його заступникам, зокрема Мартиненку, який проштовхував Харківські угоди??!! Щось привладні затихарили цих ГНИД !
Невже він повісився, від ОЧЕВИДНИХ ЗЛОЧИНІВ ***** в Україні!
Слава Україні!
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11.08.2023 11:22 Відповісти
Хто буде проти своїх копати? Єрмак? Татаров?
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11.08.2023 11:25 Відповісти
Ого, воно ще живе! А чого воно ще живе?
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11.08.2023 11:29 Відповісти
цікаво, під чий плінтус закотився його тлустий заступник А.Голуб
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11.08.2023 11:40 Відповісти
клоуни дають відволікаюче шоу щоб мудрий нарід не побачив реалії
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11.08.2023 11:45 Відповісти
Идейный вор. Как еще это не поняли его сподвижники в Украине?
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11.08.2023 11:53 Відповісти
шкода що евакуація вдалась....
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11.08.2023 12:10 Відповісти
*Відкрили кримінальне провадження* - поцилуйте тепер його в сраку, откриватілі., більшого покарання ви йому не придумаєте
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11.08.2023 12:13 Відповісти
шухрич наступний
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11.08.2023 13:06 Відповісти
 
 