На Прикарпатье продолжаются поиски пропавшего иностранца, - ГСЧС

На Прикарпатье продолжаются поисково-спасательные работы гражданина Франции, который ушел в горы еще в начале января

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что в субботу спасатели Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения и поста "Заросляк" обследовали направление Говерлянского водопада. В частности, долина ниже водопада и подножия горы Заросляк и горы Брескул, а также участок вдоль водопада до его начала, а именно кулуар над водопадом между горой Брескул.

Однако во время спасательной операции мужчину так и не обнаружили.

По данным спасателей, продолжение поисковых работ в направлении урочища Цыбульник – горная долина Пожижевская запланировано на воскресенье, 21 января.

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