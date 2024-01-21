На Прикарпатье продолжаются поиски пропавшего иностранца, - ГСЧС
На Прикарпатье продолжаются поисково-спасательные работы гражданина Франции, который ушел в горы еще в начале января
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Сообщается, что в субботу спасатели Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения и поста "Заросляк" обследовали направление Говерлянского водопада. В частности, долина ниже водопада и подножия горы Заросляк и горы Брескул, а также участок вдоль водопада до его начала, а именно кулуар над водопадом между горой Брескул.
Однако во время спасательной операции мужчину так и не обнаружили.
По данным спасателей, продолжение поисковых работ в направлении урочища Цыбульник – горная долина Пожижевская запланировано на воскресенье, 21 января.
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Звичайно - Карпати гори "низенькі" і багото хто з немісцевих ігнорує небезпеку.
Сніг сипле далі - знайдуть, коли зійде...
Але про Карпати. Тоді ні одна туристична група не могла взимку вийти в гори без дозволу КСС (так тоді називалось :"котрольно спасательная служба") - потрібно було надати меддовідки, кваліфікацію учасників і маршрут. І частенько через погодні умови відмовляли.
А тепер.... прохідний двір.