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На Прикарпатье продолжаются поиски пропавшего иностранца, - ГСЧС

гори

На Прикарпатье продолжаются поисково-спасательные работы гражданина Франции, который ушел в горы еще в начале января

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что в субботу спасатели Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения и поста "Заросляк" обследовали направление Говерлянского водопада. В частности, долина ниже водопада и подножия горы Заросляк и горы Брескул, а также участок вдоль водопада до его начала, а именно кулуар над водопадом между горой Брескул.

Однако во время спасательной операции мужчину так и не обнаружили.

По данным спасателей, продолжение поисковых работ в направлении урочища Цыбульник – горная долина Пожижевская запланировано на воскресенье, 21 января.

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Автор: 

горы (102) исчезновение (282) туризм (1543) ГСЧС (4949) Ивано-Франковская область (916) туристы (98)


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Топ комментарии
+5
Навіщо сміятися із загибелі людини?
Звичайно - Карпати гори "низенькі" і багото хто з немісцевих ігнорує небезпеку.
Сніг сипле далі - знайдуть, коли зійде...
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21.01.2024 01:20
+4
Це ті мольфари, які у 2000-х розказували, що наступним президентом буде жінка😆
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21.01.2024 08:19
+2
Жаль людину. Франція допомагає наразі Україні озброєнням, то ж усякі скалозубення з цієї ситуації - то жлоб"ярство. Вживлений ген 95-гівнокварталу.
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21.01.2024 09:07
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Навіщо сміятися із загибелі людини?
Звичайно - Карпати гори "низенькі" і багото хто з немісцевих ігнорує небезпеку.
Сніг сипле далі - знайдуть, коли зійде...
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21.01.2024 01:20 Ответить
Дайте його речі мольфарам - вони скажуть чи живий.
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21.01.2024 06:09 Ответить
Це ті мольфари, які у 2000-х розказували, що наступним президентом буде жінка😆
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21.01.2024 08:19 Ответить
Це ,мабуть,сарказм?))
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21.01.2024 10:26 Ответить
Жаль людину. Франція допомагає наразі Україні озброєнням, то ж усякі скалозубення з цієї ситуації - то жлоб"ярство. Вживлений ген 95-гівнокварталу.
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21.01.2024 09:07 Ответить
Природа наказує легковажних і тих, хто нехтує елементарною безпекою. Ніхто не пише, чи це був турист з досвідом, чи просто людину, яка тільки по асфальту ходила. Навіть по відкритій місцевості пройти десятки кілометрів, коли снігу по пояс, є проблемою. Не знаю, що в нього було в голові, коли він на це зважився.
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21.01.2024 09:29 Ответить
Я займався туризмом досить серйозно - ще студентом в 70х. Карпати - вздовж і поперек. Був на Фанських горах, на Путоранах...
Але про Карпати. Тоді ні одна туристична група не могла взимку вийти в гори без дозволу КСС (так тоді називалось :"котрольно спасательная служба") - потрібно було надати меддовідки, кваліфікацію учасників і маршрут. І частенько через погодні умови відмовляли.
А тепер.... прохідний двір.
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21.01.2024 10:44 Ответить
Я теж в 80-х (1976-1978) в ДГУ займався альпінізмом і входив в збірну Дніпропетровського університету по скелелазінню. Всякого бувало, але гори не прощають лехковажність, їх треба поважати
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22.01.2024 18:17 Ответить
Ахах... А Украинцев искать так рьяно не хотят....
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21.01.2024 10:42 Ответить
В граница от тех мест сильно далеко??Может он экстремал и пошел по маршруту "Следами от ТЦК" и уже во Франции сидит дома
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21.01.2024 11:51 Ответить
не один знайшов могилу свою у карпатах.........
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21.01.2024 12:58 Ответить
 
 