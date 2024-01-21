На Прикарпатті продовжуються пошуки зниклого іноземця, - ДСНС
У Прикарпатті продовжуються пошуково-рятувальні роботи громадянина Франції, який пішов у гори ще на початку січня
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Повідомляється, що у суботу рятувальники Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення та поста "Заросляк" обстежили напрямок Говерлянського водоспаду. Зокрема, долину нижча від водоспаду та підніжжя гори Заросляк та гори Брескул, а також ділянку вздовж водоспаду до його початку, а саме кулуар над водоспадом між горою Брескул.
Однак під час рятувальної операції чоловіка так і не знайшли.
За даними рятувальників, продовження пошукових робіт у напрямку урочища Цибульник – гірська долина Пожижевська заплановано на неділю, 21 січня.
Будь ласка, зачекайте...
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Звичайно - Карпати гори "низенькі" і багото хто з немісцевих ігнорує небезпеку.
Сніг сипле далі - знайдуть, коли зійде...
Але про Карпати. Тоді ні одна туристична група не могла взимку вийти в гори без дозволу КСС (так тоді називалось :"котрольно спасательная служба") - потрібно було надати меддовідки, кваліфікацію учасників і маршрут. І частенько через погодні умови відмовляли.
А тепер.... прохідний двір.