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На Прикарпатті продовжуються пошуки зниклого іноземця, - ДСНС

гори

У Прикарпатті продовжуються пошуково-рятувальні роботи громадянина Франції, який пішов у гори ще на початку січня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Повідомляється, що у суботу рятувальники Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення та поста "Заросляк" обстежили напрямок Говерлянського водоспаду. Зокрема, долину нижча від водоспаду та підніжжя гори Заросляк та гори Брескул, а також ділянку вздовж водоспаду до його початку, а саме кулуар над водоспадом між горою Брескул.

Однак під час рятувальної операції чоловіка так і не знайшли.

За даними рятувальників, продовження пошукових робіт у напрямку урочища Цибульник – гірська долина Пожижевська заплановано на неділю, 21 січня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Говерлі загинув турист, ще одного - врятували, - ДСНС. ФОТО

Автор: 

гори (83) зникнення (137) туризм (1560) ДСНС (5088) Івано-Франківська область (945) туристи (275)


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Топ коментарі
+5
Навіщо сміятися із загибелі людини?
Звичайно - Карпати гори "низенькі" і багото хто з немісцевих ігнорує небезпеку.
Сніг сипле далі - знайдуть, коли зійде...
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21.01.2024 01:20
+4
Це ті мольфари, які у 2000-х розказували, що наступним президентом буде жінка😆
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21.01.2024 08:19
+2
Жаль людину. Франція допомагає наразі Україні озброєнням, то ж усякі скалозубення з цієї ситуації - то жлоб"ярство. Вживлений ген 95-гівнокварталу.
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21.01.2024 09:07
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Навіщо сміятися із загибелі людини?
Звичайно - Карпати гори "низенькі" і багото хто з немісцевих ігнорує небезпеку.
Сніг сипле далі - знайдуть, коли зійде...
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21.01.2024 01:20 Відповісти
Дайте його речі мольфарам - вони скажуть чи живий.
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21.01.2024 06:09 Відповісти
Це ті мольфари, які у 2000-х розказували, що наступним президентом буде жінка😆
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21.01.2024 08:19 Відповісти
Це ,мабуть,сарказм?))
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21.01.2024 10:26 Відповісти
Жаль людину. Франція допомагає наразі Україні озброєнням, то ж усякі скалозубення з цієї ситуації - то жлоб"ярство. Вживлений ген 95-гівнокварталу.
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21.01.2024 09:07 Відповісти
Природа наказує легковажних і тих, хто нехтує елементарною безпекою. Ніхто не пише, чи це був турист з досвідом, чи просто людину, яка тільки по асфальту ходила. Навіть по відкритій місцевості пройти десятки кілометрів, коли снігу по пояс, є проблемою. Не знаю, що в нього було в голові, коли він на це зважився.
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21.01.2024 09:29 Відповісти
Я займався туризмом досить серйозно - ще студентом в 70х. Карпати - вздовж і поперек. Був на Фанських горах, на Путоранах...
Але про Карпати. Тоді ні одна туристична група не могла взимку вийти в гори без дозволу КСС (так тоді називалось :"котрольно спасательная служба") - потрібно було надати меддовідки, кваліфікацію учасників і маршрут. І частенько через погодні умови відмовляли.
А тепер.... прохідний двір.
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21.01.2024 10:44 Відповісти
Я теж в 80-х (1976-1978) в ДГУ займався альпінізмом і входив в збірну Дніпропетровського університету по скелелазінню. Всякого бувало, але гори не прощають лехковажність, їх треба поважати
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22.01.2024 18:17 Відповісти
Ахах... А Украинцев искать так рьяно не хотят....
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21.01.2024 10:42 Відповісти
В граница от тех мест сильно далеко??Может он экстремал и пошел по маршруту "Следами от ТЦК" и уже во Франции сидит дома
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21.01.2024 11:51 Відповісти
не один знайшов могилу свою у карпатах.........
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21.01.2024 12:58 Відповісти
 
 