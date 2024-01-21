На Прикарпатті продовжуються пошуки зниклого іноземця, - ДСНС

У Прикарпатті продовжуються пошуково-рятувальні роботи громадянина Франції, який пішов у гори ще на початку січня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Повідомляється, що у суботу рятувальники Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення та поста "Заросляк" обстежили напрямок Говерлянського водоспаду. Зокрема, долину нижча від водоспаду та підніжжя гори Заросляк та гори Брескул, а також ділянку вздовж водоспаду до його початку, а саме кулуар над водоспадом між горою Брескул.

Однак під час рятувальної операції чоловіка так і не знайшли.

За даними рятувальників, продовження пошукових робіт у напрямку урочища Цибульник – гірська долина Пожижевська заплановано на неділю, 21 січня.

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