Глава МАГАТЭ Гросси приедет в Украину
В ближайшее время глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен посетить Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
"В ближайшее время в Украину приедет Гросси. Возможно, он посетит Запорожскую АЭС перед этим. К этому сейчас приковано внимание всего мира. Присутствие россиян там – это постоянная опасность", – сказал Галущенко.
Министр добавил, что на оккупированной Запорожской АЭС ситуация ухудшается каждый день. Напомним, на днях эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины, установленные в буферной зоне между внутренним и внешним ограждением по периметру оккупированной Запорожской атомной электростанции.
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маєш пузо не випускати - май стале пузо не впускати!
і до речі за тобою борг тещі за 2 місяці..
щє питання?
сорі якщощо
були певні непорозумілкі які вже здолані!
Якщо вже комусь ніде діти подібне інформаційне сміття, то чи не ліпше його зібрати в одному кейсі через крапку з комою - в переліку: інформаційне сміття різного калібру