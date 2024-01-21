Глава МАГАТЭ Гросси приедет в Украину

В ближайшее время глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен посетить Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"В ближайшее время в Украину приедет Гросси. Возможно, он посетит Запорожскую АЭС перед этим. К этому сейчас приковано внимание всего мира. Присутствие россиян там – это постоянная опасность", – сказал Галущенко.

Министр добавил, что на оккупированной Запорожской АЭС ситуация ухудшается каждый день. Напомним, на днях эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины, установленные в буферной зоне между внутренним и внешним ограждением по периметру оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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