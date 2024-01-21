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Новости
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Глава МАГАТЭ Гросси приедет в Украину

Гроссі приїде в Україну

В ближайшее время глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен посетить Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"В ближайшее время в Украину приедет Гросси. Возможно, он посетит Запорожскую АЭС перед этим. К этому сейчас приковано внимание всего мира. Присутствие россиян там – это постоянная опасность", – сказал Галущенко.

Министр добавил, что на оккупированной Запорожской АЭС ситуация ухудшается каждый день. Напомним, на днях эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины, установленные в буферной зоне между внутренним и внешним ограждением по периметру оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ получила доступ в зал шестого энергоблока Запорожской АЭС, - Гросси

Автор: 

МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (701) Рафаэль Гросси (172)


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Топ комментарии
+7
Толку з його приїзду.
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21.01.2024 08:19
+4
Черговий непотріб їде на екскурсію.
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21.01.2024 08:50
+2
*сталеве
і до речі за тобою борг тещі за 2 місяці..
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21.01.2024 07:48
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21.01.2024 07:46 Ответить
*сталеве
і до речі за тобою борг тещі за 2 місяці..
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21.01.2024 07:48 Ответить
3/15, де був відсутній, як ся маєш?
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21.01.2024 08:04 Ответить
перебуваю в Сполучених Штатах з 93го року,
щє питання?
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21.01.2024 08:10 Ответить
мав на увазі, що на форумі не був тривалий час...
сорі якщощо
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21.01.2024 08:12 Ответить
нормально, все в поряді!
були певні непорозумілкі які вже здолані!
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21.01.2024 08:14 Ответить
дякую шо цікавитесь, тобто мої недолугі дописи дехто читає...
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21.01.2024 08:22 Ответить
На ЦН немає недолугих дописів, тут прозоро "свій-чужий"
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21.01.2024 08:29 Ответить
Толку з його приїзду.
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21.01.2024 08:19 Ответить
Він би без толку не болтався а притаранив з собою зо 1000 - у дронів
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21.01.2024 08:42 Ответить
А ще буде нишпорити чи не роблять українці ''брудну ядерку''.
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21.01.2024 08:43 Ответить
Глава МАГАТЕ Гроссі приїде в Україну?! Для чого подібні повідомлення ?

Якщо вже комусь ніде діти подібне інформаційне сміття, то чи не ліпше його зібрати в одному кейсі через крапку з комою - в переліку: інформаційне сміття різного калібру
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21.01.2024 08:44 Ответить
Черговий непотріб їде на екскурсію.
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21.01.2024 08:50 Ответить
А що, полізе в окоп на запорізькому напрямку?
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21.01.2024 10:49 Ответить
І що то дасть?
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21.01.2024 13:36 Ответить
АЭС контролируют кацапы, второй год. Пусть едет в мацкву. Это дешёвая подача нашему самолюбию . пора милостыню не подбирать. Ее всегда ничтожно мало. На нет и суда нет . Гоните фуфлогона. И со словацким фицой тоже самое. Пусть на вокзал приедет, к там сказать что передумали. Я серьёзно. Пора все называть своими именами.
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21.01.2024 13:43 Ответить
 
 