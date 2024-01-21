Глава МАГАТЕ Гроссі приїде в Україну

Найближчим часом глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі має відвідати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Найближчим часом в Україну приїде Гроссі. Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС перед цим. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там - це постійна небезпека", - сказав Галущенко.

Міністр додав, що на окупованій Запорізькій АЕС ситуація погіршується щодня. Нагадаємо, днями експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни, встановлені у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожею по периметру окупованої Запорізької атомної електростанції.

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