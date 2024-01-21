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Новини
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Глава МАГАТЕ Гроссі приїде в Україну

Гроссі приїде в Україну

Найближчим часом глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі має відвідати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Найближчим часом в Україну приїде Гроссі. Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС перед цим. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там - це постійна небезпека", - сказав Галущенко.

Міністр додав, що на окупованій Запорізькій АЕС ситуація погіршується щодня. Нагадаємо, днями експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни, встановлені у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожею по периметру окупованої Запорізької атомної електростанції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ отримала доступ до зали шостого енергоблоку Запорізької АЕС, - Гроссі

Автор: 

МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1401) Гроссі Рафаель (290)


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Топ коментарі
+7
Толку з його приїзду.
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21.01.2024 08:19
+4
Черговий непотріб їде на екскурсію.
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21.01.2024 08:50
+2
*сталеве
і до речі за тобою борг тещі за 2 місяці..
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21.01.2024 07:48
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Не пускайте суку - Стефан заборонь і стань кораблем на шляху!
маєш пузо не випускати - май стале пузо не впускати!
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21.01.2024 07:46 Відповісти
*сталеве
і до речі за тобою борг тещі за 2 місяці..
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21.01.2024 07:48 Відповісти
3/15, де був відсутній, як ся маєш?
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21.01.2024 08:04 Відповісти
перебуваю в Сполучених Штатах з 93го року,
щє питання?
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21.01.2024 08:10 Відповісти
мав на увазі, що на форумі не був тривалий час...
сорі якщощо
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21.01.2024 08:12 Відповісти
нормально, все в поряді!
були певні непорозумілкі які вже здолані!
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21.01.2024 08:14 Відповісти
дякую шо цікавитесь, тобто мої недолугі дописи дехто читає...
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21.01.2024 08:22 Відповісти
На ЦН немає недолугих дописів, тут прозоро "свій-чужий"
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21.01.2024 08:29 Відповісти
Толку з його приїзду.
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21.01.2024 08:19 Відповісти
Він би без толку не болтався а притаранив з собою зо 1000 - у дронів
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21.01.2024 08:42 Відповісти
А ще буде нишпорити чи не роблять українці ''брудну ядерку''.
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21.01.2024 08:43 Відповісти
Глава МАГАТЕ Гроссі приїде в Україну?! Для чого подібні повідомлення ?

Якщо вже комусь ніде діти подібне інформаційне сміття, то чи не ліпше його зібрати в одному кейсі через крапку з комою - в переліку: інформаційне сміття різного калібру
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21.01.2024 08:44 Відповісти
Черговий непотріб їде на екскурсію.
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21.01.2024 08:50 Відповісти
А що, полізе в окоп на запорізькому напрямку?
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21.01.2024 10:49 Відповісти
І що то дасть?
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21.01.2024 13:36 Відповісти
АЭС контролируют кацапы, второй год. Пусть едет в мацкву. Это дешёвая подача нашему самолюбию . пора милостыню не подбирать. Ее всегда ничтожно мало. На нет и суда нет . Гоните фуфлогона. И со словацким фицой тоже самое. Пусть на вокзал приедет, к там сказать что передумали. Я серьёзно. Пора все называть своими именами.
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21.01.2024 13:43 Відповісти
 
 