Глава МАГАТЕ Гроссі приїде в Україну
Найближчим часом глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі має відвідати Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Найближчим часом в Україну приїде Гроссі. Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС перед цим. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там - це постійна небезпека", - сказав Галущенко.
Міністр додав, що на окупованій Запорізькій АЕС ситуація погіршується щодня. Нагадаємо, днями експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни, встановлені у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожею по периметру окупованої Запорізької атомної електростанції.
Топ коментарі
+7 Саша Пончик
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+4 Gary Grant
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маєш пузо не випускати - май стале пузо не впускати!
і до речі за тобою борг тещі за 2 місяці..
щє питання?
сорі якщощо
були певні непорозумілкі які вже здолані!
Якщо вже комусь ніде діти подібне інформаційне сміття, то чи не ліпше його зібрати в одному кейсі через крапку з комою - в переліку: інформаційне сміття різного калібру