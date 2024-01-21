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Россияне экономят "Калибры", последний раз использовали 3 января, - ОК "Південь"

калібри

Российские захватчики экономят "Калибры" для осуществления ударов по территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Мы фиксировали последний раз использование "Калибров" 3 января, тогда три ракеты враг выпустил из акватории Черного моря, и все они были уничтожены. Очевидно, что они немного экономят этот вид ракет, потому что у них есть сложности с последующей логистикой, обеспечением и вообще инфраструктурой обслуживания этих ракетных установок и загрузкой ракет, поскольку все это в Севастополе, а перебазировать в Новороссийск они еще не смогли", – пояснила руководитель пресс-центра.

Несмотря на это, ракетная опасность остается на высоком уровне.

"Опасность заключается в том, что каждый надводный ракетоноситель, выходя в море, несет на себе восемь "Калибров" и готов их применить. Находясь на базе, они также представляют собой опасность, потому что могут быть применены прямо из рейда Новороссийска", – подчеркнула руководитель пресс-центра.

Читайте также: Силы обороны сосредотачиваются на уничтожении ракетных установок РФ, - Воздушные силы

Автор: 

ракеты (3555) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+10
Кацапня їх виробляє у три зміни. Тому усім вистачить калібрів: і нам, і полякам, і німцям, і балтійцям.
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21.01.2024 11:19
+9
Десь Таке вже чув в минулому році...
...Ось ось скінчиться запас ракет.
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21.01.2024 11:11
+5
Для чого писати цю єресь . Всього в них достатньо. Посил публікації ? - шансів, що пронесе в цей час, збільшилося…
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21.01.2024 11:15
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Десь Таке вже чув в минулому році...
...Ось ось скінчиться запас ракет.
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21.01.2024 11:11 Ответить
Він і скінчився. Запасу більше нема, все що виробили, те і пуляють.
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21.01.2024 11:38 Ответить
Скінчаться ракети...
Калібри, Ескандери...
Скінчиться потік мародерів...
На тлі СССру...
Та наші їбучі партнери...
Скінчаться...
Йо, сер!
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21.01.2024 12:37 Ответить
Для чого писати цю єресь . Всього в них достатньо. Посил публікації ? - шансів, що пронесе в цей час, збільшилося…
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21.01.2024 11:15 Ответить
Було б достатньо - пускали б як в 2022 році кожні декілька днів.
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21.01.2024 11:39 Ответить
Погодьтесь, аргумент так собі
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21.01.2024 11:43 Ответить
"Всього в них достатньо"?
Тому вони з червня 2023 не можуть взяти Синьківку?
Погодьтесь, аргумент так собі...
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21.01.2024 12:56 Ответить
Лоло,краще допоможіть,чим можете,
а бійці зроблять свою справу.
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21.01.2024 18:20 Ответить
Ога, всього достатньо, тоді чому не має масованих ракетних обстрілів два рази на тиждень?
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21.01.2024 15:02 Ответить
Санкції діють діставати загниваючі ******* чіпи немитій все важче , лазівки і шпарини миші все ще знаходять але зашморг зтискається
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21.01.2024 11:17 Ответить
Кацапня їх виробляє у три зміни. Тому усім вистачить калібрів: і нам, і полякам, і німцям, і балтійцям.
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21.01.2024 11:19 Ответить
А ось Гуменюк якраз не вистачило...
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21.01.2024 11:37 Ответить
Если бы московиты хотели, то разбомбили бы и Украину и НАТО ракетами за три дня. Они просто не хотят этого делать.
Надеюсь, мой сарказм очевиден.
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21.01.2024 12:18 Ответить
Есмінець класу Арлі Берк може одночасно запустити 32 Томагавки ( може і більше раза в два - але тре ше мати ракети і інших типів, зенітні до прикладу) - крейсер Масква при водотонажності більшій ніж Арлі Берк може запустить 8 Калібрів ( інші корита кацапів також можуть ці самі 8 Калібрів запустити ), Арлі Берків США мають півсотні - кацапи носіїв Калібрів стіко не мають.
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21.01.2024 15:08 Ответить
А ми шо економимо?! Коли так як вони по нас ми будемо бити?
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21.01.2024 11:30 Ответить
Було би достатньо снарядів, то клешню, що нависла з півночі над Авдіївкою з величезною купою орків, розібрали би вже на молекули.
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21.01.2024 13:11 Ответить
вони не просто "економлять" тi калiбри, вони ще i модернiзують їх.
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21.01.2024 11:54 Ответить
Російські загарбники економлять "Калібри" для здійснення ударів по території України

Щоб здійснювати удари по території України.
Агуєнно придумано!
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21.01.2024 11:59 Ответить
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21.01.2024 12:01 Ответить
Вот ярчайший пример человеческой тупости - "Ми фіксували КРАЙНІЙ раз використання "Калібрів" 3 січня,"
Слово КРАЙНИЙ" стали использовать вместо слова "ПОСЛЕДНИЙ", типа чтобы не сглазить. В данном случае как нельзя лучше подошло бы слово именно "ПОСЛЕДНИЙ", но...
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21.01.2024 12:47 Ответить
Журналісти взагалі туповата публіка.

Мислять шаблонно, говорять шаблонно.

Що вже казати про Наталку (Пастку) Гуменючку.

Коли кацапи восени 2022 організовано виходили з правого берега Херсонщини, вивели всю техніку, весь о/с, потім підірвали всі мости і всі вишки мобільного зв'язку, Наталка Гуменючка волала, що це "пастка".

Сенс після цього її слухати, а тим більше обговорювати?
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21.01.2024 13:03 Ответить
це прям відкровення якесь, в житті б не здогадався. Тоді і я з пані Наталею поделюся таємницею: сонце сходить на сході, а заходить на заході
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22.01.2024 07:28 Ответить
 
 