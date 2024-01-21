Россияне экономят "Калибры", последний раз использовали 3 января, - ОК "Південь"
Российские захватчики экономят "Калибры" для осуществления ударов по территории Украины.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
"Мы фиксировали последний раз использование "Калибров" 3 января, тогда три ракеты враг выпустил из акватории Черного моря, и все они были уничтожены. Очевидно, что они немного экономят этот вид ракет, потому что у них есть сложности с последующей логистикой, обеспечением и вообще инфраструктурой обслуживания этих ракетных установок и загрузкой ракет, поскольку все это в Севастополе, а перебазировать в Новороссийск они еще не смогли", – пояснила руководитель пресс-центра.
Несмотря на это, ракетная опасность остается на высоком уровне.
"Опасность заключается в том, что каждый надводный ракетоноситель, выходя в море, несет на себе восемь "Калибров" и готов их применить. Находясь на базе, они также представляют собой опасность, потому что могут быть применены прямо из рейда Новороссийска", – подчеркнула руководитель пресс-центра.
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...Ось ось скінчиться запас ракет.
Калібри, Ескандери...
Скінчиться потік мародерів...
На тлі СССру...
Та наші їбучі партнери...
Скінчаться...
Йо, сер!
Тому вони з червня 2023 не можуть взяти Синьківку?
Погодьтесь, аргумент так собі...
а бійці зроблять свою справу.
Надеюсь, мой сарказм очевиден.
Щоб здійснювати удари по території України.
Агуєнно придумано!
Слово КРАЙНИЙ" стали использовать вместо слова "ПОСЛЕДНИЙ", типа чтобы не сглазить. В данном случае как нельзя лучше подошло бы слово именно "ПОСЛЕДНИЙ", но...
Мислять шаблонно, говорять шаблонно.
Що вже казати про Наталку (Пастку) Гуменючку.
Коли кацапи восени 2022 організовано виходили з правого берега Херсонщини, вивели всю техніку, весь о/с, потім підірвали всі мости і всі вишки мобільного зв'язку, Наталка Гуменючка волала, що це "пастка".
Сенс після цього її слухати, а тим більше обговорювати?