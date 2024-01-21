Россияне экономят "Калибры", последний раз использовали 3 января, - ОК "Південь"

Российские захватчики экономят "Калибры" для осуществления ударов по территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Мы фиксировали последний раз использование "Калибров" 3 января, тогда три ракеты враг выпустил из акватории Черного моря, и все они были уничтожены. Очевидно, что они немного экономят этот вид ракет, потому что у них есть сложности с последующей логистикой, обеспечением и вообще инфраструктурой обслуживания этих ракетных установок и загрузкой ракет, поскольку все это в Севастополе, а перебазировать в Новороссийск они еще не смогли", – пояснила руководитель пресс-центра.

Несмотря на это, ракетная опасность остается на высоком уровне.

"Опасность заключается в том, что каждый надводный ракетоноситель, выходя в море, несет на себе восемь "Калибров" и готов их применить. Находясь на базе, они также представляют собой опасность, потому что могут быть применены прямо из рейда Новороссийска", – подчеркнула руководитель пресс-центра.

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