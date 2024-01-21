Росіяни економлять "Калібри", останній раз використовували 3 січня, - ОК "Південь"
Російські загарбники економлять "Калібри" для здійснення ударів по території України.
Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
"Ми фіксували крайній раз використання "Калібрів" 3 січня, тоді три ракети ворог випустив з акваторії Чорного моря, і всі вони були знищені. Очевидно, що вони трошки економлять цей вид ракет, тому що в них є складнощі з подальшою логістикою, забезпеченням і взагалі інфраструктурою обслуговування цих ракетних установок і завантаженням ракет, оскільки все це в Севастополі, а перебазувати в Новоросійськ вони ще не спромоглися", – пояснила керівниця пресцентру.
Попри все, ракетна небезпека залишається на високому рівні.
"Небезпека полягає в тому, що кожен надводний ракетоносій, виходячи в море, несе на собі вісім "Калібрів" і готовий їх застосувати. Перебуваючи на базі, вони також становлять собою небезпеку, тому що можуть бути застосовані просто з рейду Новоросійська", – підкреслила керівниця пресцентру.
Будь ласка, зачекайте...
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...Ось ось скінчиться запас ракет.
Калібри, Ескандери...
Скінчиться потік мародерів...
На тлі СССру...
Та наші їбучі партнери...
Скінчаться...
Йо, сер!
Тому вони з червня 2023 не можуть взяти Синьківку?
Погодьтесь, аргумент так собі...
а бійці зроблять свою справу.
Надеюсь, мой сарказм очевиден.
Щоб здійснювати удари по території України.
Агуєнно придумано!
Слово КРАЙНИЙ" стали использовать вместо слова "ПОСЛЕДНИЙ", типа чтобы не сглазить. В данном случае как нельзя лучше подошло бы слово именно "ПОСЛЕДНИЙ", но...
Мислять шаблонно, говорять шаблонно.
Що вже казати про Наталку (Пастку) Гуменючку.
Коли кацапи восени 2022 організовано виходили з правого берега Херсонщини, вивели всю техніку, весь о/с, потім підірвали всі мости і всі вишки мобільного зв'язку, Наталка Гуменючка волала, що це "пастка".
Сенс після цього її слухати, а тим більше обговорювати?