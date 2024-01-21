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Росіяни економлять "Калібри", останній раз використовували 3 січня, - ОК "Південь"

калібри

Російські загарбники економлять "Калібри" для здійснення ударів по території України.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Ми фіксували крайній раз використання "Калібрів" 3 січня, тоді три ракети ворог випустив з акваторії Чорного моря, і всі вони були знищені. Очевидно, що вони трошки економлять цей вид ракет, тому що в них є складнощі з подальшою логістикою, забезпеченням і взагалі інфраструктурою обслуговування цих ракетних установок і завантаженням ракет, оскільки все це в Севастополі, а перебазувати в Новоросійськ вони ще не спромоглися", – пояснила керівниця пресцентру.

Попри все, ракетна небезпека залишається на високому рівні. 

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"Небезпека полягає в тому, що кожен надводний ракетоносій, виходячи в море, несе на собі вісім "Калібрів" і готовий їх застосувати. Перебуваючи на базі, вони також становлять собою небезпеку, тому що можуть бути застосовані просто з рейду Новоросійська", – підкреслила керівниця пресцентру.

Автор: 

ракети (4004) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+10
Кацапня їх виробляє у три зміни. Тому усім вистачить калібрів: і нам, і полякам, і німцям, і балтійцям.
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21.01.2024 11:19
+9
Десь Таке вже чув в минулому році...
...Ось ось скінчиться запас ракет.
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21.01.2024 11:11
+5
Для чого писати цю єресь . Всього в них достатньо. Посил публікації ? - шансів, що пронесе в цей час, збільшилося…
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21.01.2024 11:15
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Десь Таке вже чув в минулому році...
...Ось ось скінчиться запас ракет.
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21.01.2024 11:11 Відповісти
Він і скінчився. Запасу більше нема, все що виробили, те і пуляють.
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21.01.2024 11:38 Відповісти
Скінчаться ракети...
Калібри, Ескандери...
Скінчиться потік мародерів...
На тлі СССру...
Та наші їбучі партнери...
Скінчаться...
Йо, сер!
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21.01.2024 12:37 Відповісти
Для чого писати цю єресь . Всього в них достатньо. Посил публікації ? - шансів, що пронесе в цей час, збільшилося…
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21.01.2024 11:15 Відповісти
Було б достатньо - пускали б як в 2022 році кожні декілька днів.
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21.01.2024 11:39 Відповісти
Погодьтесь, аргумент так собі
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21.01.2024 11:43 Відповісти
"Всього в них достатньо"?
Тому вони з червня 2023 не можуть взяти Синьківку?
Погодьтесь, аргумент так собі...
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21.01.2024 12:56 Відповісти
Лоло,краще допоможіть,чим можете,
а бійці зроблять свою справу.
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21.01.2024 18:20 Відповісти
Ога, всього достатньо, тоді чому не має масованих ракетних обстрілів два рази на тиждень?
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21.01.2024 15:02 Відповісти
Санкції діють діставати загниваючі ******* чіпи немитій все важче , лазівки і шпарини миші все ще знаходять але зашморг зтискається
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21.01.2024 11:17 Відповісти
Кацапня їх виробляє у три зміни. Тому усім вистачить калібрів: і нам, і полякам, і німцям, і балтійцям.
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21.01.2024 11:19 Відповісти
А ось Гуменюк якраз не вистачило...
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21.01.2024 11:37 Відповісти
Если бы московиты хотели, то разбомбили бы и Украину и НАТО ракетами за три дня. Они просто не хотят этого делать.
Надеюсь, мой сарказм очевиден.
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21.01.2024 12:18 Відповісти
Есмінець класу Арлі Берк може одночасно запустити 32 Томагавки ( може і більше раза в два - але тре ше мати ракети і інших типів, зенітні до прикладу) - крейсер Масква при водотонажності більшій ніж Арлі Берк може запустить 8 Калібрів ( інші корита кацапів також можуть ці самі 8 Калібрів запустити ), Арлі Берків США мають півсотні - кацапи носіїв Калібрів стіко не мають.
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21.01.2024 15:08 Відповісти
А ми шо економимо?! Коли так як вони по нас ми будемо бити?
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21.01.2024 11:30 Відповісти
Було би достатньо снарядів, то клешню, що нависла з півночі над Авдіївкою з величезною купою орків, розібрали би вже на молекули.
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21.01.2024 13:11 Відповісти
вони не просто "економлять" тi калiбри, вони ще i модернiзують їх.
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21.01.2024 11:54 Відповісти
Російські загарбники економлять "Калібри" для здійснення ударів по території України

Щоб здійснювати удари по території України.
Агуєнно придумано!
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21.01.2024 11:59 Відповісти
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21.01.2024 12:01 Відповісти
Вот ярчайший пример человеческой тупости - "Ми фіксували КРАЙНІЙ раз використання "Калібрів" 3 січня,"
Слово КРАЙНИЙ" стали использовать вместо слова "ПОСЛЕДНИЙ", типа чтобы не сглазить. В данном случае как нельзя лучше подошло бы слово именно "ПОСЛЕДНИЙ", но...
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21.01.2024 12:47 Відповісти
Журналісти взагалі туповата публіка.

Мислять шаблонно, говорять шаблонно.

Що вже казати про Наталку (Пастку) Гуменючку.

Коли кацапи восени 2022 організовано виходили з правого берега Херсонщини, вивели всю техніку, весь о/с, потім підірвали всі мости і всі вишки мобільного зв'язку, Наталка Гуменючка волала, що це "пастка".

Сенс після цього її слухати, а тим більше обговорювати?
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21.01.2024 13:03 Відповісти
це прям відкровення якесь, в житті б не здогадався. Тоді і я з пані Наталею поделюся таємницею: сонце сходить на сході, а заходить на заході
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22.01.2024 07:28 Відповісти
 
 