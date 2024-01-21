Росіяни економлять "Калібри", останній раз використовували 3 січня, - ОК "Південь"

Російські загарбники економлять "Калібри" для здійснення ударів по території України.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Ми фіксували крайній раз використання "Калібрів" 3 січня, тоді три ракети ворог випустив з акваторії Чорного моря, і всі вони були знищені. Очевидно, що вони трошки економлять цей вид ракет, тому що в них є складнощі з подальшою логістикою, забезпеченням і взагалі інфраструктурою обслуговування цих ракетних установок і завантаженням ракет, оскільки все це в Севастополі, а перебазувати в Новоросійськ вони ще не спромоглися", – пояснила керівниця пресцентру.

Попри все, ракетна небезпека залишається на високому рівні.

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"Небезпека полягає в тому, що кожен надводний ракетоносій, виходячи в море, несе на собі вісім "Калібрів" і готовий їх застосувати. Перебуваючи на базі, вони також становлять собою небезпеку, тому що можуть бути застосовані просто з рейду Новоросійська", – підкреслила керівниця пресцентру.