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Россияне на оккупированных территориях юга открыли отделение фонда "Защитники отечества", - Центр нацсопротивления

пропаганда,рф,цнс

На временно оккупированных территориях россияне расширяют пропагандистскую сеть. На юге открыли ряд отделений фонда "Защитники отечества", организующего пропагандистские мероприятия и собирающего средства для оккупантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на Цензор.НЕТ.

"На ВОТ юга оккупанты открыли ряд отделений фонда "Защитники отечества", который имеет целью глорифицировать нацистский режим Кремля и его захватническую политику.

Фонд занимается организацией пропагандистских мероприятий и "добровольным" сбором средств на нужды оккупантов. В частности, на нужды фонда враг взимает деньги из зарплат бюджетников", - говорится в сообщении.

Читайте также: Из-за больших потерь на фронте оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь, - Центр национального сопротивления

Автор: 

оккупация (10119) пропаганда (3670) Центр национального сопротивления (558)


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Топ комментарии
+12
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21.01.2024 16:28
+4
координати відділенб фонду є?)
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21.01.2024 16:28
+2
Потрібно розхерячити це кацапське кубло ( защитники отечества , мля )
в пил , труху , щоби не смерділо срюським лайном на нашій землі 😡
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21.01.2024 16:33
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координати відділенб фонду є?)
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21.01.2024 16:28 Ответить
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21.01.2024 16:28 Ответить
Потрібно розхерячити це кацапське кубло ( защитники отечества , мля )
в пил , труху , щоби не смерділо срюським лайном на нашій землі 😡
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21.01.2024 16:33 Ответить
А Власовцы не отечество защищали?
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21.01.2024 16:34 Ответить
Власівці воювали в складі гітлерівських військ проти советського союзу 😠
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21.01.2024 16:38 Ответить
Та це в їх нових методичках зазначено, та ще власівці з великої літери, тобто вже не знають як легалізувати усіляке лайно ...
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21.01.2024 16:47 Ответить
Ну так защищали то они своё отечество от комунистов?
ЛуГандоны тоже в составе сруцьких вийск,у них даже пачпорт сруцький имеется.
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21.01.2024 16:47 Ответить
Лапоть, від тебе так тхне твоїм сортіром на вулиці, що аж нос заклало ...звітуй своїм кураторам що сьогодні на бояру не заробив ...
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21.01.2024 17:00 Ответить
Это ты тот дебил,что писал здесь про правовое поле беженцев?
Вид на на жительство заканчивается сразу,если предпосылки для временного укрытия больше не существуют.
Даётся 30 дней на упаковку чемоданов.
Юрыст с Русосвинарника?
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21.01.2024 17:40 Ответить
Лапоть, ти дивись слиною не подавись ...з того що ти тут почав гнати якусь маячню, відразу видно рівень ольгінських олігофренів ...ти сайт попутав, тобі на мережу .сру ...
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21.01.2024 18:07 Ответить
Пушки громко грохотали, гром орудий наростал. Генерал, товарищ Власов,немцу перцу задавал
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21.01.2024 18:22 Ответить
Одразу на цвинтарі чи надають перевагу крематоріям?
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21.01.2024 20:00 Ответить
тупой мэр

@Igor_dikinsh

·

https://twitter.com/Igor_dikinsh/status/1749144389618733173 1 ч

Мусора в Мариуполе практически все мариупольские. Это ж надо, как черви,выжили и в полном составе, практически, стали колаборантами.На втором месте бывшая мариупольская,а теперь колаборантская прокуратура. Вот это показатель,какое дерьмо у нас сидело и сидит в силовых структурах.
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21.01.2024 22:56 Ответить
 
 