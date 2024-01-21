Россияне на оккупированных территориях юга открыли отделение фонда "Защитники отечества", - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях россияне расширяют пропагандистскую сеть. На юге открыли ряд отделений фонда "Защитники отечества", организующего пропагандистские мероприятия и собирающего средства для оккупантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на Цензор.НЕТ.

"На ВОТ юга оккупанты открыли ряд отделений фонда "Защитники отечества", который имеет целью глорифицировать нацистский режим Кремля и его захватническую политику.

Фонд занимается организацией пропагандистских мероприятий и "добровольным" сбором средств на нужды оккупантов. В частности, на нужды фонда враг взимает деньги из зарплат бюджетников", - говорится в сообщении.

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