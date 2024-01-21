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ПАСЕ на зимней сессии проведет дебаты о положении украинских детей

парє

На зимней сессии Парламентская Ассамблея Совета Европы планирует провести дебаты по срочной процедуре "Положение детей Украины" и по их итогам принять резолюцию. Будут рассмотрены вопросы возвращения похищенных РФ детей и привлечения России к ответственности.

Об этом сообщила заместитель главы Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Проведем дебаты по срочной процедуре "Положение детей Украины" при онлайн-участии Елены Зеленской. По их итогам будем голосовать за резолюцию. Основные темы: как вернуть украденных Россией детей и наказать государство-агрессора и чем помочь детям, которые в Украине (образовательные, медицинские, гуманитарные проекты) и ищут приют за рубежом (совместимость образовательных программ, адаптация и психологическая помощь)", - сообщила Кравчук.

Также она сообщила, что уже прибыла в Страсбург для участия в зимней сессии ПАСЕ.

Кравчук отметила, что на сессии будет проголосован ряд важных резолюций: "Глобализация во время кризиса и войны: роль ОЭСР с начала агрессии РФ против Украины", "Тема миграции и убежища в избирательных кампаниях", "Демократическое будущее для Беларуси" и "Гарантирование свободы медиа и безопасности журналистов" (эта резолюция готовилась Комитетом ПАСЕ по культуре при руководстве Кравчук в течение 2023 года).

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"На совместном заседании комитетов культуры, мониторингового и политкома проведем слушания по моей резолюции "Противодействие уничтожению культурной идентичности во время войны и мира", - добавила Кравчук.

Кроме того, Кравчук отметила, что традиционно параллельно с основной частью заседаний будут проходить side-events. Особенно важны для Украины: посвящены вопросу санкций и украинским детям

"2024 – год важных выборов на Европейском континенте. Совет Европы не стал исключением. Уже в понедельник ассамблея получит нового президента – здесь, очевидно, без сюрпризов, ведь пока единственным (и согласованным по квоте EPP) кандидатом является греческий политик Теодорос Руссопулос, до этого он занимал должность главы Миграционного комитета. А во вторник состоятся выборы, которые в Совете Европы раз в 7 лет – ПАСЕ будет голосовать за Комиссара Совета Европы по правам человека. Есть три кандидата: Майкл О'Флаэрти из Ирландии, Манфред Новак (Австрия) и Меглена Кунева из Болгарии – всех троих недавно приветствовали в Киеве, каждый решительно поддерживает наше государство", - подытожила Кравчук.

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Также на сессии ассамблеи выступят президент Кипра Никос Христодолидис, президент Черногории Яков Милатович и премьер-министр Лихтенштейна Даниэль Риш.

Автор: 

дети (6472) ПАСЕ (1665) Кравчук Евгения (367)


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А причому тут ця кацапська хвойда - лєнка зєлєнска до українських дітей? Вона своїх лічинок вивезла у Лондон у них все - ок.
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21.01.2024 20:16 Ответить
Ленка та Маринка турбуються про своїх дітей. Якщо у Ленки ще малі, то у Маринки сини вже мобілізаційного віку, але вона їх ховає... така.
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21.01.2024 20:37 Ответить
Більше того, у МарЫнЫ старший вилупок - учасник АТО (брав участь у штурмі штабу сектора під охороною роти спецназу, яка здмухувала з віп-персони пилинки)
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21.01.2024 21:13 Ответить
За даними дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинула 501 дитина і ще майже тисяча дістали поранення. Про це повідомила виконавча директорка фонду Кетрін Рассел. "З початку ескалації війни в лютому 2022 року було вбито щонайменше 501 дитину. Це лише підтверджена ООН кількість.

наших діточок, вбито набагато більше! але ж? і що?
карати кожну кацапську падлу, в будь якій точці землі!!!
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21.01.2024 21:02 Ответить
озабоченность
обеспокоенность
бабло
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21.01.2024 21:23 Ответить
За 10 років, московської війни в Україні, прийняти таке рішення, поважній міжнародній організації, це дорогого коштує!!
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21.01.2024 22:03 Ответить
 
 