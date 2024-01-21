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ПАРЄ на зимовій сесії проведе дебати про становище українських дітей

парє

На зимовій сесії Парламентська Асамблея Ради Європи планує провести дебати за терміновою процедурою "Становище дітей України" та за їхніми підсумками ухвалити резолюцію. Розглядатимуться питання повернення викрадених РФ дітей та притягнення Росії до відповідальності.

Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Проведемо дебати за терміновою процедурою "Становище дітей України" за онлайн-участі Олени Зеленської. За їх підсумками голосуватимемо за резолюцію. Основні теми: як повернути вкрадених Росією дітей та покарати державу-агресорку і чим допомогти дітям, які в Україні (освітні, медичні, гуманітарні проєкти) та шукають притулку за кордоном (сумісність освітніх програм, адаптація та психологічна допомога)", - повідомила Кравчук.

Також вона повідомила, що вже прибула до Страсбурга для участі у зимовій сесії ПАРЄ.

Кравчук зазначила, що на сесії буде проголосовано низку важливих резолюцій: "Глобалізація під час кризи та війни: роль ОЕСР з початку агресії рф проти України", "Тема міграції та притулку у виборчих кампаніях", "Демократичне майбутнє для Білорусі" та "Гарантування свободи медіа та безпеки журналістів" (ця резолюція готувалася Комітетом ПАРЄ з питань культури за очільництва Кравчук протягом 2023 року).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ створила спецкомітет з питань українських дітей

"На спільному засіданні комітетів культури, моніторингового та політкому проведемо слухання щодо моєї резолюції "Протидія знищенню культурної ідентичності під час війни та миру"", - додала Кравчук.

Крім того Кравчук зазначила, що традиційно паралельно з основною частиною засідань відбуватимуться side-events. З особливо важливих для України: присвячені питанню санкцій та українським дітям

"2024 – рік важливих виборів на Європейському континенті. Рада Європи не стала винятком. Вже в понеділок асамблея отримає нового Президента – тут, очевидно, без сюрпризів, адже поки єдиним (і погодженим за квотою EPP) кандидатом є грецький політик Теодорос Руссопулос, до цього він займав посаду голови Міграційного комітету. А у вівторок відбудуться вибори, які в Раді Європи раз на 7 років – ПАРЄ голосуватиме за Комісара Ради Європи з прав людини. Є три кандидати: Майкл О'Флаерті з Ірландії, Манфред Новак, Австрія і Меглена Кунева з Болгарії – усіх трьох нещодавно вітали у Києві, кожен рішуче підтримує нашу державу", - підсумувала Кравчук.

Також читайте: ПАРЄ схвалила дві резолюції на підтримку України

Також на сесії асамблеї з виступами візьмуть участь президент Кіпру Нікос Христодулідіс, президент Чорногорії Яков Мілатович та прем'єр-міністр Ліхтенштейну Даніель Ріш.

Автор: 

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А причому тут ця кацапська хвойда - лєнка зєлєнска до українських дітей? Вона своїх лічинок вивезла у Лондон у них все - ок.
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21.01.2024 20:16 Відповісти
Ленка та Маринка турбуються про своїх дітей. Якщо у Ленки ще малі, то у Маринки сини вже мобілізаційного віку, але вона їх ховає... така.
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21.01.2024 20:37 Відповісти
Більше того, у МарЫнЫ старший вилупок - учасник АТО (брав участь у штурмі штабу сектора під охороною роти спецназу, яка здмухувала з віп-персони пилинки)
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21.01.2024 21:13 Відповісти
За даними дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинула 501 дитина і ще майже тисяча дістали поранення. Про це повідомила виконавча директорка фонду Кетрін Рассел. "З початку ескалації війни в лютому 2022 року було вбито щонайменше 501 дитину. Це лише підтверджена ООН кількість.

наших діточок, вбито набагато більше! але ж? і що?
карати кожну кацапську падлу, в будь якій точці землі!!!
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21.01.2024 21:02 Відповісти
озабоченность
обеспокоенность
бабло
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21.01.2024 21:23 Відповісти
За 10 років, московської війни в Україні, прийняти таке рішення, поважній міжнародній організації, це дорогого коштує!!
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21.01.2024 22:03 Відповісти
 
 