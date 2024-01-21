ПАРЄ на зимовій сесії проведе дебати про становище українських дітей

На зимовій сесії Парламентська Асамблея Ради Європи планує провести дебати за терміновою процедурою "Становище дітей України" та за їхніми підсумками ухвалити резолюцію. Розглядатимуться питання повернення викрадених РФ дітей та притягнення Росії до відповідальності.

Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Проведемо дебати за терміновою процедурою "Становище дітей України" за онлайн-участі Олени Зеленської. За їх підсумками голосуватимемо за резолюцію. Основні теми: як повернути вкрадених Росією дітей та покарати державу-агресорку і чим допомогти дітям, які в Україні (освітні, медичні, гуманітарні проєкти) та шукають притулку за кордоном (сумісність освітніх програм, адаптація та психологічна допомога)", - повідомила Кравчук.

Також вона повідомила, що вже прибула до Страсбурга для участі у зимовій сесії ПАРЄ.

Кравчук зазначила, що на сесії буде проголосовано низку важливих резолюцій: "Глобалізація під час кризи та війни: роль ОЕСР з початку агресії рф проти України", "Тема міграції та притулку у виборчих кампаніях", "Демократичне майбутнє для Білорусі" та "Гарантування свободи медіа та безпеки журналістів" (ця резолюція готувалася Комітетом ПАРЄ з питань культури за очільництва Кравчук протягом 2023 року).

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"На спільному засіданні комітетів культури, моніторингового та політкому проведемо слухання щодо моєї резолюції "Протидія знищенню культурної ідентичності під час війни та миру"", - додала Кравчук.

Крім того Кравчук зазначила, що традиційно паралельно з основною частиною засідань відбуватимуться side-events. З особливо важливих для України: присвячені питанню санкцій та українським дітям

"2024 – рік важливих виборів на Європейському континенті. Рада Європи не стала винятком. Вже в понеділок асамблея отримає нового Президента – тут, очевидно, без сюрпризів, адже поки єдиним (і погодженим за квотою EPP) кандидатом є грецький політик Теодорос Руссопулос, до цього він займав посаду голови Міграційного комітету. А у вівторок відбудуться вибори, які в Раді Європи раз на 7 років – ПАРЄ голосуватиме за Комісара Ради Європи з прав людини. Є три кандидати: Майкл О'Флаерті з Ірландії, Манфред Новак, Австрія і Меглена Кунева з Болгарії – усіх трьох нещодавно вітали у Києві, кожен рішуче підтримує нашу державу", - підсумувала Кравчук.

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Також на сесії асамблеї з виступами візьмуть участь президент Кіпру Нікос Христодулідіс, президент Чорногорії Яков Мілатович та прем'єр-міністр Ліхтенштейну Даніель Ріш.