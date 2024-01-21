Угроза применения ударных БпЛА на Херсонщине, Николаевщине и Днепропетровщине. Зафиксирован беспилотник в районе Днепра, - Воздушные силы (обновлено)

В Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях сообщается об угрозе применения ударных БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Воздушные силы ВСУ сообщают в телеграм-канале.

"Внимание! Херсонская, Николаевская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Рашисты запустили ракету в сторону Днепра, - Воздушные силы

Позже Воздушные силы сообщили о беспилотнике в районе Днепра: "Днепр - в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!"