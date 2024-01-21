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Новости Агрессия России против Украины
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Угроза применения ударных БпЛА на Херсонщине, Николаевщине и Днепропетровщине. Зафиксирован беспилотник в районе Днепра, - Воздушные силы (обновлено)

шахед

В Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях сообщается об угрозе применения ударных БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Воздушные силы ВСУ сообщают в телеграм-канале.

"Внимание! Херсонская, Николаевская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.

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Позже Воздушные силы сообщили о беспилотнике в районе Днепра: "Днепр - в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!"

Автор: 

беспилотник (3541) дроны (3845) Воздушные силы (2251)


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Отже, слід очікувати що незабаром піде наступна група за маршрутом: Одеська-Вінницька-Хмельницька обл.
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21.01.2024 22:16 Ответить
Кацапи не каютьця, їм недосатньо атвєток по пітеру, брянську, бєлгороду. Ну, суки, ждіть бумерангу. Щоб у вас вили сирени так же часто, як у Дніпрі, Херсоні, Одесі, Запоріжжі, Миколаєві, Харкові.
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21.01.2024 23:46 Ответить
 
 