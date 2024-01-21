Угроза применения ударных БпЛА на Херсонщине, Николаевщине и Днепропетровщине. Зафиксирован беспилотник в районе Днепра, - Воздушные силы (обновлено)
В Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях сообщается об угрозе применения ударных БПЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Воздушные силы ВСУ сообщают в телеграм-канале.
"Внимание! Херсонская, Николаевская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.
Позже Воздушные силы сообщили о беспилотнике в районе Днепра: "Днепр - в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!"
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Sergiy Vitalyovich
показать весь комментарий21.01.2024 22:16 Ответить Мне нравится 0
igor shmatko
показать весь комментарий21.01.2024 23:46 Ответить Мне нравится 0
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