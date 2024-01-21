Загроза застосування ударних БпЛА на Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Зафіксовано безпілотник у районі Дніпра, - Повітряні сили (оновлено)

У Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях повідомляється про загрозу застосування ударних БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у телеграмі.

"Увага! Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні.

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Пізніше Повітряні сили повідомили про безпілотник в районі Дніпра: "Дніпро - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!"

Станом на 23:17 фіксується загроза БПЛА для Кіровоградщини: "Рух ударних БпЛА територією Миколаївської області у північно-західному напрямку. Загроза для Кіровоградщини!"

О 23:50 Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА рухаються у напрямку Черкаської області.