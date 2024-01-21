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Загроза застосування ударних БпЛА на Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Зафіксовано безпілотник у районі Дніпра, - Повітряні сили (оновлено)

шахед

У Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях повідомляється про загрозу застосування ударних БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у телеграмі.

"Увага! Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні.

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Пізніше Повітряні сили повідомили про безпілотник в районі Дніпра: "Дніпро - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!"

Станом на 23:17 фіксується загроза БПЛА для Кіровоградщини: "Рух ударних БпЛА територією Миколаївської області у північно-західному напрямку. Загроза для Кіровоградщини!"

О 23:50 Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА рухаються у напрямку Черкаської області.

Автор: 

безпілотник (4101) Дніпро (3253) дрони (4624) Повітряні сили (2591)


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Отже, слід очікувати що незабаром піде наступна група за маршрутом: Одеська-Вінницька-Хмельницька обл.
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21.01.2024 22:16 Відповісти
Кацапи не каютьця, їм недосатньо атвєток по пітеру, брянську, бєлгороду. Ну, суки, ждіть бумерангу. Щоб у вас вили сирени так же часто, як у Дніпрі, Херсоні, Одесі, Запоріжжі, Миколаєві, Харкові.
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21.01.2024 23:46 Відповісти
 
 