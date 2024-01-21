В течение дня оккупанты совершили 24 обстрела Сумщины, зафиксировано 96 взрывов
В течение 21 января россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области с использованием минометов, стрелкового вооружения, БПЛА, гранатометов и артиллерии. Зафиксировано 96 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Свеская громады.
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, под обстрелами находились:
- Эсманская громада: враг бил из минометов (7 взрывов) и стрелкового вооружения.
- Великописаревская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывных устройств ВОГ (3 взрыва), гранатометный обстрел из СПГ-9 (7 взрывов) и минометный обстрел (8 взрывов).
- Краснопольская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Кроме того, произошел сброс с БПЛА боеприпасов типа ВОГ и РГО (16 взрывов).
- Свеская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).
- Белопольская громада: враг ударил из артиллерии (7 взрывов) и минометов (17 взрывов). Также был обстрел FPV дроном-камикадзе (2 взрыва).
- Хотинская громада: совершен минометный обстрел (5 взрывов).
- Юнаковская громада: зафиксирован сброс с БпЛА взрывных устройств ВОГ (1 взрыв), минометные обстрелы (9 взрывов) и обстрел FPV дроном-камикадзе (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: был минометный обстрел (3 взрыва).
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ПравдаЛюбка
показать весь комментарий22.01.2024 01:10 Ответить Мне нравится 0
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