Протягом дня окупанти здійснили 24 обстріли Сумщини, зафіксовано 96 вибухів
Протягом 21 січня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області із використанням мінометів, стрілецького озброєння, БПЛА, гранатометів та артилерії. Зафіксовано 96 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська громади.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Так, під обстрілами перебували:
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів) та стрілецького озброєння.
- Великописарівська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (3 вибухи), гранатометний обстріл з СПГ-9 (7 вибухів) та мінометний обстріл (8 вибухів).
- Краснопільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Крім того, відбулося скидання з БпЛА боєприпасів типу ВОГ та РГО (16 вибухів).
- Свеська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).
- Білопільська громада: ворог вдарив з артилерії (7 вибухів) та мінометів (17 вибухів). Також був обстріл FPV дрон-камікадзе (2 вибухи).
- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).
- Юнаківська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (1 вибух), мінометні обстріли (9 вибухів) та обстріл FPV дроном-камікадзе (1 вибух).
- Шалигинська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
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ПравдаЛюбка
показати весь коментар22.01.2024 01:10 Відповісти Мені подобається 0
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