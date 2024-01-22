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Новости Общество
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Нацполиция (15750) СМИ (3786) Бигус (169) Выговский Иван (42)

В Нацполиции зарегистрировано четыре производства относительно тайной съемки и прослушивания команды Bihus.Info, - Выгивский

Новости Цензор.НЕТ Общество

вигівський

В Нацполицию обратились сотрудники проекта Bihus.Info из-за тайной видеосъемки и прослушивания, зарегистрировано четыре производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в Медиацентре Україна-Укрінформ сообщил глава Национальной полиции Иван Выгивский.

"Одно производство - у Службы безопасности. Второе производство - даже не одно, а обратилось к нам 4 представителя от Bihus, мы зарегистрировали 4 производства по статье 182 - нарушение неприкосновенности частной жизни. Фактически, они внесены на выходных, в пятницу-субботу", – отметил он.

По словам главы Нацполиции, запланирован ряд следственных действий. Для этого полиция скоординирует свои действия с СБУ, которая уже приняла определенные меры в этом расследовании.

Выгивский также добавил, что по делу о препятствовании работе журналиста-расследователя Юрия Николова установлены 4 непосредственных участника, сейчас проводятся следственные действия, осматриваются телефоны.

Также читайте: Зеленский о слежке за журналистами Bihus.Info: СБУ будет это расследовать, нужно найти ответы

Напомним, 16 января в сети появилось видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус отметил, что на видео – часть команды, а именно операторы. Журналисты, по его словам, наркотики не употребляли.

"Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели записывающих - понятны. Но это не оправдание тому, что мы увидели на видео — а именно, употреблению запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметили в команде.

Впоследствии Бигус заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года. А новогодний корпоратив стал частью операции силовиков.

СБУ приступила к производству по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также  изъяла диски с записями камер.

Также читайте: На прослушку и притеснения журналистов способны немногие службы, все они подконтрольны Татарову, - Николов
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Топ комментарии
+5
А Вигівський не хоче розказати суспільству про розслідування нападу на Тараса Чорновола? Скільки осіб затримано,скільки експертиз замовлено, та чи ведеться слідство взагалі?
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22.01.2024 14:32
+4
Ой *****, ОНИ не знали кто слушал журналиство, ага. а сины прокуроров, генералов на передку!!
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22.01.2024 13:41
+3
На скільки мені відомо, єдина державна структура, що має право прослуховувати - це СБУ. Чи то стосується тільки телефонних розмов? 🤔
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22.01.2024 13:44
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Ой *****, ОНИ не знали кто слушал журналиство, ага. а сины прокуроров, генералов на передку!!
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22.01.2024 13:41 Ответить
На скільки мені відомо, єдина державна структура, що має право прослуховувати - це СБУ. Чи то стосується тільки телефонних розмов? 🤔
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22.01.2024 13:44 Ответить
За рішенням суду
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22.01.2024 13:53 Ответить
Тільки ніхто те рішення не побачить.
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22.01.2024 14:06 Ответить
ЙОй а шо сталося - ДБР виправдовується, нацполіція виправдовується... А не посадить їхз усіх Малюк до Бені?
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22.01.2024 13:46 Ответить
добра криша від правосуддя! грати СБУ !
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22.01.2024 13:47 Ответить
Щось я пропустила. А що таке Бихус Розкопав, шо на нього спостереження зробили ?

про Міноборони? Про Мазепу ? Про що ?
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22.01.2024 13:52 Ответить
а чи не ті це люди, яких не вистачає на передовій???
бо з одного місця, саме від влади лунає, що нема кому воювати...
в той же час, ручні силовики, тітушки, радники, радники-радників, водії, охорона,
рішали, принесиподаї,однокашники, куми, свати, брати, артисти, куплені журналісти
місцева влада з своїм, таким же оточенням
налічують сотні тисяч осіб призовного віку
які здорові та мають досвід володіння зброєю
то як Вам така армія???
да, нє, нікуя???
бо підвищиться криміногенний стан???.
без них буде на багато краще
бюджет буде на бабато ціліший
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22.01.2024 14:09 Ответить
А Вигівський не хоче розказати суспільству про розслідування нападу на Тараса Чорновола? Скільки осіб затримано,скільки експертиз замовлено, та чи ведеться слідство взагалі?
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22.01.2024 14:32 Ответить
напад на колишнього народного депутата, політичного експерта Тараса Чорновола, якого кілька молодиків просто на вулиці облили зеленкою й закинули у сміттєвий бак.

Причиною нападу стало насправді неприпустиме й вкрай недоречне висловлювання ексдепутата щодо військового парамедика, депутатки Київради від "Голосу" та дівчини загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"). Ексдепутат, коментуючи її інтерв'ю на "5 каналі", вжив вираз зі словами про "зелених та псевдоолігархічних шмар".
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22.01.2024 17:49 Ответить
Igor Zubkov ✙

@IgorZ_ua

Ар'єв: Результат «ефективних менеджерів» влади Зеленського наразі такий: - Нищення парламентаризму - Нищення місцевого самоврядування - Нищення дипломатичної служби - Нищення незалежних від ОП журналістів і телеканалів - Побудова поліцейської держави з повним контролем силовиків
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22.01.2024 14:39 Ответить
Спочатку дали змогу забрати пристрої СБУ, а потім вже почали повітря рухати.
Відокремили різні впровадження, щоб знищити відповідальність.
Це застосування обладнання та перешкоджання діяльності журналістській діяльності! Або навіть переформувати на ***********.
Справа Червінського показова для розуміння діяльності уряду.
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22.01.2024 15:17 Ответить
Брехня і локшина від абвгдейок...
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22.01.2024 17:33 Ответить
Виговський як і більшість в Нац.поліціі -покидьок !
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22.01.2024 17:57 Ответить
 
 