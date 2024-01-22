В Нацполиции зарегистрировано четыре производства относительно тайной съемки и прослушивания команды Bihus.Info, - Выгивский
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Нацполицию обратились сотрудники проекта Bihus.Info из-за тайной видеосъемки и прослушивания, зарегистрировано четыре производства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в Медиацентре Україна-Укрінформ сообщил глава Национальной полиции Иван Выгивский.
"Одно производство - у Службы безопасности. Второе производство - даже не одно, а обратилось к нам 4 представителя от Bihus, мы зарегистрировали 4 производства по статье 182 - нарушение неприкосновенности частной жизни. Фактически, они внесены на выходных, в пятницу-субботу", – отметил он.
По словам главы Нацполиции, запланирован ряд следственных действий. Для этого полиция скоординирует свои действия с СБУ, которая уже приняла определенные меры в этом расследовании.
Выгивский также добавил, что по делу о препятствовании работе журналиста-расследователя Юрия Николова установлены 4 непосредственных участника, сейчас проводятся следственные действия, осматриваются телефоны.
Напомним, 16 января в сети появилось видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус отметил, что на видео – часть команды, а именно операторы. Журналисты, по его словам, наркотики не употребляли.
"Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели записывающих - понятны. Но это не оправдание тому, что мы увидели на видео — а именно, употреблению запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметили в команде.
Впоследствии Бигус заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года. А новогодний корпоратив стал частью операции силовиков.
СБУ приступила к производству по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также изъяла диски с записями камер.
Пожалуйста, подождите...
про Міноборони? Про Мазепу ? Про що ?
бо з одного місця, саме від влади лунає, що нема кому воювати...
в той же час, ручні силовики, тітушки, радники, радники-радників, водії, охорона,
рішали, принесиподаї,однокашники, куми, свати, брати, артисти, куплені журналісти
місцева влада з своїм, таким же оточенням
налічують сотні тисяч осіб призовного віку
які здорові та мають досвід володіння зброєю
то як Вам така армія???
да, нє, нікуя???
бо підвищиться криміногенний стан???.
без них буде на багато краще
бюджет буде на бабато ціліший
Причиною нападу стало насправді неприпустиме й вкрай недоречне висловлювання ексдепутата щодо військового парамедика, депутатки Київради від "Голосу" та дівчини загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"). Ексдепутат, коментуючи її інтерв'ю на "5 каналі", вжив вираз зі словами про "зелених та псевдоолігархічних шмар".
@IgorZ_ua
Ар'єв: Результат «ефективних менеджерів» влади Зеленського наразі такий: - Нищення парламентаризму - Нищення місцевого самоврядування - Нищення дипломатичної служби - Нищення незалежних від ОП журналістів і телеканалів - Побудова поліцейської держави з повним контролем силовиків
Відокремили різні впровадження, щоб знищити відповідальність.
Це застосування обладнання та перешкоджання діяльності журналістській діяльності! Або навіть переформувати на ***********.
Справа Червінського показова для розуміння діяльності уряду.