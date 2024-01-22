Чехия не будет возвращать военнообязанных украинцев
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Чехия не будет направлять находящихся в республике военнообязанных украинцев обратно в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
"Таких механизмов нет, и они, безусловно, не соответствовали бы международному праву и обязательствам, которые Чешская Республика имеет на международной арене", - сказал Липовский.
По информации издания ČT24, в Чехии в настоящее время находится около 200 тысяч украинских мужчин с разными видами виз. Для продления срока действия мужчинам необходим действительный украинский паспорт. Получить новый паспорт можно, подав заявление в отделении миграционной службы в Праге, но для получения документа представители службы могут потребовать действительный билет.
Напомним, ранее в правительстве Эстонии обсуждали тему украинских мужчин мобилизационного возраста и решили, что высылать их не будут. Отказались выслать украинских военнообязанных и в Германии.
Пожалуйста, подождите...
А до 27 мав би бути призов, але призов у нас скасовано. Тому молоді, швидкі с гарною реакцією йдуть хібащо добровольцями.
Одни 27річних не вистачить на фронт - хоч усіх забери.
А три роки до того 2019-2022 таке марадерство було , що ***** наважився на повномастабне вторгнення
Ой , як плачу.
Доречі, як тільки таку дурню скажуть на офіційному рівні. Я зроблю 2 речі
1) Припиню платити податки в Україні
2) Припиню підтримувати ЗСУ а то вже майже 20к$ витратив. Хоча це власне має робити Ze-шапіто. Хіба не для цього я роблю пункт 1
Бо я калгоспну погано розумію
2.Або гордо відмовляємось від ухилянтів і їх сімей, і замість них завозимо мігрантів з Африки і Азії, і отримуємо нових громадян, які тут зроблять африканські і азіатські квартали, і будуть ще менш патріотичними, ніж наші ухилянти.
3. Або ще більш гордо відмовляємось і від ухилянтів, і від мігрантів і отримуємо демографічну жопу, де 3 пенса на 1 працюючого, і звідки молодь буде валити всіма правдами і неправдами, що робитиме ситуацію ще гірше.
Ось і все, вибирайте. Три варіанти. Жодного хорошого, всі погані, але вибирати доведеться з цих трьох, бо інших немає.
але було би справедливо, якби усі уклоністи-ухилянти не мали би права повноцінного Громадянина України, ну хоча б не мали би права обирати і бути обраним в депутати усіх рівнів і бути чиновниками-суддями-мусорами усіх рівнів та ще з різними пільгами...
- адже свій вибір для свого "обрізання" вони вже зробили самі
- звісно, влада зедермаків зезрадників-мародерів-уклоністів-рецидивістів на це не піде, що багато про що вже говорить
1) Припиню платити податки в Україні
2) Припиню підтримувати ЗСУ а то вже майже 20к$ витратив. Хоча це власне має робити Ze-шапіто. Хіба не для цього я роблю пункт 1
А то спочатку голосують за "просто перестать стрелять" , а потім - скиглять.
Хоча звісно ,якщо доведеш , що ти не робив помилку 2019. Буде з тобою інша розмова
Але ті хто її не робив, як не дивно. Таку дурню не пишуть
Сподіваюсь у пустих головах українчиків (особливо тих хто зробив "помилку 2019") більше не народжуватимуться дурні ідеї
А КТО и КАК установил, что они "ухылянты"?! Ты ?!))))
Смотри, а то окажется наоборот и это плесень судить будут те, кто выехал!!!
Але якщо ,як одна бл*дота показували ,як їздила на Канари за виплати для біженців - таке не припустимо
Бо ганьбить не лише себе , а і народ український.
Не кажу за уряд. Уряд зараз повне лайно схильне до диктатури
І чим швидше народ це зрозуміє , тим легше буде Україні
Так і ця певно не дуже сама по собі, так вона вирішила таким чином назбирати собі перегляд.
Не було б у нас олігархічної влади, то були б пристойні заробітки, хай хоч такі як в Канаді і який би дурак про ту Канаду би мріяв.
А мова була про виплати норвезьки
А замість війни готувалися до шашликів
А ті хто відмовляється змити кров'ю свою помилку , коли голосував за того , хто "бачив мир в очах *****"
Ось де справжні вороги України
Бо за часів Порошенко в Україні з'явився безвіз і над головою літали пасажирські літаки
А за часів дЄрмака і Ze-шапіто лише безвиїзд , а над головою лише шахеди
Самі винні , са-мі
Радник Офісу президента Сергій Лещенко у рамках виступу на заходах ВЕФ у Давосі зазначив, що держави Європи зобов'язані зупинити допомогу українським біженцям і повернути їх назад. Лещенко вважає, що Європа має повернути всіх біженців назад до України. І ця заява виглядає, як паніка в ОП де зрозуміли, що накоїли.
Схоже, що Лещенко трохи забагато тусовався у нічних клубах і гучна музика пошкодила його мізки. А може це не музика була, щось інше? Довбойоб добре розуміє, що Європа зацікавлена в українцям і тому не скасує допомогу та примусово нікого нікуди не буде висилати, а в ту країну, яку він з Єрмаком будує, у більшості бажання повертатися немає. На його вимогу звернуть увагу, як на слова пришелепкуватого поца. Не більше. І він це розуміє. Але ж треба йому відпрацьовувати посаду та зарплату в Наглядовій Раді Укрзалізниці, то він і каже те, що йому Єрмак наказує. Доцарювалися на Банковій.
Дов......ам з Офісу президента України відповіли з Чехії. Може в ОП хоча б після цього зрозуміють, що прийшов час переходити від тупого залякування і погроз, які вони не можуть виконати, до цивілізованої комунікації, мотивації людей та створення умов? Чи це все дуже складно і легше залякувати?
Чехія не повертатиме військовозобов'язаних українців, які перебувають на території країни, назад до України для мобілізації, - про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.
"Таких механізмів немає, і вони, безумовно, не відповідали б міжнародному праву та зобов'язанням, які Чеська Республіка має на міжнародній арені", - сказав він. Це до речі і відповідь Лещенку, Єрмаку і іншим "банкоматам", які вимагають у Європи припинити фінансово допомагати українським біженцям та повертати їх в Україну. Тому що у Європі ніхто не стане порушувати конвенцію про статус біженців та європейські закони, щоб підіграти невігласам з Банкової.
Пусть массово строят военные заводы и отдают все что можно Украине, а не используют конфискованные у рф активы для себя , помогая Украине меньше чем беженцы зарабатывают
навіть навпаки, дехто зі слуг рекомендували сидіти вдома і не виходити нікуди!
а коли ті, хто врятувався самотужки повернулися, раптом влада згадала, що ці люди щось винні!
в мене є інша прикольна історія, в мене був автопарк вантажних авто і ми, з кількома водіями вивозили людей, кого могли підібрати в Бучі... жінки, здебільшого, хопали нас за руки, просили допомогти... Коли Бучу звільнили, я повернувся і намагався в приваті сплатити прострочку за електроенергію... прийшов на півгодини до відчинення, щоб не стояти довго в черзі... коли відділення відкрилося, за мною вже була чимала черга, (здебільшого такиж самих жінок, але тепер їм від мене нічого не потріно) (ну, думаю, добре що прийшов раніше), відкривається касса і щоб ви думали? зʼявляється якась тьотка, в якої приміальна картка і вона обслуговується позачергою... 😂🤣
Ну, добре, думаю, ок, почекаю, "корона не впаде"...
Підходить, значить, моя черга, я даю платіжку, і намагаюся сплатити карткою дружини и знову, щоб ви думали?
Касірша не хоче приймати від мене платіж! я оплачую через термінал, ввожу пін-код, а в неї висвічується, що жіноче імʼя і вона не хоче приймати платіж 😂🤣
- Ну добре! кажу, я зараз зніму гроші в банкоматі (тут же в відділенні) і сплачу, добре?
вона пожимає плечима, типу "мені пофуй, вали"
Я йду знімати гроші, повертаюся, а тьоткі в черзі не хочуть мене пускати 😂🤣
****, ці люди просто щось з чимось!