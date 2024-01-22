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Новости Война в Украине
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беженцы (1482) Чехия (1469) военнослужащие (5643) Липавский Ян (30)

Чехия не будет возвращать военнообязанных украинцев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ліпавський

Чехия не будет направлять находящихся в республике военнообязанных украинцев обратно в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Таких механизмов нет, и они, безусловно, не соответствовали бы международному праву и обязательствам, которые Чешская Республика имеет на международной арене", - сказал Липовский.

По информации издания ČT24, в Чехии в настоящее время находится около 200 тысяч украинских мужчин с разными видами виз. Для продления срока действия мужчинам необходим действительный украинский паспорт. Получить новый паспорт можно, подав заявление в отделении миграционной службы в Праге, но для получения документа представители службы могут потребовать действительный билет.

Читайте: Канада приняла уже более 210 тысяч беженцев из Украины

Напомним, ранее в правительстве Эстонии обсуждали тему украинских мужчин мобилизационного возраста и решили, что высылать их не будут. Отказались выслать украинских военнообязанных и в Германии.
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Топ комментарии
+8
Більше того, всі ці навчені сорокарічні пенсіонери ЗСУ, МВС, СБУ і т.п. зараз сидять спокійно на своїх чималих пільгах та пенсіях і ТЦК їх не чіпає, натомість, їх однолітки чи старші цивільні масово відправляються на передову.
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22.01.2024 15:05
+6
Середній вік військовослужбовця ЗСУ - 45 років. Так переможемо?
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22.01.2024 14:14
+6
Та ну... прямо не пускати?Поки вони повернуться(якщо захочуть) то тут може пусто буде...Так шо шановний,то ті хто бережуть гени України!
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22.01.2024 14:37
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Середній вік військовослужбовця ЗСУ - 45 років. Так переможемо?
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22.01.2024 14:14 Ответить
73% населення довбойоби,очевидно,що НІ!!!!!!
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22.01.2024 14:16 Ответить
Логічно - у нас же мобілізація з 27 до 60 - от середній вік і виходить 45.
А до 27 мав би бути призов, але призов у нас скасовано. Тому молоді, швидкі с гарною реакцією йдуть хібащо добровольцями.
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22.01.2024 14:16 Ответить
храмає ваша логіка! ви порівнюете фізичний стан 27и річного і 60и річного!яка логіка?
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22.01.2024 14:21 Ответить
Де я щось порівював? Я пояснював, чому середній вік 45.
Одни 27річних не вистачить на фронт - хоч усіх забери.
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22.01.2024 14:24 Ответить
справа в тому чим молодший тим здоров₴я більше!а ті клму 45 вже закінчуються! доведеться брати молодих? чи то не на їх землі війна? я розумію що простіше здриснути за кордон!
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22.01.2024 14:38 Ответить
Це зрозуміло. У нас просто за законом призив до 27 був, а мобілізація - після 27. Призов скасували. Потрібно закони інші приймати.
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22.01.2024 16:42 Ответить
вже, сподіваюся, зрозуміло, що чоловіки "предпенсійного" віку можуть часто добре тримати оборону, а от "штурмовики" з них ніякі! не вистачає ані здоровʼя ані фантазії!
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22.01.2024 14:36 Ответить
Цікаво виходить. В мирний час військові йдуть на пенсію в 40 років. А у воєнний час забирають громадян без ніякої підготовки до 60 років. Як це розуміти
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22.01.2024 14:58 Ответить
Більше того, всі ці навчені сорокарічні пенсіонери ЗСУ, МВС, СБУ і т.п. зараз сидять спокійно на своїх чималих пільгах та пенсіях і ТЦК їх не чіпає, натомість, їх однолітки чи старші цивільні масово відправляються на передову.
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22.01.2024 15:05 Ответить
І в Трускавці разом зі своїми сім'ями навіть зараз оздоровлюються за рахунок держави..
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22.01.2024 15:11 Ответить
Отож, що ці 40 річні пенси-силовики мають бути у першій черзі.
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22.01.2024 16:43 Ответить
Та просто! 70 % тих, хто в мирний час "надів однострій" ніколи Україну захищати не збиралися, а бачили твльки оте "у 45-ть на спецпенсію!" От і тягнули 2 роки війни оті залишкові 30% дійсних воїнів! А через тих 70% дідам цивільним під 60 треба йти на передову "захищати конституційні права отих 70% силовиків"...
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22.01.2024 15:40 Ответить
Інакше і бути не могло, бо Чехія європейська країна, де поважають права людини та гарантують цивільним біженцям захист незалежно від статі.
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22.01.2024 14:23 Ответить
Та які права людини і оті всі балачки толерантні. Вони за рахунок наших біженців свою економіку піднімають і вигрібають ще зверху кошти на утримання біженців, хоча отримані податки вже давно перевищили ті кошти. Двійний профіт. І не тільки Чехія
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22.01.2024 14:28 Ответить
Звісно, що кожен прагне знайти вигоду і Чехія теж не виключення, але тут виграють і вони, і наші біженці, які мають можливість жити, працювати і не боятися, що їх кинуть помирати чи ставати каліками під масовані обстріли.
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22.01.2024 14:37 Ответить
То є право чехів. А право України - таких бздунів після Перемоги назад до їх маєтків не впускати!
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22.01.2024 14:26 Ответить
Та ну... прямо не пускати?Поки вони повернуться(якщо захочуть) то тут може пусто буде...Так шо шановний,то ті хто бережуть гени України!
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22.01.2024 14:37 Ответить
Кому потрібні гени рабів...
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22.01.2024 15:26 Ответить
Хм..чому ж рабів,вони ж в Європі....там свобода та цивілізація!Ні ні...гени шо треба!!
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22.01.2024 16:38 Ответить
Раби зараз тут сидять, виловлюють їх потрохи. І жоден не скаже нічого проти.
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22.01.2024 16:48 Ответить
Це ви їх до тих "маєтків" не допустите, які тисячі зруйновані вщент?
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22.01.2024 14:49 Ответить
А що "до зруйнованих вщент" збираєтесь вертатись? Чи не все таки "в щент"?
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22.01.2024 15:28 Ответить
Ой , ні. Мене не пустять о клоун ленд де замість війни готувалися до шашлиуків

А три роки до того 2019-2022 таке марадерство було , що ***** наважився на повномастабне вторгнення

Ой , як плачу.

Доречі, як тільки таку дурню скажуть на офіційному рівні. Я зроблю 2 речі

1) Припиню платити податки в Україні

2) Припиню підтримувати ЗСУ а то вже майже 20к$ витратив. Хоча це власне має робити Ze-шапіто. Хіба не для цього я роблю пункт 1
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22.01.2024 15:06 Ответить
3) приму гражданство РФ, чтобы отомстить?)))
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22.01.2024 15:30 Ответить
Півні вони такі!
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22.01.2024 16:07 Ответить
А тепер ,увесь цей КАЛгоспний висер .але людською

Бо я калгоспну погано розумію
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22.01.2024 17:21 Ответить
1. Або робимо все, щоб українці хотіли повернутись після війни, і ухилянти в тому числі, бо якщо від них відмовитись, то їх дружини і діти, теж залишиться за кордоном.

2.Або гордо відмовляємось від ухилянтів і їх сімей, і замість них завозимо мігрантів з Африки і Азії, і отримуємо нових громадян, які тут зроблять африканські і азіатські квартали, і будуть ще менш патріотичними, ніж наші ухилянти.

3. Або ще більш гордо відмовляємось і від ухилянтів, і від мігрантів і отримуємо демографічну жопу, де 3 пенса на 1 працюючого, і звідки молодь буде валити всіма правдами і неправдами, що робитиме ситуацію ще гірше.

Ось і все, вибирайте. Три варіанти. Жодного хорошого, всі погані, але вибирати доведеться з цих трьох, бо інших немає.
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22.01.2024 16:28 Ответить
мушу вас "порадувати" - скоро пенсів майже не буде. Бо в кого малий стаж, той вийде у 65 років. А це - середній термін проживання у нас. Бо за пару років більшість восьмидесятирічних вимре.
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22.01.2024 17:38 Ответить
А сошлись на норму права, где у Украины "есть право не пускать"?!)))
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22.01.2024 20:43 Ответить
Дуже шкода!
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22.01.2024 14:52 Ответить
... - та й не треба..
але було би справедливо, якби усі уклоністи-ухилянти не мали би права повноцінного Громадянина України, ну хоча б не мали би права обирати і бути обраним в депутати усіх рівнів і бути чиновниками-суддями-мусорами усіх рівнів та ще з різними пільгами...
- адже свій вибір для свого "обрізання" вони вже зробили самі
- звісно, влада зедермаків зезрадників-мародерів-уклоністів-рецидивістів на це не піде, що багато про що вже говорить
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22.01.2024 14:54 Ответить
Доречі, як тільки таку дурню скажуть на офіційному рівні. Я зроблю 2 речі

1) Припиню платити податки в Україні

2) Припиню підтримувати ЗСУ а то вже майже 20к$ витратив. Хоча це власне має робити Ze-шапіто. Хіба не для цього я роблю пункт 1

А то спочатку голосують за "просто перестать стрелять" , а потім - скиглять.

Хоча звісно ,якщо доведеш , що ти не робив помилку 2019. Буде з тобою інша розмова

Але ті хто її не робив, як не дивно. Таку дурню не пишуть
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22.01.2024 15:08 Ответить
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22.01.2024 15:31 Ответить
Ну то , що , є що відповісти. Так і думаю

Сподіваюсь у пустих головах українчиків (особливо тих хто зробив "помилку 2019") більше не народжуватимуться дурні ідеї
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22.01.2024 16:30 Ответить
)))
А КТО и КАК установил, что они "ухылянты"?! Ты ?!))))
Смотри, а то окажется наоборот и это плесень судить будут те, кто выехал!!!
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22.01.2024 20:44 Ответить
Тих чоловіків які втекли за кордон чи до війни, чи після війни, "правдами, і неправдами", так втекли, де б вони не знаходились, чи в Європі, чи в Америці, рано чи пізно їм прийдеться відповідати перед тими, хто загинув, за сльози матерів, дружин,і дітей....всі знають,як виїхали? люди все знають, і бачать...таке не забувається...їх чекає людський осуд, ганьба...це не чоловіки...
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22.01.2024 14:56 Ответить
Чхати їм на сльози чужих матерів, дружин та дітей так само, як на людський осуд, ганьбу і т.п. Людина по своїй природі егоїстична істота для якої власне виживання та комфорт понад усе. Відтак, вони спокійно насолоджуватимуться своїм життям з дітьми і дружинами без жодних докорів сумління, радіючи, що змогли вчасно втекти.
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22.01.2024 15:12 Ответить
Більшості так, згоден, дійсно чехати. А ще більше бісить, бачив на ютюб, молода парочка зараз у Канаді, на своєму каналі розповідає як вони їздили у Домінікану і скільки це їм коштувало. Курва, з...вся, та і хєр з тобою, так не випускай ці хоч ролики!
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22.01.2024 15:24 Ответить
Ну якщо вони у тій Домінікані за власний кошт - то не маю нічого проти

Але якщо ,як одна бл*дота показували ,як їздила на Канари за виплати для біженців - таке не припустимо

Бо ганьбить не лише себе , а і народ український.

Не кажу за уряд. Уряд зараз повне лайно схильне до диктатури

І чим швидше народ це зрозуміє , тим легше буде Україні
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22.01.2024 16:32 Ответить
ну кому ви вірите, які Канари на ті виплати можна відвідати. То все для хайпу і заздрості таких як ви. Ютуб вимагає, аби якось набити кількість переглядів. Знаю пару чоловік, які досягли немалих переглядів за рахунок привабливої фігури своєї дружини. Один все їздить з дружиною на рибалку і вона там не перестає роздягатися до купальника навіть взимку. інші все будують удвох, то дім, то дровник. і та все в коротеньких шортах крутить задом перед камерою.
Так і ця певно не дуже сама по собі, так вона вирішила таким чином назбирати собі перегляд.
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22.01.2024 17:45 Ответить
У тому то і річ, що нема заздрості є огида.
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22.01.2024 18:02 Ответить
Вони могли виїхати давно і заробляють стільки, що можуть їздити відпочивати за кордон. По візі КуЕТ для біженців хер виїдеш - назад вже не впустять. А скільки американців із раші і України викладають ролики про своє життя в США. Добре живуть. А один кримчанин з українським паспортом втік певно через рашу, Мексику в штати і вже через суд отримали статус біженців, зняли будинок і встиг взяти на виплату тягач з напівпричепом. Заробляє близько 10 тисяч, виплати за тягач в місяць три тисячі. За два роки тягач буде його.
Не було б у нас олігархічної влади, то були б пристойні заробітки, хай хоч такі як в Канаді і який би дурак про ту Канаду би мріяв.
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22.01.2024 17:55 Ответить
Це не зовсім так. Просто у самого праця пов'язана з відрядженнями. Можна виїхати (У межах Шенгену + Кіпр - 100%)
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22.01.2024 18:03 Ответить
Стоп , та віза яку ви назвали , вона ж хіба не для тих хто знайшов прихисток у США

А мова була про виплати норвезьки
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22.01.2024 18:04 Ответить
балакали про Канаду, для біженців там одна віза і хрін куди виїдеш. У штатах називається по другому і інші умови зовсім. Це взагалі дуже різні країни.
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22.01.2024 22:50 Ответить
Ну не важливо. Просто США чи Канада , коли мова все ж таки про країни Європи
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23.01.2024 18:18 Ответить
Взагалі-то мають відповідати на ті хто виїхав коли після "помилки 2019" таке марадерство було , що ***** наважився на повномастабне вторгнення

А замість війни готувалися до шашликів

А ті хто відмовляється змити кров'ю свою помилку , коли голосував за того , хто "бачив мир в очах *****"

Ось де справжні вороги України

Бо за часів Порошенко в Україні з'явився безвіз і над головою літали пасажирські літаки

А за часів дЄрмака і Ze-шапіто лише безвиїзд , а над головою лише шахеди
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22.01.2024 15:12 Ответить
Гарний відмаз! Сам себе переконав, що при Порошенку б точно не втік, а воював?
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22.01.2024 15:30 Ответить
Бо при Порохові ,я , попри білий білет , пішов у військомат , а при диктатурі-дЄрмака - навіть не думав про це

Самі винні , са-мі
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22.01.2024 16:28 Ответить
Арахамия ты чтоли?
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22.01.2024 17:18 Ответить
Что ты мелешь?! А ты за "слезы" с плесени не хочешь спросить?!
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22.01.2024 20:45 Ответить
Березовый сок
Радник Офісу президента Сергій Лещенко у рамках виступу на заходах ВЕФ у Давосі зазначив, що держави Європи зобов'язані зупинити допомогу українським біженцям і повернути їх назад. Лещенко вважає, що Європа має повернути всіх біженців назад до України. І ця заява виглядає, як паніка в ОП де зрозуміли, що накоїли.

Схоже, що Лещенко трохи забагато тусовався у нічних клубах і гучна музика пошкодила його мізки. А може це не музика була, щось інше? Довбойоб добре розуміє, що Європа зацікавлена в українцям і тому не скасує допомогу та примусово нікого нікуди не буде висилати, а в ту країну, яку він з Єрмаком будує, у більшості бажання повертатися немає. На його вимогу звернуть увагу, як на слова пришелепкуватого поца. Не більше. І він це розуміє. Але ж треба йому відпрацьовувати посаду та зарплату в Наглядовій Раді Укрзалізниці, то він і каже те, що йому Єрмак наказує. Доцарювалися на Банковій.
Дов......ам з Офісу президента України відповіли з Чехії. Може в ОП хоча б після цього зрозуміють, що прийшов час переходити від тупого залякування і погроз, які вони не можуть виконати, до цивілізованої комунікації, мотивації людей та створення умов? Чи це все дуже складно і легше залякувати?

Чехія не повертатиме військовозобов'язаних українців, які перебувають на території країни, назад до України для мобілізації, - про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

"Таких механізмів немає, і вони, безумовно, не відповідали б міжнародному праву та зобов'язанням, які Чеська Республіка має на міжнародній арені", - сказав він. Це до речі і відповідь Лещенку, Єрмаку і іншим "банкоматам", які вимагають у Європи припинити фінансово допомагати українським біженцям та повертати їх в Україну. Тому що у Європі ніхто не стане порушувати конвенцію про статус біженців та європейські закони, щоб підіграти невігласам з Банкової.
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22.01.2024 15:14 Ответить
А що, "бородата жінка" в Давосі і її там слухають?
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22.01.2024 15:32 Ответить
У Чехии всего 3 сухопутных бригады, цирк, я бы дал рф сухопутный коридор чтобы их шугануть, а не пользоваться горем украинцев.

Пусть массово строят военные заводы и отдают все что можно Украине, а не используют конфискованные у рф активы для себя , помогая Украине меньше чем беженцы зарабатывают
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22.01.2024 15:28 Ответить
Ну никак не хотят европейцы ставить на паузы Конституции.
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22.01.2024 17:15 Ответить
Бо вони будуть воювати за чехів!
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22.01.2024 17:45 Ответить
За кордоном є зараз люди, в тому числі і чоловіки, які виїхали із окупованих територій. І виходить ситуація наступна, вони там втратили все, на собі винесли, що помістилося у рюкзак, держава їх не попередила про війну, не оголосила базову евакуацію, і на цьому фоні хоче когось там повернути, а когось і мобілізувати. Просто диво дивне, чому ті люди не повертаються..
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22.01.2024 17:50 Ответить
так і є, владі було насрати на своїх громадян на початку окупації багатьох районів країни...
навіть навпаки, дехто зі слуг рекомендували сидіти вдома і не виходити нікуди!
а коли ті, хто врятувався самотужки повернулися, раптом влада згадала, що ці люди щось винні!

в мене є інша прикольна історія, в мене був автопарк вантажних авто і ми, з кількома водіями вивозили людей, кого могли підібрати в Бучі... жінки, здебільшого, хопали нас за руки, просили допомогти... Коли Бучу звільнили, я повернувся і намагався в приваті сплатити прострочку за електроенергію... прийшов на півгодини до відчинення, щоб не стояти довго в черзі... коли відділення відкрилося, за мною вже була чимала черга, (здебільшого такиж самих жінок, але тепер їм від мене нічого не потріно) (ну, думаю, добре що прийшов раніше), відкривається касса і щоб ви думали? зʼявляється якась тьотка, в якої приміальна картка і вона обслуговується позачергою... 😂🤣
Ну, добре, думаю, ок, почекаю, "корона не впаде"...
Підходить, значить, моя черга, я даю платіжку, і намагаюся сплатити карткою дружини и знову, щоб ви думали?
Касірша не хоче приймати від мене платіж! я оплачую через термінал, ввожу пін-код, а в неї висвічується, що жіноче імʼя і вона не хоче приймати платіж 😂🤣
- Ну добре! кажу, я зараз зніму гроші в банкоматі (тут же в відділенні) і сплачу, добре?
вона пожимає плечима, типу "мені пофуй, вали"
Я йду знімати гроші, повертаюся, а тьоткі в черзі не хочуть мене пускати 😂🤣
****, ці люди просто щось з чимось!
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22.01.2024 19:32 Ответить
Многие НЕ ХОТЯТ воевать вот за таких "теток" и я их понимаю...
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22.01.2024 21:47 Ответить
 
 