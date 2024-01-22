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Новости За рубежом
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США планируют вывести Россию с рынка ядерного топлива, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ядерне,паливо

Ядерная промышленность США обязалась прекратить свою зависимость от услуг РФ по обогащению и конверсии топлива. Конгресс хочет ввести санкционные ограничения против "Росатома" и его дочерней структуры "Тенекса".

Об этом пишет издание FT, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что война России против Украины совпала с ростом спроса на атомную энергию как альтернативу ископаемым видам топлива.

Климатическая команда президента США Джо Байдена назвала ее "ключевой технологией", которая может помочь миру достичь целей Парижского соглашения. В прошлом месяце Вашингтон присоединился к 21 стране, включая Великобританию, Францию и Японию, которые пообещали утроить ядерные мощности к 2050 году.

Читайте: Конгресс США окончательно одобрил запрет на импорт ядерного топлива из России, - Bloomberg

Планы США по внутренней промышленности привлекли поддержку со стороны Франции, Канады, Японии и Великобритании, которые вместе пообещали выделить 4,2 миллиарда долларов на увеличение мощностей по обогащению и переработке по всему миру.

Они планируют строить новые ядерные реакторы и изучают возможность развертывания малых модульных реакторов (SMR), которые, по словам сторонников, безопаснее и эффективнее имеющихся технологий. Частные инвесторы, в частности Билл Гейтс и исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман, поддерживают стартапы по SMR.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы вместе с США готовим начало строительства больших блоков для атомных станций, – руководитель Минэнерго Галущенко
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Топ комментарии
+2
Російський літак знову «обіср*вся» авіабомбою - влучивши по дамбі на Бєлгородщині

Вчора у районі хутора Іонівка у водоймі виявили авіабомбу ФАБ-250. Також відомо, що внаслідок скидання ********** частково пошкоджено греблю.

Тепер в бобрів буде багато роботи, адже ніхто крім них на росії то не відбудує.
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22.01.2024 16:47
+1
Президент Володимир Зеленський повідомив, що 22 січня внесе до парламенту проєкт закону щодо запровадження в Україні множинного громадянства.

Добро пожаловать харошіе руZZкіє
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22.01.2024 15:34
+1
І на хрін оце посилання? Вирішив два рази одну новину прочитати? ))
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22.01.2024 15:58
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Британія надала ООН фото північнокорейських поставок до росії. Вони можуть бути доказом передачі зброї
https://babel.ua/news/103096-the-guardian-britaniya-nadaye-oon-foto-pivnichnokoreyskih-postavok-do-rosiji
сьогодні ******** розповідав , що Лавров вже в ООН прилетів цькувати агресітю України ...
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22.01.2024 15:32 Ответить
Президент Володимир Зеленський повідомив, що 22 січня внесе до парламенту проєкт закону щодо запровадження в Україні множинного громадянства.

Добро пожаловать харошіе руZZкіє
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22.01.2024 15:34 Ответить
а як ви називаєте тих росіян, які зараз воюють в РДК та в Легіоні Свобода Росії проти кремлівського режиму?
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22.01.2024 18:51 Ответить
Геть свиней з пляжу.
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22.01.2024 15:43 Ответить
І на хрін оце посилання? Вирішив два рази одну новину прочитати? ))
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22.01.2024 15:58 Ответить
При тому що самі купують ядерне паливо в Росатома
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22.01.2024 16:29 Ответить
Російський літак знову «обіср*вся» авіабомбою - влучивши по дамбі на Бєлгородщині

Вчора у районі хутора Іонівка у водоймі виявили авіабомбу ФАБ-250. Також відомо, що внаслідок скидання ********** частково пошкоджено греблю.

Тепер в бобрів буде багато роботи, адже ніхто крім них на росії то не відбудує.
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22.01.2024 16:47 Ответить
Пам'ятаю як за часів януковоча була новина від медіа хвойд ікспєрдів що замінити якцапські ядерні стержні на американські і насєлєніє в це вірило... взагалі було б непогано якийсь сайт з висерами журнашлюх олігархату з минулого
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22.01.2024 17:47 Ответить
Взагалі, то вже відмовилась. З часів овоча була поетапна заміна на американське паливо. А зараз вже всьо.
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22.01.2024 20:53 Ответить
Америці зараз вже не до нас ,Трамп іде повним ходом ,як криголам ,вже не згадують ні про зброю ,ні про 300 російських мільярдів, які начебто нам пообіцяли
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22.01.2024 17:52 Ответить
І що? Гадаєш як Трамп прийде твоя сосія воспрянет духом? Не допоможе.
Сосії сказали що вона йде в морг, значить в морг.
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22.01.2024 20:56 Ответить
 
 