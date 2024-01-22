США планируют вывести Россию с рынка ядерного топлива, - Financial Times
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Ядерная промышленность США обязалась прекратить свою зависимость от услуг РФ по обогащению и конверсии топлива. Конгресс хочет ввести санкционные ограничения против "Росатома" и его дочерней структуры "Тенекса".
Об этом пишет издание FT, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что война России против Украины совпала с ростом спроса на атомную энергию как альтернативу ископаемым видам топлива.
Климатическая команда президента США Джо Байдена назвала ее "ключевой технологией", которая может помочь миру достичь целей Парижского соглашения. В прошлом месяце Вашингтон присоединился к 21 стране, включая Великобританию, Францию и Японию, которые пообещали утроить ядерные мощности к 2050 году.
Планы США по внутренней промышленности привлекли поддержку со стороны Франции, Канады, Японии и Великобритании, которые вместе пообещали выделить 4,2 миллиарда долларов на увеличение мощностей по обогащению и переработке по всему миру.
Они планируют строить новые ядерные реакторы и изучают возможность развертывания малых модульных реакторов (SMR), которые, по словам сторонников, безопаснее и эффективнее имеющихся технологий. Частные инвесторы, в частности Билл Гейтс и исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман, поддерживают стартапы по SMR.
Пожалуйста, подождите...
https://babel.ua/news/103096-the-guardian-britaniya-nadaye-oon-foto-pivnichnokoreyskih-postavok-do-rosiji
сьогодні ******** розповідав , що Лавров вже в ООН прилетів цькувати агресітю України ...
Добро пожаловать харошіе руZZкіє
Вчора у районі хутора Іонівка у водоймі виявили авіабомбу ФАБ-250. Також відомо, що внаслідок скидання ********** частково пошкоджено греблю.
Тепер в бобрів буде багато роботи, адже ніхто крім них на росії то не відбудує.
Сосії сказали що вона йде в морг, значить в морг.