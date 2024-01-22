На Бахмутском и Северском направлениях обстановка остается напряженной, - Сырский

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский продолжает работу с командирами бригад на Северском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал командующего.

Сырский написал, что обстановка остается очень напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий.

"В ходе работы заслушал командиров относительно выводов по оценке обстановки и предложения по дальнейшему ведению боевых действий. Также на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов", - добавил он.

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