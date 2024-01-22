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Новости Война в Украине
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На Бахмутском и Северском направлениях обстановка остается напряженной, - Сырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сирський

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский продолжает работу с командирами бригад на Северском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал командующего.

Сырский написал, что обстановка остается очень напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий.

"В ходе работы заслушал командиров относительно выводов по оценке обстановки и предложения по дальнейшему ведению боевых действий. Также на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов", - добавил он.

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Та можно на Авдіївський напрямок запросити дерьмака з 🤡 та всю зеленську рать з Ради...хай захищають ...кровь змивають зраду Чонгара ...
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22.01.2024 19:26 Ответить
Яка ніспадіванка!

Про це вде місяця три знае кожна бабуся у під'езду…
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22.01.2024 19:55 Ответить
Дивно,що командувач сухопутних військ щось пише чи поширює в мережах(А цим не має займатися...ну не знаю,якийсь адьютант чи писар,чи аташе?(((
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22.01.2024 19:59 Ответить
 
 