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суд (24702) Гринкевич Игорь (18)

Роману Гринкевичу избирают меру пресечения. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

суд,роман,гринкевич

В Печерском районном суде Киева началось заседание, на котором должны избрать меру пресечения сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - Роману Гринкевичу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Начало заседания было назначено на 19:30. После небольшой задержки его старт был объявлен в 19:49.

Избрание меры пресечения Роману Гринкевичу рассматривает судья Татьяна Ильева. Он – пятый подозреваемый в участии в преступной группировке и мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах, в рамках дела о поставках некачественной одежды для ВСУ.

Отмечается, что Роман Гринкевич и его адвокат от общения с журналистами и комментариев до начала судебного заседания отказались.

Роман Гринкевич у Печерському суді

Дело Гринкевича

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в 2023 году получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. Не менее 17 контрактов сорваны.

Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один нерасторгнутый контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.

Детальнее о данном деле читайте в материале Цензор.НЕТ "Золотой вагон, песчаный карьер и лакшеры вечеринки: за что поставщик Минобороны давал ГБР взятку в $500 тысяч".
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Топ комментарии
+5
Та да. Гуляли по Києву всією сім'єю і так - О. МО. Давай зайдем, може який контракт походу зацепим. Зашли, а там... з розкритими обіймами - слава Богу, що ви зайшли, а то повна срака, і погодились на всі умови і ціни не торгуючись, бо ж звикли мати справу з чесними і безкорисними людьми. Тому претензій до МО у слідства ніяких бути не може, це Гринкевичі всьо самі намутили, а ми, тобто МО, вже контракти розірвали, чесно - он папірці роздерті в корзині для сміття. Слідаки так - Аа, ну всьо, питань нема.
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22.01.2024 20:23
+3
Справа, навіть, не в гринкевичах. Не було б їх, був би хтось інший. Вони виконавці. Зрозуміло, що схема організована зе-вилупками і зараз тупорилий ішак та його шапіто будуть верещати, як вони боряться з корупцією та все валити на них, а вони нічого не відають. Дешевий трюк клоуна та його збанкрутілого шапіто.
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22.01.2024 20:55
+2
Краще би вибирали тип смертної кари.
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22.01.2024 20:08
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Ваші ставки, шановні?
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22.01.2024 20:08 Ответить
Краще би вибирали тип смертної кари.
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22.01.2024 20:08 Ответить
Кінці у воду? Чиновники тобі дякують
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22.01.2024 22:04 Ответить
Сімеинии підряд
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22.01.2024 20:10 Ответить
Та да. Гуляли по Києву всією сім'єю і так - О. МО. Давай зайдем, може який контракт походу зацепим. Зашли, а там... з розкритими обіймами - слава Богу, що ви зайшли, а то повна срака, і погодились на всі умови і ціни не торгуючись, бо ж звикли мати справу з чесними і безкорисними людьми. Тому претензій до МО у слідства ніяких бути не може, це Гринкевичі всьо самі намутили, а ми, тобто МО, вже контракти розірвали, чесно - он папірці роздерті в корзині для сміття. Слідаки так - Аа, ну всьо, питань нема.
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22.01.2024 20:23 Ответить
кинули карти дна показала номер ячейки значит домашний арест Зе правосудие
а если честно их будуть драть по полной программе чтоб не вишли на єтот кагал и всяких резникових стрелочники должни дохнуть
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22.01.2024 20:11 Ответить
щось йому холодно, судячи з фото)))
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22.01.2024 20:22 Ответить
швиденько всіх пакують, щоб не встигли розказати, як контракти укладались, бо прийдеться і рєзкофа запакувати, а ета другоє.
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22.01.2024 20:48 Ответить
Яке масштабне та яскраве шоу !!!

Завтра Ніхто про яйця по 17, картоплю, передплати які зникли, навіть не згадає ..

а головне забудуть про тих хто насправді стоїть за сотнями таких оборудок!

Геніально ! ((
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22.01.2024 20:48 Ответить
Справа, навіть, не в гринкевичах. Не було б їх, був би хтось інший. Вони виконавці. Зрозуміло, що схема організована зе-вилупками і зараз тупорилий ішак та його шапіто будуть верещати, як вони боряться з корупцією та все валити на них, а вони нічого не відають. Дешевий трюк клоуна та його збанкрутілого шапіто.
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22.01.2024 20:55 Ответить
Резніков з Умеровим, «своїх людей», знають в обличчя!
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22.01.2024 20:59 Ответить
Ось воно, справжнє визнання! У прямому ефірі транслюють!
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22.01.2024 21:05 Ответить
Де запобіжний захід для підписантів з МО???
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22.01.2024 21:09 Ответить
Сучий виводок. Чому у своїй більшості найбільші крадії в Україні це (жиди) євреї ??? Я не акцентую на цьому. Але це вже тенденція під час війни.
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22.01.2024 21:24 Ответить
Был Коломойский, потом антракт и это чудо. Предлагаю дать героя Украины за схемы Татарову, Ермаку и Резникову, как это было с региАналом Бойко который получил героя за схемы с вышками. Еще героя можно дать региАналу и главе холдинга Киевгорстрой который с женой побрил холдинг и инвесторов на миллиарды под крышеванием ОП, и поставив туда своего зама Шевчука брить холдинг дальше - уволился, и загорает в Монако в своем поместье за 20 млн евро.
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22.01.2024 21:33 Ответить
Хтось може сказати, в чому його звинувачують?
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22.01.2024 21:58 Ответить
Отец украл почти миллиард гривен на одежде и белье для зсу,хотя у него не было производствп
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22.01.2024 22:06 Ответить
Отец украл? Ви взагілі сповна розуму?
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22.01.2024 22:15 Ответить
Чому у нормальних людей розкрадання бюджетних коштів стосується чиновників, а у нас бізнесменів? Чому Резніков непричем?
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22.01.2024 22:30 Ответить
Позор!катастрофа, это 37 год. После наших майданов- опустились на дно
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23.01.2024 00:08 Ответить
 
 