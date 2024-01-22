Роману Гринкевичу избирают меру пресечения. ВИДЕО

В Печерском районном суде Киева началось заседание, на котором должны избрать меру пресечения сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - Роману Гринкевичу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Начало заседания было назначено на 19:30. После небольшой задержки его старт был объявлен в 19:49.

Избрание меры пресечения Роману Гринкевичу рассматривает судья Татьяна Ильева. Он – пятый подозреваемый в участии в преступной группировке и мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах, в рамках дела о поставках некачественной одежды для ВСУ.

Отмечается, что Роман Гринкевич и его адвокат от общения с журналистами и комментариев до начала судебного заседания отказались.

Роман Гринкевич у Печерському суді

Дело Гринкевича

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в 2023 году получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. Не менее 17 контрактов сорваны.

Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один нерасторгнутый контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.

Детальнее о данном деле читайте в материале Цензор.НЕТ "Золотой вагон, песчаный карьер и лакшеры вечеринки: за что поставщик Минобороны давал ГБР взятку в $500 тысяч".