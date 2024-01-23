Агитировала "голосовать за присоединение" к РФ: СБУ разоблачила предательницу на Херсонщине

На Херсонщине задержана предательница, которая организовывала псевдореферендум в ходе оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Жительница села Дудчаны Бериславского района после оккупации добровольно вступила в "избирком" рашистов.

"Находясь в рядах псевдоучреждения, женщина агитировала односельчан "проголосовать за присоединение" региона к составу России. Для сбора подписей она брала с собой рашистские бюллетени и обходила дворы в сопровождении вооруженных захватчиков. В случае отказа принимать участие в псевдореферендуме, людям угрожали заключением и конфискацией имущества.

Кроме того, во время проведения фейкового плебисцита коллаборантка принимала участие в агитационно-массовых мероприятиях, где восхваляли преступную деятельность гауляйтера Сальдо", - говорится в сообщении.

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За сотрудничество с оккупантами женщина получила одноразовое денежное "вознаграждение" в размере 50 тыс. российских рублей и "привилегию" относительно свободного передвижения по местности. Сотрудники СБУ разыскали злоумышленницу и задержали ее в ходе стабилизационных мер на деоккупированной территории Херсонщины.

Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Пока женщина находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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