Агитировала "голосовать за присоединение" к РФ: СБУ разоблачила предательницу на Херсонщине
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На Херсонщине задержана предательница, которая организовывала псевдореферендум в ходе оккупации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Жительница села Дудчаны Бериславского района после оккупации добровольно вступила в "избирком" рашистов.
"Находясь в рядах псевдоучреждения, женщина агитировала односельчан "проголосовать за присоединение" региона к составу России. Для сбора подписей она брала с собой рашистские бюллетени и обходила дворы в сопровождении вооруженных захватчиков. В случае отказа принимать участие в псевдореферендуме, людям угрожали заключением и конфискацией имущества.
Кроме того, во время проведения фейкового плебисцита коллаборантка принимала участие в агитационно-массовых мероприятиях, где восхваляли преступную деятельность гауляйтера Сальдо", - говорится в сообщении.
За сотрудничество с оккупантами женщина получила одноразовое денежное "вознаграждение" в размере 50 тыс. российских рублей и "привилегию" относительно свободного передвижения по местности. Сотрудники СБУ разыскали злоумышленницу и задержали ее в ходе стабилизационных мер на деоккупированной территории Херсонщины.
Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц).
Пока женщина находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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по друге, судячи з сивини, це вже стера курво. Тож думаю її не варто саджати-стріляти, а краще депортувати на московію. Хай насолоджується всіми принадами рюзьке миру. Тоді вона зрозуміє що нахер не потрібна нікому!
Курва сракоголова...
Тьфу, гидота! Таке враження, ніби лихим парфумам у пеклі уже місця бракує на цих істот.