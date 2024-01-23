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Агитировала "голосовать за присоединение" к РФ: СБУ разоблачила предательницу на Херсонщине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

сбу

На Херсонщине задержана предательница, которая организовывала псевдореферендум в ходе оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Жительница села Дудчаны Бериславского района после оккупации добровольно вступила в "избирком" рашистов.

"Находясь в рядах псевдоучреждения, женщина агитировала односельчан "проголосовать за присоединение" региона к составу России. Для сбора подписей она брала с собой рашистские бюллетени и обходила дворы в сопровождении вооруженных захватчиков. В случае отказа принимать участие в псевдореферендуме, людям угрожали заключением и конфискацией имущества.

Кроме того, во время проведения фейкового плебисцита коллаборантка принимала участие в агитационно-массовых мероприятиях, где восхваляли преступную деятельность гауляйтера Сальдо", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Задержаны четыре пророссийских интернет-агитатора, среди них - тиктокер, который восхвалял удар "Искандерами" по Харькову 2 января, - СБУ. ФОТОрепортаж

За сотрудничество с оккупантами женщина получила одноразовое денежное "вознаграждение" в размере 50 тыс. российских рублей и "привилегию" относительно свободного передвижения по местности. Сотрудники СБУ разыскали злоумышленницу и задержали ее в ходе стабилизационных мер на деоккупированной территории Херсонщины.

Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Пока женщина находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также смотрите: Женщина, которая "охотилась" за бронетехникой ВСУ под Бахмутом, задержана на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+14
по перше, як зазвичай, не зрозуміло з якого ***, заблюрюють рило!
по друге, судячи з сивини, це вже стера курво. Тож думаю її не варто саджати-стріляти, а краще депортувати на московію. Хай насолоджується всіми принадами рюзьке миру. Тоді вона зрозуміє що нахер не потрібна нікому!
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23.01.2024 12:34
+6
Очередная старая совковая падла. Когда услышите вой про маленькие пенсии, вспомните, кому вы их платите. Такие мрази ездят бесплатно в общественном транспорте и собирают инфу о ЗСУ. Лечатся в поликлиниках, на которые потом наводят ракеты.
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23.01.2024 12:43
+5
Визіть цю "іскопаєму" бл*дюгу туди де прилетіло, хай своїми х*йовими руками людей викопує зпід завалів...
Курва сракоголова...
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23.01.2024 12:45
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Если ей выпустить рожок калаша в голову, то мозг не заденет, ибо его нет
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23.01.2024 12:24 Ответить
Еще одна жопакляк...
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23.01.2024 12:25 Ответить
Хм, дехто теж розповідав про ''сайдьомся па срєдінє''. Чому йому жодної підозри не висунуто? Адже там теж було про відчуження територій!
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23.01.2024 12:25 Ответить
Не так сталося як гадалося. А так хтілося повідпочивати в Криму, поспівати радянських пісень... Але все зруйнували.
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23.01.2024 12:29 Ответить
по перше, як зазвичай, не зрозуміло з якого ***, заблюрюють рило!
по друге, судячи з сивини, це вже стера курво. Тож думаю її не варто саджати-стріляти, а краще депортувати на московію. Хай насолоджується всіми принадами рюзьке миру. Тоді вона зрозуміє що нахер не потрібна нікому!
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23.01.2024 12:34 Ответить
Очередная старая совковая падла. Когда услышите вой про маленькие пенсии, вспомните, кому вы их платите. Такие мрази ездят бесплатно в общественном транспорте и собирают инфу о ЗСУ. Лечатся в поликлиниках, на которые потом наводят ракеты.
показать весь комментарий
23.01.2024 12:43 Ответить
Визіть цю "іскопаєму" бл*дюгу туди де прилетіло, хай своїми х*йовими руками людей викопує зпід завалів...
Курва сракоголова...
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23.01.2024 12:45 Ответить
+++
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23.01.2024 13:16 Ответить
Вона статист, епізодична роль. А де головні актори епічної епопеї зради під назвою "Здача Півдня"?
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23.01.2024 12:48 Ответить
Це називається з гармати по горобцям...Це робота звиклого дільничого...
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23.01.2024 12:50 Ответить
кацапка , що поробиш
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23.01.2024 13:02 Ответить
...і снова "сталінскайа дєвачька"!
Тьфу, гидота! Таке враження, ніби лихим парфумам у пеклі уже місця бракує на цих істот.
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23.01.2024 14:14 Ответить
Я вот думаю, а почему это всем им замывают лицо? И один из вариантов, чтобы потом это говно можно было подобрать и служить пристроить - он уже не взбрыкнет, потому как знает, что его лицо могут и показать. И кажись у Ермака с Татаровым 80% кадров, которые зашкварены. В уголовном мире их называют "торпеда" - они выполняют все!
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23.01.2024 14:46 Ответить
 
 