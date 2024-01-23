В Днепре раздался взрыв: Силы ПВО уничтожили ракету X-59 (обновлено)

Российские оккупанты выпустили ракету в сторону Днепра, в области объявлена ​​воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о пуске ракеты в сторону Днепра.

"Суспільне" сообщило о звуке взрыва в городе.

ВК "Схід" позже проинформировало об уничтожении ракеты X-59 в Днепровском районе области.

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