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В Днепре раздался взрыв: Силы ПВО уничтожили ракету X-59 (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Российские оккупанты выпустили ракету в сторону Днепра, в области объявлена ​​воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о пуске ракеты в сторону Днепра.

"Суспільне" сообщило о звуке взрыва в городе.

ВК "Схід" позже проинформировало об уничтожении ракеты X-59 в Днепровском районе области.

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23.01.2024 16:30 Ответить
Які Молодці!!! Дякуємо ППО!
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23.01.2024 16:53 Ответить
Ага.
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23.01.2024 17:05 Ответить
Дякуємо сили ППО. В нас надія тільки на Бога і ЗСУ.
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23.01.2024 17:28 Ответить
 
 