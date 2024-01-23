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В Днепре раздался взрыв: Силы ПВО уничтожили ракету X-59 (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты выпустили ракету в сторону Днепра, в области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили о пуске ракеты в сторону Днепра.
"Суспільне" сообщило о звуке взрыва в городе.
ВК "Схід" позже проинформировало об уничтожении ракеты X-59 в Днепровском районе области.
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