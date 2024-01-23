Зеленский и лидер Европейской народной партии Вебер обсудили ситуацию в Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейской народной партии, главой группы Европейского парламента "Европейская народная партия" Манфредом Вебером, который находится с визитом в нашей стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
Глава государства поблагодарил группу "Европейская народная партия" и весь Европарламент за лидерство в поддержке Украины с самого начала полномасштабной агрессии РФ.
Манфред Вебер подчеркнул, что Украина может полностью рассчитывать на поддержку представителей Европейской народной партии на разных уровнях, в частности, в коммуникации с иностранными лидерами.
Кроме того, собеседники затронули вопросы ситуации в сфере безопасности в Украине.
"Особенно благодарны нашим партнерам за системы противовоздушной и противоракетной обороны. Они не только защищают жизнь, но и позволяют Украине развивать собственную экономику", - отметил Зеленский.
В ходе разговора глава государства проинформировал лидера Европейской народной партии об ожиданиях Украины от ближайшего заседания Европейского совета.
"Рассчитываем на разблокирование 50 миллиардов евро помощи нашему государству со стороны ЕС на специальном заседании Европейского совета 1 февраля", - добавил он.
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/ Тg."Новина#Украīна"/.
Цікаво буде подивитися прес-релізи від Вебера, про що саме говорилось на рандеву з ЄрЗе.
Президент ЄНП згадав розмови з українцями про те, як вони відправляли дітей до школи, прикріплюючи до одягу бейджики з іменем, адресою та іншою контактною інформацією "про всяк випадок". "Люди стурбовані. Це те, з чим я їду звідси", - підкреслив Вебер.
Заяву Фіцо політик назвав неповагою до народу України.
У зустрічі також взяв участь заступник голови УЗЦЗ митрополит Білоцерківський Євстратій.
На початку спілкування Предстоятель автокефальної Української Православної Церкви зазначив, що російська війна проти України має різні складові, зокрема й релігійну. Адже країна - агресор постійно прагне використовувати підпорядковану Московській патріархії церковну структуру в нашій державі, як елемент свого впливу та досягнення своїх злочинних цілей. Тож те що робить Україна на законодавчому рівні, щоби цьому завадити, аж ніяк не порушує свободи віросповідання, а стосується виключно національної безпеки.
Також Його Блаженство розповів гостям про діяльність Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, яка є успішним майданчиком для спілкування представників практично усього різноманіття релігійних спільнот України та свідченням реальної свободи совісті в нашій державі.
Окрім того, на зустрічі йшлося про небезпеку вбивчої ідеології «русского міра», яка багато років активно поширювалася в релігійному полі України, про соціальну й гуманітарну діяльність нашої Церкви й відповідну допомогу з боку світового співтовариства, а також про важливість капеланського служіння для підтримки українських воїнів.
Зі свого боку пан Вебер висловив повагу самовідданим зусиллям, яких докладає український народ у протистоянні агресору та запевнив Митрополита Епіфанія у непорушній підтримці України.
«Ситуація наразі непроста, але духовно ми бадьорі й переконані, що разом ми переможемо, бо перемога є на боці правди», - підсумував Предстоятель ПЦУ.
Перед початком зустрічі гості біля Стіни памʼяті вшанували подвиг полеглих за незалежність українських воїнів, а після зустрічі відвідали Михайлівський Золотоверхий собор.
Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)