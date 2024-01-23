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Зеленский и лидер Европейской народной партии Вебер обсудили ситуацию в Украине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Зеленський зустрівся з лідером ЄНП Вебером

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейской народной партии, главой группы Европейского парламента "Европейская народная партия" Манфредом Вебером, который находится с визитом в нашей стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Глава государства поблагодарил группу "Европейская народная партия" и весь Европарламент за лидерство в поддержке Украины с самого начала полномасштабной агрессии РФ.

Манфред Вебер подчеркнул, что Украина может полностью рассчитывать на поддержку представителей Европейской народной партии на разных уровнях, в частности, в коммуникации с иностранными лидерами.

Кроме того, собеседники затронули вопросы ситуации в сфере безопасности в Украине.

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"Особенно благодарны нашим партнерам за системы противовоздушной и противоракетной обороны. Они не только защищают жизнь, но и позволяют Украине развивать собственную экономику", - отметил Зеленский.

В ходе разговора глава государства проинформировал лидера Европейской народной партии об ожиданиях Украины от ближайшего заседания Европейского совета.

"Рассчитываем на разблокирование 50 миллиардов евро помощи нашему государству со стороны ЕС на специальном заседании Европейского совета 1 февраля", - добавил он.

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Топ комментарии
+3
Що цікаво, опозиційна партія і фракція в парламенті України "Європейська Солідарність" (лідером якої є П.Порошенко) є асоційованим членом цієї Європейської народної партії. Отже, пан Манфред Вебер обов'язково зустрічався з Порошенком; і напевне, відбулась не одна така зустріч, як перед розмовою з ЄрЗе, так і після неї. Як мінімум, Порох довів до відома Вебера проблеми про "«кейс Мазепи»: і що від ЄрЗе залежить зробити так, щоб жоден силовик не мав права вдиратися до бізнесу"; і що "зевлада забороняє опозиційним депутатам виїзджати на міжнародні заходи, чим дискредитує Україну і підриває підтримку західних партнерів", тощо.
Цікаво буде подивитися прес-релізи від Вебера, про що саме говорилось на рандеву з ЄрЗе.
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23.01.2024 19:10
+1
І що вирішили? Чи як завжди: посиділи, ******...іли, розійшлись?
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23.01.2024 18:21
+1
А в Європі немає партії "слуг", тільки в нас? Тому мабуть зустрічається з колегами нашої партії ЄС, не випускаючи її депутатів в Європу.
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23.01.2024 19:07
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Правила форума Совет форумчан
І що вирішили? Чи як завжди: посиділи, ******...іли, розійшлись?
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23.01.2024 18:21 Ответить
"Порошенко пiсля грошей вiд Орбана збагатився ще на 60 млн."
/ Тg."Новина#Украīна"/.
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23.01.2024 19:54 Ответить
А в Європі немає партії "слуг", тільки в нас? Тому мабуть зустрічається з колегами нашої партії ЄС, не випускаючи її депутатів в Європу.
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23.01.2024 19:07 Ответить
Що цікаво, опозиційна партія і фракція в парламенті України "Європейська Солідарність" (лідером якої є П.Порошенко) є асоційованим членом цієї Європейської народної партії. Отже, пан Манфред Вебер обов'язково зустрічався з Порошенком; і напевне, відбулась не одна така зустріч, як перед розмовою з ЄрЗе, так і після неї. Як мінімум, Порох довів до відома Вебера проблеми про "«кейс Мазепи»: і що від ЄрЗе залежить зробити так, щоб жоден силовик не мав права вдиратися до бізнесу"; і що "зевлада забороняє опозиційним депутатам виїзджати на міжнародні заходи, чим дискредитує Україну і підриває підтримку західних партнерів", тощо.
Цікаво буде подивитися прес-релізи від Вебера, про що саме говорилось на рандеву з ЄрЗе.
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23.01.2024 19:10 Ответить
Треба було заголовок написати так, щоб був паритет «Лідер слуг народу …» і далі по тексту. А так лідером виявився лише Вебер!
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23.01.2024 20:57 Ответить
Такі витрати непомірні: вава зминив свій зелений жлобський антураж! Це ж треба...
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23.01.2024 21:16 Ответить
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, ніби в столиці України "немає війни", повинен приїхати до Києва й побачити ситуацію на власні очі. Про це заявив президент Європейської народної партії, голова відповідної групи Європарламенту Манфред Вебер на брифінгу в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

Президент ЄНП згадав розмови з українцями про те, як вони відправляли дітей до школи, прикріплюючи до одягу бейджики з іменем, адресою та іншою контактною інформацією "про всяк випадок". "Люди стурбовані. Це те, з чим я їду звідси", - підкреслив Вебер.

Заяву Фіцо політик назвав неповагою до народу України.
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23.01.2024 23:46 Ответить
Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 23 січня 2024 року у своїй резиденції - Митрополичому домі зустрівся з президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером.

У зустрічі також взяв участь заступник голови УЗЦЗ митрополит Білоцерківський Євстратій.

На початку спілкування Предстоятель автокефальної Української Православної Церкви зазначив, що російська війна проти України має різні складові, зокрема й релігійну. Адже країна - агресор постійно прагне використовувати підпорядковану Московській патріархії церковну структуру в нашій державі, як елемент свого впливу та досягнення своїх злочинних цілей. Тож те що робить Україна на законодавчому рівні, щоби цьому завадити, аж ніяк не порушує свободи віросповідання, а стосується виключно національної безпеки.

Також Його Блаженство розповів гостям про діяльність Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, яка є успішним майданчиком для спілкування представників практично усього різноманіття релігійних спільнот України та свідченням реальної свободи совісті в нашій державі.

Окрім того, на зустрічі йшлося про небезпеку вбивчої ідеології «русского міра», яка багато років активно поширювалася в релігійному полі України, про соціальну й гуманітарну діяльність нашої Церкви й відповідну допомогу з боку світового співтовариства, а також про важливість капеланського служіння для підтримки українських воїнів.

Зі свого боку пан Вебер висловив повагу самовідданим зусиллям, яких докладає український народ у протистоянні агресору та запевнив Митрополита Епіфанія у непорушній підтримці України.

«Ситуація наразі непроста, але духовно ми бадьорі й переконані, що разом ми переможемо, бо перемога є на боці правди», - підсумував Предстоятель ПЦУ.

Перед початком зустрічі гості біля Стіни памʼяті вшанували подвиг полеглих за незалежність українських воїнів, а після зустрічі відвідали Михайлівський Золотоверхий собор.

Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)
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23.01.2024 23:47 Ответить
У ОПЗЄ залишилося 2 місяці легітимності. Після цього вся ця ЗЄрмачня - узурпатори та самозванці.
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24.01.2024 01:52 Ответить
 
 