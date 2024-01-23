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Зеленский о ракетной атаке РФ: Сознательный террор против гражданских

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

Президент Владимир Зеленский прокомментировал утреннюю атаку России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Продолжается спасательная операция после очередной российской атаки против наших городов и людей - сознательного террора против обычных жилых домов в Киеве, Харькове, Павлограде. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие", - говорится в сообщении.

Сейчас известно о 22 пострадавших в результате вражеских обстрелов Киева. В Харькове из-за атаки террористов, по предварительным данным, погибли пять человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения. Из-под завалов спасены 27 человек. В Павлограде российский террор унес жизнь одного человека, добавил президент.

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Утренняя ракетная атака России по Украине 23 января

Утром 23 января на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Взрывы раздавались, в частности, в Киеве, Харькове и Шостке, сообщалось о работе сил противовоздушной обороны. Есть погибшие и пострадавшие.

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Топ комментарии
+20
Та всім похєр шо ти там незламно гундосиш
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23.01.2024 13:39
+19
Так, свідомий терор проти цивільних. А що Ви, пане Верховний Головнокомандувач можете запропонувати, щоб захистити свій народ? Немає інструкції по нанесенню удару по кацапах асфальтом, який Ви і Ваша команда виготовляли на протязі 3-х років, так і остнні два роки спустили на це "крадівництво" сотні мільярдів народних грошей? Це наслідки тієї політики "Великого крадівництва" і популізму 5 років правління. Це моя особиста думка, бо крім гарних слів, потрібні і гарні дії, яких, як показав час - не було і немає. Все, чим ми воюємо допомога західних партнерів.
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23.01.2024 13:43
+17
Та ти шо...а переставити стопчики? А сойтись посередині? А війна вигідна лиш Порошенко? А "Свинарчуки" - які тягнули для нашого ППО запчастини. Та він не отбитий просто старається не палитись - фсбшний клоун
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23.01.2024 13:35
Комментировать
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Та ти шо...а переставити стопчики? А сойтись посередині? А війна вигідна лиш Порошенко? А "Свинарчуки" - які тягнули для нашого ППО запчастини. Та він не отбитий просто старається не палитись - фсбшний клоун
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23.01.2024 13:35 Ответить
Та ти шо?! Потужно!(((
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23.01.2024 13:38 Ответить
головне, що ніхто не знав.....
а виявилось що це терор....
мошно сказав...
але чомусь Юсупова просить все без винятку
бо мабудь влада не забезпечила ЗСУ...
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23.01.2024 13:52 Ответить
Не будите Бубочку до обеда...
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23.01.2024 13:38 Ответить
Рузьке тоже люді ані непадут на нас вайной -обістяне кокаінове *****( в.о.зелемскай)
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23.01.2024 13:39 Ответить
Та всім похєр шо ти там незламно гундосиш
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23.01.2024 13:39 Ответить
це точно
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23.01.2024 13:44 Ответить
Зелеський, чому не горить мацква?
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23.01.2024 13:40 Ответить
А тому що нічим вдарити. Все шо було на початку 91,все продано,распілено, знищено, за 30 років.. Спитайте у Кучми та інших виродків.
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23.01.2024 14:21 Ответить
Зельца також додайте до цього списку. Скільки вкрали американських грошей !
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23.01.2024 15:46 Ответить
А заяви твого радника Лєщенко як розцінювати? А, зрозуміло це шахрайство на крові людей, які можуть загинути чи стати інвалідами через твого Володимире Олександровичу радника.
Цікаво чи визнаєш ти, що твоя команда мародери і шахраї на крові людей?
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23.01.2024 13:40 Ответить
те чудо - радник дЄрмака (ОПи)
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23.01.2024 13:45 Ответить
Так, свідомий терор проти цивільних. А що Ви, пане Верховний Головнокомандувач можете запропонувати, щоб захистити свій народ? Немає інструкції по нанесенню удару по кацапах асфальтом, який Ви і Ваша команда виготовляли на протязі 3-х років, так і остнні два роки спустили на це "крадівництво" сотні мільярдів народних грошей? Це наслідки тієї політики "Великого крадівництва" і популізму 5 років правління. Це моя особиста думка, бо крім гарних слів, потрібні і гарні дії, яких, як показав час - не було і немає. Все, чим ми воюємо допомога західних партнерів.
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23.01.2024 13:43 Ответить
Ігнорування попередження що кацапи готують напад і неприйняття відповідних мір та руйнування оборони країни - це не менший свідомий терор.
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23.01.2024 13:50 Ответить
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23.01.2024 13:50 Ответить
У него есть доказательства что целились по цивильным?

Ты ж сказал:"Все будут наказаны,Россия за всё заплатит"
Ждём
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23.01.2024 13:51 Ответить
Президент Володимир Зеленський ПРОКОМЕНТУВАВ атаку Росії
Дж: https://censor.net/ua/n3469314

Ось для чого, виявляється він потрібен...
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23.01.2024 13:56 Ответить
Зеля, харош піздеть і відосіки знімати!
Починайте щось робити. Їбаште по підораші всім що є! По домах їбаште! Хай суки російські горять в пеклі!
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23.01.2024 13:58 Ответить
Хто? Малорос -зрадник буде щось проти своїх хазяїв робити?
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23.01.2024 16:06 Ответить
А де той пєтух лєщєнка? Треба ж відібрати допомогу в Українців за кордоном щоб повертались під обстріли, все вірно сєрьожа, так же тобі наказав дєрьмак співати
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23.01.2024 14:07 Ответить
Збільшити у 2-3 рази чисельність ЗСУ можна, але ж тоді дороги як будувати… Коли Зеленський, каже ПРАВДУ Українцям??
Він таки, їм - ВИРОК!!
Владні сидільці, повинні нести кримінальне покарання, за такі наслідки з 2019 року!!
Оманьщина, вона, як є…
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23.01.2024 14:12 Ответить
Це результат тридцятирічного розвалу і розкрадання держави, розвалу армії, оборонки, обдирання народу і самообману.
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23.01.2024 14:28 Ответить
Це результат голосування баранів у 2019 році
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23.01.2024 16:07 Ответить
Це вже Подляк нові методичкі пише? Що у всьому як завжди папаредники винні. А вони, блдт. герої. Ці зелені гниди зробили (і продовжують) все робити для руйнування країни. Більше, ніж усі разом узяті папередники . Падли зелені
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23.01.2024 16:12 Ответить
Володя , де мать твою ракети середньої дальності, 30- років, уся країна оплачувала , Південьмаш , де ракети , коли вони в край потрібні, вот скажить будь ласка нахера, нам цей морські старт , коли не має чим захищатися, . Вот я не вірю що за два роки не можна було щось зробити. Це наявний саботаж
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23.01.2024 14:32 Ответить
у матери
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23.01.2024 14:42 Ответить
Свідомий терор проти України - це коли зеленский вилучив вакуумні лампи з ППО України у 19-20 рр. Це вже слідство - рашисти знають що цинік їх вилучив, а потім звинувачував увесь світ - закрийте нам небо.
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23.01.2024 15:24 Ответить
Де відповідь на цей терор ?
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23.01.2024 16:09 Ответить
Та ти шо?Хотя баранам какая разница.
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23.01.2024 16:12 Ответить
 
 