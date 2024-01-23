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Новости Война в Украине
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Украина и Великобритания готовят конференцию относительно совместного производства оружия, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

велика,британія

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу обсудили подготовку к конференции по совместному оборонному производству.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Собеседники уделили внимание Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Британией, которое было подписано во время визита премьер-министра Соединенного Королевства в нашу страну.

В продолжение диалога президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака была обсуждена подготовка к конференции по совместному оборонному производству.

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Тимоти Барроу отметил беспрецедентную поддержку Соглашения со стороны парламента и политических партий Великобритании, что говорит о том, что британский народ также безоговорочно поддерживает соглашение относительно гарантий безопасности.

Руководитель Офиса президента в свою очередь поблагодарил собеседника за участие во встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации украинской "формулы мира", которая состоялась в Давосе.

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12 января премьер Британии Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.

Соглашение предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.

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Топ комментарии
+14
*** яка конференція ? яки терміни ? кожен день гинуть воїни та цивільні, це все давно повинно було бути зробено і працювати, а не балачки на телемаровоні і в інтернеті. Мовчки, швидко і без воровства на конференцію.
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23.01.2024 22:54
+14
Власть будущего времени и сплошного вранья в настоящий момент.

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23.01.2024 22:55
+9
Новина гарна але якщо там замішаний елдак то ця справа вже *******
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23.01.2024 22:49
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Новина гарна але якщо там замішаний елдак то ця справа вже *******
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23.01.2024 22:49 Ответить
*** яка конференція ? яки терміни ? кожен день гинуть воїни та цивільні, це все давно повинно було бути зробено і працювати, а не балачки на телемаровоні і в інтернеті. Мовчки, швидко і без воровства на конференцію.
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23.01.2024 22:54 Ответить
Це все мені нагадує фразу з радянської епохи (здається, Жванецький):
"Во все мире люди спокойно выходят в поля и собирают урожай. Только у нас каждый год во всех районах создают штабы по борьбе с урожаем"
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23.01.2024 23:10 Ответить
Западная цивилизация ориентирована на достижение результата.
Восточная - на процесс достижения результата.
Совок - на обмывание процесса подготовки к процессу достижения результата.
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23.01.2024 23:18 Ответить
Совок- на досягнення особистої вигоди, роблячи вигляд що досягнув результату - приписки, зливання бензину в канаву щоб зарахували що поїздка виконана, і т.д...
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24.01.2024 15:57 Ответить
Вова буде багатостаночником-стахановцем. Тепер буде ще більше відосіків
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23.01.2024 22:54 Ответить
Шось поки тільки одні конференції, заяви, обіцянки, балачки, а зброї реально немає. Он на днях було інтерв'ю з нашими артилеристами - хлопці стріляють димовими снарядами по оркам, бо інших тупо немає
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23.01.2024 22:55 Ответить
Да. Сами конструируют сбросы для дронов и варят их начинку. И все за свои кровные боевые. Семьям отдают необходимый минимум, а все остальное пускают на войну. А власть делает удивленные глаза и кормит обещаниями.
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23.01.2024 23:02 Ответить
Власть будущего времени и сплошного вранья в настоящий момент.

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23.01.2024 22:55 Ответить
"підготовку до конференції щодо спільного оборонного виробництва"

Що це таке і навіщо? Чому іран побудував кацапам завод по виробництву шахедів без різних підготовок і конференцій?
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23.01.2024 22:58 Ответить
рекламщики вже давно підмітили особливість споживача купувати не те, що розхвалюють, а те шо на слуху. Подивіться рекламу найуспішніших брендів - там лише логотип та можливо коротеньке гасло. Ніякого там Супєр, найкращий в світі, нє імєющій аналогов, потрясающій.. Тільки нагадування на кожному кутку шоп воно стало звичним, знайомим, впізнаваним, майже рідним. Тоді консумєр приходить в маркєт то йому ніколи оте всьо розглядати - воно хапає те шо знає.
Отак кремлівські політтєхнологи всунули нам Зє! А тепер сують того дЄрьмака на кожен кілочок.
через пару років український воутер з піною доказуватиме всім шо альтернативи андрєю дЄрьмаку нєту!!!
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23.01.2024 23:25 Ответить
Виходить, радник прем"єра Великобританії просто рекламує єрмака?
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23.01.2024 23:30 Ответить
виходить шо цензор.так рекламує дЄрьмака
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23.01.2024 23:32 Ответить
з допомогою радника прем'єра Об'єднаного Королівства
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23.01.2024 23:33 Ответить
жванєцкая конфєрєнція
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23.01.2024 23:07 Ответить
пастаянная рабочая группа "дЄрьмак-Тіматі"
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23.01.2024 23:12 Ответить
Ермак везде затичка везде он без него прямо как встаром анекдоте нам солнца не надо Ермак нам светит нам хлебе не надо Ермак нас накормит ..... и Владимир Зеленских на задворках правления в тени великого и сильного кормчего нам новости вечером с суфлера подаст
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23.01.2024 23:09 Ответить
це єрмакратія. Це такий різновид демократії, який винайдений виборцями в Україні.
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23.01.2024 23:29 Ответить
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23.01.2024 23:30 Ответить
Знову єрмак у нас завгосп керує країною такого ще не було))) зеля ну ТИ і сволота
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23.01.2024 23:09 Ответить
И реально это совсем не весело. Если юридически - это конституционный переворот и незаконное присвоение властных полномочий.
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23.01.2024 23:20 Ответить
Не весело одне- що за це вони відповідати не будуть. Так само як і не відповідають за злочини проти Майдану, так само як ніхто не відповідав із міністрів кравчука чи кучми що розікрали залишки, що дісталось від совка
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24.01.2024 16:01 Ответить
Не Україна та Британія ,а Британія і Єрмак . Це дуже велика різниця , кіна не буде .
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23.01.2024 23:14 Ответить
два роки війни в Україні ,а пользи від діяльності ОП (офісу путіна) для України ,крім формул ,конференцій,меморандумів нуль цілих куй десятих.Ця прорашистська контора в Україні має призначення від фсб "розмивати" все.що може принсти практичну допомогу Україні.Починаючи від вступу в НАТО.постачання озброєннь.а чи то блокування виробництва зброї в Україні розкрадання гуманітарки.блокування волонтерського руху і т.ді т.п.
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23.01.2024 23:21 Ответить
Після конференції,зберуть ще одну конференцію.
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23.01.2024 23:24 Ответить
Якшо в новинах пишуть Єрмак, то це Пиз-ак. Знов всіх зелене підставило.
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23.01.2024 23:27 Ответить
Якими ресурсами? Дебільними коментаторами чи корупціонерами?
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24.01.2024 01:10 Ответить
В основному дебiльними коментаторами.
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24.01.2024 01:22 Ответить
А можно наоборот? Утром производство, а к вечеру конференцию! Кстати вечером тоже можно производство.
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24.01.2024 00:59 Ответить
Начальник степлерів та сміттєвих корзин ОП вже про все домовився.

Виробляти теж буде особисто Єрмак на потужностях *********** Федорова.
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24.01.2024 01:41 Ответить
добре
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24.01.2024 03:22 Ответить
Началась эмитация бурной деятельности,когда бабло урезали.
А 2 года мобилизировать и заводы строить нельзя было?
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24.01.2024 03:39 Ответить
2019 - Де снаряди? - Завод ***********, їх не треба!
2024 - Де снаряди ? - Ми підготуємо конференцію про те, як ми їх робитимемо!

В цих мародерів всі руки в крові українців. Коли воно говорило про шашлики то мало на увазі нас
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24.01.2024 05:52 Ответить
Нічого собі, як влада робить це оперативно. Пройшло 5 років бездарного правління і тільки вирішили щось робити. Пригальмуйте, рівно на 2 місяці, а там прийде нова влада і зробить все як мало бути організовано ще у далекому 2019 році.
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24.01.2024 08:07 Ответить
Завтра туди зелені кроти направлять рашистські ракети. Треба тільки на території союзників виробляти, якраз і гроші до рук опівських гнид не будуть попадати, бо то як у прірву.
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24.01.2024 16:00 Ответить
 
 