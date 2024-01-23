Украина и Великобритания готовят конференцию относительно совместного производства оружия, - ОП
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу обсудили подготовку к конференции по совместному оборонному производству.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Собеседники уделили внимание Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Британией, которое было подписано во время визита премьер-министра Соединенного Королевства в нашу страну.
В продолжение диалога президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака была обсуждена подготовка к конференции по совместному оборонному производству.
Тимоти Барроу отметил беспрецедентную поддержку Соглашения со стороны парламента и политических партий Великобритании, что говорит о том, что британский народ также безоговорочно поддерживает соглашение относительно гарантий безопасности.
Руководитель Офиса президента в свою очередь поблагодарил собеседника за участие во встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации украинской "формулы мира", которая состоялась в Давосе.
12 января премьер Британии Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.
Соглашение предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.
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"Во все мире люди спокойно выходят в поля и собирают урожай. Только у нас каждый год во всех районах создают штабы по борьбе с урожаем"
Восточная - на процесс достижения результата.
Совок - на обмывание процесса подготовки к процессу достижения результата.
Що це таке і навіщо? Чому іран побудував кацапам завод по виробництву шахедів без різних підготовок і конференцій?
Отак кремлівські політтєхнологи всунули нам Зє! А тепер сують того дЄрьмака на кожен кілочок.
через пару років український воутер з піною доказуватиме всім шо альтернативи андрєю дЄрьмаку нєту!!!
Виробляти теж буде особисто Єрмак на потужностях *********** Федорова.
А 2 года мобилизировать и заводы строить нельзя было?
2024 - Де снаряди ? - Ми підготуємо конференцію про те, як ми їх робитимемо!
В цих мародерів всі руки в крові українців. Коли воно говорило про шашлики то мало на увазі нас