Россия пытается истощить ПВО Украины, - Кирби
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ракетными обстрелами Россия пытается истощить ПВО Украины. Поэтому украинцы вынуждены принимать "трудные решения" относительно использования ракет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в ходе брифинга в Белом доме сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Он прокомментировал ракетную атаку РФ 23 января и подчеркнул важность предоставления США помощи Украине.
"Это то, что россияне пытались делать с начала зимних месяцев. Это – попытка и дальше приносить страдания украинцам, пытаясь сломить их волю, их позвоночник, это нападения на гражданскую инфраструктуру, жилые дома и местность. И Путин это делал и раньше", – отметил Кирби.
Он добавил, что атаки российских сил против гражданской инфраструктуры – попытка истощить украинские системы противовоздушной обороны.
"Украинцы вынуждены принимать трудные решения по поводу того, какие ракеты ПВО использовать, а какие - сберечь для другого дня. И россияне знают это", - сказал Кирби.
Напомним, утром, 23 января, Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Страна-агрессор применила 44 средства воздушного нападения. В частности, четыре зенитных управляемых ракет С-300/С-400, 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, восемь ракет Х-22, 12 баллистических ракет "Искандер-М" и пять управляемых авиационных ракет Х- 59/Х-31. Силы ПВО сбили 15 ракет Х-101/Х-555/Х-55, пять "Искандеров" и две Х-59.
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Раша намагається знищити Україну.
І досить успішно це робить.
От же ж кляті республіканці - стоять на перепоні навіть того, що вже постачали(.