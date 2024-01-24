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Новости Война в Украине
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обстрел (20395) ПВО (1498) Кирби (346)

Россия пытается истощить ПВО Украины, - Кирби

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кірбі

Ракетными обстрелами Россия пытается истощить ПВО Украины. Поэтому украинцы вынуждены принимать "трудные решения" относительно использования ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в ходе брифинга в Белом доме сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он прокомментировал ракетную атаку РФ 23 января и подчеркнул важность предоставления США помощи Украине.

"Это то, что россияне пытались делать с начала зимних месяцев. Это – попытка и дальше приносить страдания украинцам, пытаясь сломить их волю, их позвоночник, это нападения на гражданскую инфраструктуру, жилые дома и местность. И Путин это делал и раньше", – отметил Кирби.

Он добавил, что атаки российских сил против гражданской инфраструктуры – попытка истощить украинские системы противовоздушной обороны.

"Украинцы вынуждены принимать трудные решения по поводу того, какие ракеты ПВО использовать, а какие - сберечь для другого дня. И россияне знают это", - сказал Кирби.

Также читайте: Отказ Конгресса будет иметь катастрофические последствия для Украины, - Белый дом

Напомним, утром, 23 января, Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Страна-агрессор применила 44 средства воздушного нападения. В частности, четыре зенитных управляемых ракет С-300/С-400, 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, восемь ракет Х-22, 12 баллистических ракет "Искандер-М" и пять управляемых авиационных ракет Х- 59/Х-31. Силы ПВО сбили 15 ракет Х-101/Х-555/Х-55, пять "Искандеров" и две Х-59.
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Топ комментарии
+9
Татищо, оце я розумію висновок, титан думки. Може щось зробите щоб цього не відбувалося? Територіальні гаранти хрінові.
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24.01.2024 07:35
+7
Ну так дайте більше петріотів, якщо ви такі жалісливі. А краще атакамси на 300 км, а ще краще томагавки.
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24.01.2024 07:00
+6
Пос0се раССєя.. вони вже майстри..
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24.01.2024 06:59
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Пос0се раССєя.. вони вже майстри..
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24.01.2024 06:59 Ответить
Ну так дайте більше петріотів, якщо ви такі жалісливі. А краще атакамси на 300 км, а ще краще томагавки.
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24.01.2024 07:00 Ответить
Серйозно? Та ладно, не може цього бути
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24.01.2024 07:10 Ответить
Що воно несе...
Раша намагається знищити Україну.
І досить успішно це робить.
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24.01.2024 07:22 Ответить
минулого разу нам розказували як спритно ми подавили все ребами. а тепер шо? шо сі стало?
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24.01.2024 07:24 Ответить
Ще один диванний контролер. Таких тут багато...
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24.01.2024 07:59 Ответить
Татищо, оце я розумію висновок, титан думки. Може щось зробите щоб цього не відбувалося? Територіальні гаранти хрінові.
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24.01.2024 07:35 Ответить
Лікар вважав себе гуманістом, давав точні діагнози ……та спостерігав за смертю пацієнта. Пив каву та тримав ключі від шухлядки з ліками в кишені.
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24.01.2024 07:52 Ответить
То смерті наших людей дрібничка?! Парашинці просто виснажувачі, твою мать? Тридвараси ви, бажаємо вам такого ж виснаження.
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24.01.2024 08:09 Ответить
а лєщєнко с фіцою на всю планєту звіздят шо в Кієвє народ тусить по бутіках, спа-салонах та рестаранах і про війну геть не чули
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24.01.2024 08:13 Ответить
АТАКМС на 300 км. вам теж Конгрес не дозволяє надати? А ХАЙМАРС звичайні, ті що ВЖЕ надавали?! Такі самі, як ті 4 штуки з яких все і починалося?!

От же ж кляті республіканці - стоять на перепоні навіть того, що вже постачали(.
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24.01.2024 08:37 Ответить
Ни*** себе. Как он догадался. Что это за гигант мысли?
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24.01.2024 08:53 Ответить
Подібне до того,що цей Кірбі подає у відкритому медіапросторі рашистам сигнали про нанесення чергових ракетних ударів по Україні???
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24.01.2024 09:12 Ответить
Ці двоє із ларца, одінакових с ліца Кірбі та Салліван хоч колись скажуть щось позитивне і по суті? Де вони їх відкопали? Якісь обамівські клерки - проти всього поганого за все хороше
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24.01.2024 10:01 Ответить
А КТО ПОМОГ РАКЕТЫ У УКРАИНЫ ЗАБРАТЬ !!!???
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24.01.2024 10:52 Ответить
БУДЕТ ВАМ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТВЕТ ЕСЛИ НЕ ДАДИТЕ РАКЕТ !!!
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24.01.2024 10:53 Ответить
 
 