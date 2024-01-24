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Новости мобилизации
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Минобороны доработало законопроект о мобилизации. ДОКУМЕНТ

зсу,мобілізація

Министерство обороны доработало проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

По данным источников, доработанный проект закона будет представлен на рабочей группе.

Читайте также: Я пока не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек, - Зеленский

Законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію

Автор: 

ВР (29240) мобилизация (2753)


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Топ комментарии
+57
після четвертої повістки - за вислугою - зразу на посаду Верховного Гавнокомандуючого
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24.01.2024 15:35
+50
Після фрази "арешт на кошти" можна поховати банківську систему України
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24.01.2024 15:35
+45
Тепер синок стефанчука повернеться із Австрії і піде служити в ЗСУ
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24.01.2024 15:29
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Страница 3 из 3
І уся ця корумпована мразота, яка 30 років розкрадала Україну та обкрадала Громаду України на мільярдні кошти, тисячі гектарів землі та родючих полів, та зробила УКРАЇНЦІВ закордонними БАТРАКАМИ, тепер щось там мичить про нову мобілізацію, щоб УКРАЇНЦІ та ЇХНІ ДІТИ тепер боронили ними награбовані та прихватизовані землі Коломойськими, Пітушенками, Тимошенками, Гройсманами, Свинарчуками, Чайківськими, Пінчуками, Ахметовими, Вовками, Ярославськими, Ющами, Палтцями, Балогами, Яцинюками та усією іншою наволоччю шахраїв-держмахінаторів у корумпованій владі, що відсиджуються у батальйоні "монако"...!!!

УСЯ розграбована та ПРИХВАТИЗОВАНА різними СХЕМАМИ земля в УКРАЇНІ цією наволоччю має бути НЕГАЙНО НАЦІОНАЛІЗОВАНА на користь НАРОДУ УКРАЇНИ...!!!

ПРАВО на цю УКРАЇНСЬКУ землю мають мати ті ХТО ЗА НЕЇ ВОЮЄ І БОРОНИТЬ ЇЇ СВОЇМ ЖИТТЯМ....!!!
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24.01.2024 19:27 Ответить
200% прав
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24.01.2024 22:56 Ответить
!Заохочення для мобілізованних:

...

- 3 разове харчування"

Треба суддів так заохочувати з ментами, прокурорів, депутатів. А ось в арміі - де великий ризик життю, заохочувати треба більше.
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24.01.2024 19:31 Ответить
Лікарі, вчителі, пожежні, працівники критичної інфраструктури, працівники стратегічних, критично важливих, оборонних підприємств - 50% "броні"? При тому, що на багатьох підприємствах зараз не можуть знайти фахівців? А ми візьмемо, і за такої ситуації, з тих хто залишився - ще візьмемо і 50% пожежних, лікарів, інженерів - загребемо "в штурмовики". Серйозно?
Вам, щоби виростити кваліфікованого інженера, програміста, науковця, лікаря - треба тільки на навчання не менше 25 років і + ще років 5 (мінімум) досвіду роботи, по совісті - 30 років і купа мільйонів грошей.

"бронь" та відсрочку для заброньованих в новому законопроекті "про мобілізацію" "ріжуть" - щоби можна було "кошмарити" взагалі усіх - щоби можна було вибивати хабарі у багато тисяч доларів - будь з кого.
Це, насправді, і є - єдина причина, чому нормальної "броні" і зараз немає, і чому її взагалі хочуть залишити, по факту, тільки топ-чиновникам і чому хочуть прибрати відсрочку в заброньованих осіб.
А народу "згодовують" казочку про "справедливість".

І що по факту? - спочатку, вигрібаємо цінних фахівців, і знищуємо їх в "м'ясних штурмах", хто не зміг відкупитися, а потім розповідаємо, що - "немає фахівців" виробляти "оборонку" і т.д (а далі - що треба "домовлятися посередині" - бо нам, знову, перестали поставляти снаряди і т.п.). Так же ж?

Це замість просто створити умови для бізнесу, виробників, зменшити податки, "перевірки", дати людям нормальну "бронь", щоби вони могли нормально працювати і виробляти критичний продукт; це замість дозволити місцевим громадам вільно фінансувати ЗСУ і т.п. - Щоби на повну запустити оборонку, щоби, найперше - максимально забезпечувати Збройні сили всім необхідним - щоби, найперше - зменшити втрати. Тоді не треба буде і мобілізовувати так багато.
А що ми маємо? - Все навпаки.

Бо гроші тупо розкрадаються, а підприємства, в т.ч. ВПК - кошмарять, бізнес пресують, країну розграбовують, а всі "пройоби" - заткнемо людьми - "м'ясом".

Воювати технікою, вмінням, використовувати ініціативу людей, стимулювати бізнес, пожвавлювати економіку (бо це, від самого початку й була наша перевага над рашею) - нащо?
Зробимо все навпаки. Знищемо найбільш ініціативних, чесних, кваліфікованих, боєздатних" - і залишимо найбільших пристосуванців, затурканих, задавлених, рабів, кріпаків.
Це росто знищення країни зсередини і перетворення її на рашу. Щоби рф-ія вже не мала ніякого клопоту в подальшому.
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24.01.2024 19:37 Ответить
У вчителів броні нема від слова взагалі. Лише відстрочка. Це різні речі.
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25.01.2024 06:44 Ответить
Цікаве заохочення для мобілізованих : амуніція та харчування. Тобто можна було якось інакше? Типу, п...дуй на нуль через день після тцк, та ще й амуніцію, зброю та набої купляй за свій кошт?
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24.01.2024 19:50 Ответить
Ні слова в законі про час підготовки людей, ні слово про те що твій фах врахується при мобілізації. Немає захисту солдат від совкових командувачів і їхніх дій. Не розглянуто покарання за перевищення повноважень до солдата і втрату людей. Ким би ти не був в цивільному житті (інженер, лікар, топовий менеджер), професії які не здобуваються за кілька місяців, ти попадаєш в армію і ти раб, який не захищений законом. Можуть кинути будь-куди. Проте харчування безплатне👏
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24.01.2024 20:24 Ответить
48 місяців - це окуїти як геніально. Я знаю дідів по 57-58 років, які не засцяли прийти 24-25-го лютого 2022 року у ТЦК. За віком їх нікуди не відправляють, бо все одно не візьмуть, служать у тилових частинах, а підстав звільнитися не мають. От нахіба їм 48 місяців?
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24.01.2024 20:44 Ответить
дідів по 57-58 років?? Джонсон в этом возрасте женился и ребенка родил. Диды))
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25.01.2024 03:06 Ответить
Так може орівняєте середню тривалість життя чоловіків, яка зараз в Україні 57 років? Та рівень медичного забезпечення. коли продовжують «оптимізувати» лікарні та здоров'я нації ? Геноцид як
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25.01.2024 03:51 Ответить
вы с британской системой здравоохранения знакомы? вижу что нет. У нас рай земной против их "рівня"
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25.01.2024 23:01 Ответить
Як не заганяй, а бажаючих померти за боневтіка вже не лишилося.
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24.01.2024 20:52 Ответить
Та хоть поржьом
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24.01.2024 21:17 Ответить
Заохочення - "3-х разове харчування". Це пипец яке заохочення. Вони що? Вже не знають як більше принизити мобілізованих?
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24.01.2024 21:33 Ответить
А зебіли хоч розуміють, куди оті хлопці з заблокованими рахунками і водійськими посвідченнями прийдуть. Нехай заливають бетон навколо зради, бо кишками все заллють.
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24.01.2024 21:37 Ответить
Схоже, хтось у Шапітолії нагатив повні штани...
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24.01.2024 23:14 Ответить
Це ви Ваву мали на увазі? Там все попереду...
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25.01.2024 13:53 Ответить
Боневтік Відважний завжди так ходить. Я мав на увазі Команданте Козиря.
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25.01.2024 14:17 Ответить
У меня сосед мент на пенсии, 46 лет. Быдлота ещё та. Жив здоров, ходит с корочкой мимо тцк. Хера таких не призывают?
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24.01.2024 21:40 Ответить
Треш, полне рабство, КНДР
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24.01.2024 21:51 Ответить
Поліцаям замість "відстрочки" зробили "бронювання". Тобто все одно на фронт їх не пошлють. Поліцаї їм потрібні в тилу. Зараз у нас 400 тис. поліцаїв на спецобліку. Це 120 тис. діючих і решта пенсіонерів, які пішли достроково (тобто у 40 років) на пільгову пенсію. Діючих поліцаїв вже нікуди розпихувати. Зараз у школи їх будуть розпихувати. Вони всі придатні і зброєю володіють. Чому їх не призивають на фронт? Поліцаїв-колабарантів навіть до кримінальної відповідальності притягнути не можуть. Як казав їх міністр: "поліцаї - вони не комбатанти, вони мають захищати населення при любій владі, тому ми колабарантів не можемо притягнути до відповідальності." Це просто пипец... 400 тис. бездельників із зброєю і здорові і від держави все одно гроші вже отримують. Тобто якщо їх призивати, то буде економія. Це буде краще ніж роботяг відловлювати, які зброєю не володіють і створюють ВВП, сплаючують податки, на які ці поліцаї харчуються.
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24.01.2024 21:55 Ответить
400000×30 000 з.п кожному = 12 млрд їм лише на зарплати щомісяця !
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25.01.2024 12:33 Ответить
А мені цікаво що буде коли ці 500000 закінчаться? Я не кажу що всі помруть, мені цікаво чи є якась стратегія чи тупо набрати людей і якось вовтузитися з росіянами в грязюці поки сил не стане остаточно?
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24.01.2024 22:04 Ответить
Так яка стратегія? Палити людей у війні поки не стане остаточно сил? Ось цього не бачать громадяни тому і всі проблеми з набором людей.
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24.01.2024 22:22 Ответить
нет, она предлагала мобилизовать бездетных женщин на другой ветке
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25.01.2024 03:07 Ответить
Головну причину, яка спаскудила мобілізацію, не прибрали - закон 8271, тобто рабство не відмінили.
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24.01.2024 23:30 Ответить
Треба скасувати призов у мирний час,а не заміняти на інший!!!Це та ж сама строкова служба,тількі з іншою назвою і з іншим терміном служби.Коли скасовувається призов,то не роблять заміну!!!У мирний час повинна бути тількі контрактна армія!!У країнах ЄС це вже давно є таке.Треба або для всіх робити призов(жінок і чоловіків)або повністю скасовувати у мирний час.Зеленський казав,що будує "новий Ізраїль",але без призову жінок не буде ніякого "нового Ізраїлю"
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25.01.2024 01:39 Ответить
І чому поділили аспірантів на бюджетників і на контракті? У нас всі знають, що на бюджет тільки по блату можна попасти. Тобто якщо по блату то відстрочка, а якщо за свої гроші хочешь навчатися, то - в окоп? За Конституцією у нас всі мають бути рівними!!!
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25.01.2024 06:49 Ответить
Це несправедливо, що вчителі не мають броні, а поліцейські мають.
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25.01.2024 10:04 Ответить
"Влада має бути cтpuляна і nuжжена.."
Чи "неначасі"?
Ну тоді - в окопи, і через деякий, дуже короткий час - перспектива 2кв.м. з жовто-блакитним прапором...
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25.01.2024 10:39 Ответить
Програма самі знаєте кого. Брехня в кожному реченні, окрім кумівства, по очевидній простій причині.
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього. Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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25.01.2024 10:40 Ответить
У мене мрія, і, думаю, у багатьох присутніх, побачити гойдаючимся на каштані "самі знаєте кого" з табличкою на грудях: "Україна ЙОГО МРІЇ, с.ука"
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25.01.2024 10:54 Ответить
Концтабір і рабство,знаю бо служив і рабом був поки служив в армії дектаторській
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27.01.2024 12:12 Ответить
Щодо відстрочки . Треба надати право інваліду 1 -2 групи самому обирати доглядальника . Це право людини . І ця людина вразлива - це інвалід . А то виходить місце в автобусі уступили і одночасно поклали свій чемодан на голову . Ну якось так . Хотіли як краще , а отримали як завжди . Проєкт в редакції від Безуглої був справедливіший . він враховував право інваліда .
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31.01.2024 18:06 Ответить
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