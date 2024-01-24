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Минобороны доработало законопроект о мобилизации. ДОКУМЕНТ
Министерство обороны доработало проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
По данным источников, доработанный проект закона будет представлен на рабочей группе.
Топ комментарии
+57 Олександр САТ РЕМ
показать весь комментарий24.01.2024 15:35
+50 MrGTI driver #574929
показать весь комментарий24.01.2024 15:35
+45 MrGTI driver #574929
показать весь комментарий24.01.2024 15:29
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УСЯ розграбована та ПРИХВАТИЗОВАНА різними СХЕМАМИ земля в УКРАЇНІ цією наволоччю має бути НЕГАЙНО НАЦІОНАЛІЗОВАНА на користь НАРОДУ УКРАЇНИ...!!!
ПРАВО на цю УКРАЇНСЬКУ землю мають мати ті ХТО ЗА НЕЇ ВОЮЄ І БОРОНИТЬ ЇЇ СВОЇМ ЖИТТЯМ....!!!
...
- 3 разове харчування"
Треба суддів так заохочувати з ментами, прокурорів, депутатів. А ось в арміі - де великий ризик життю, заохочувати треба більше.
Вам, щоби виростити кваліфікованого інженера, програміста, науковця, лікаря - треба тільки на навчання не менше 25 років і + ще років 5 (мінімум) досвіду роботи, по совісті - 30 років і купа мільйонів грошей.
"бронь" та відсрочку для заброньованих в новому законопроекті "про мобілізацію" "ріжуть" - щоби можна було "кошмарити" взагалі усіх - щоби можна було вибивати хабарі у багато тисяч доларів - будь з кого.
Це, насправді, і є - єдина причина, чому нормальної "броні" і зараз немає, і чому її взагалі хочуть залишити, по факту, тільки топ-чиновникам і чому хочуть прибрати відсрочку в заброньованих осіб.
А народу "згодовують" казочку про "справедливість".
І що по факту? - спочатку, вигрібаємо цінних фахівців, і знищуємо їх в "м'ясних штурмах", хто не зміг відкупитися, а потім розповідаємо, що - "немає фахівців" виробляти "оборонку" і т.д (а далі - що треба "домовлятися посередині" - бо нам, знову, перестали поставляти снаряди і т.п.). Так же ж?
Це замість просто створити умови для бізнесу, виробників, зменшити податки, "перевірки", дати людям нормальну "бронь", щоби вони могли нормально працювати і виробляти критичний продукт; це замість дозволити місцевим громадам вільно фінансувати ЗСУ і т.п. - Щоби на повну запустити оборонку, щоби, найперше - максимально забезпечувати Збройні сили всім необхідним - щоби, найперше - зменшити втрати. Тоді не треба буде і мобілізовувати так багато.
А що ми маємо? - Все навпаки.
Бо гроші тупо розкрадаються, а підприємства, в т.ч. ВПК - кошмарять, бізнес пресують, країну розграбовують, а всі "пройоби" - заткнемо людьми - "м'ясом".
Воювати технікою, вмінням, використовувати ініціативу людей, стимулювати бізнес, пожвавлювати економіку (бо це, від самого початку й була наша перевага над рашею) - нащо?
Зробимо все навпаки. Знищемо найбільш ініціативних, чесних, кваліфікованих, боєздатних" - і залишимо найбільших пристосуванців, затурканих, задавлених, рабів, кріпаків.
Це росто знищення країни зсередини і перетворення її на рашу. Щоби рф-ія вже не мала ніякого клопоту в подальшому.
Чи "неначасі"?
Ну тоді - в окопи, і через деякий, дуже короткий час - перспектива 2кв.м. з жовто-блакитним прапором...
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього. Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.