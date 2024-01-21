Я пока не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек, - Зеленский

Пока нет необходимости мобилизовать в Украине 500 тысяч человек.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью 4 News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Я пока не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек. Не потому, что мне хочется кому-то понравиться, а потому что это люди, жизнь. Я не увидел сегодня достаточно понятных деталей, чтобы сказать: полмиллиона нужно мобилизовать. А третье, это деньги. И как бы кто ни относился, все эти финансы не идут от партнеров. Все это дает украинский бюджет", - добавил он.

Ранее Зеленский отметил, что вопрос мобилизации - это прежде всего вопрос справедливости.

11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что по результатам совещания в парламенте с участием Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генштаба Сергея Шапталы и министра обороны Рустема Умерова законопроект о мобилизации вернули обратно на доработку.

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что команда министерства уже подготовила новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом предложений народных депутатов.

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