Я пока не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек, - Зеленский
Пока нет необходимости мобилизовать в Украине 500 тысяч человек.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью 4 News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"Я пока не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек. Не потому, что мне хочется кому-то понравиться, а потому что это люди, жизнь. Я не увидел сегодня достаточно понятных деталей, чтобы сказать: полмиллиона нужно мобилизовать. А третье, это деньги. И как бы кто ни относился, все эти финансы не идут от партнеров. Все это дает украинский бюджет", - добавил он.
Ранее Зеленский отметил, что вопрос мобилизации - это прежде всего вопрос справедливости.
11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что по результатам совещания в парламенте с участием Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генштаба Сергея Шапталы и министра обороны Рустема Умерова законопроект о мобилизации вернули обратно на доработку.
Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что команда министерства уже подготовила новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом предложений народных депутатов.
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Що робити? Нормально готувати і забезпечувати всім необхідним і ПОСТУПОВО проводити ротацію.
у нас наразі є частини якими можна ротувати тих хто на передку... але немає за словами генштабу, у них необхідного оснащення і ***********... тому їх не ротують...
до того є скарги військових на передовій про обмежені можливості через нехватку БП, техніки.. дронів
то який зміст ще добавляти нове поповнення яке забере частину оснащення як у підготовлених за два роки тилових частин так і в бойових...
але якщо підрозділи в тилу не мають достатньо озброєння то перекинувши на передову ми отримаємо дуже плачевні результати....
треба перекидати батальйонами, підрозділ забрали на ротацію в замін передали іншй і так поетапно... відділивши рембази і склади з пальним, запчастинами та БП в окремі підрозділи а при ротації передавати тільки техніку...
тоді це б не мало зайняти багато часу документально...
уже пора не відставати від орків і АІ в дрони впроваджувати, для автоматичного супроводження цілі на кінцевому етапі... а не чую тут у ****...болів що АІ не треба...
орки вже полюють дронами навіть за пікапами саперів послухайте на що військові жаліються в мережі...
Хоть міліон туди зажени без зброї їх просто засиплять артою, бомбами та дронами і ситуацію не змінить....
Чи ви не вчили досвід другої світової і котли совкової армії, та же оборона Києва. Броди і т.д. там був міліон і що це спасло Київ...
Неужели нельзя было кулуарно решить все эти разногласия и не показывать людям какие вы бестолковые бараны.
А ми поки по закордонам , по нічним клубам, Гуд- вайнам, Буковелям будемо займатися, ніколи нам.
тим часом людей мобілізовують
не вірте брехунові
А лайно, он, як зашумувало… у вигрібній ямі!
Але є одне АЛЕ!
От ЦЕ обрали на посаду "президент" у 2019 році.
В одній шкільній будівлі перебуватиме один поліцейський. ???
(Мінімум 3 поліцейських на школу. Забули про дитячі садки.)
Питання носіння зброї ще вирішується???
Нам треба набрати та навчити нових офіцерів безпеки, а це як мінімум п'ять місяців.
Повна реалізація проєкту займе близько 2 років.
Протягом 2024-го планується забезпечити поліцейськими 6,5 тисяч шкіл.
голова Нацполіції Вигівський
Проходить кілька годин і бац, в голові бардак і робиться така заява.
"Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: пів мільйона треба мобілізувати. А третє, це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінанси не походять від партнерів." Зеленський.
Бідний Головнокомандувач - потрібно 20-30 тисяч підготовлених солдатів на місяць.
@Viktor23404370
ЯК ZеЛЕНІ БЛ.....НИ ГОТУВАЛИСЯ ДО ВІЙНИ !! РОЗПОВІДЬ УЧАСНИКА ПОДІЙ - БОЙОВОГО ГЕНЕРАЛА !!
@Mariner29822134
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https://twitter.com/Mariner29822134/status/1749070646884048925 3 ч
Країни Балтії, Швеція, Румунія а тепер і Хорватія - відновлюють строкову службу. Україна вирішила обійтись якимось курсами військової підготовки... Рішення нашого міністра оборони - популізм
Тобто для Зеленьського житя тих, хто зараз підлягає мобілізації має цінність.
А життя військових, що вже два роки захищають країну і самого Зеленьського, цінності ніякої не має.
Нехай далі сидять в окопах і намагаються стримати переважаючого ворога.
Нехай і далі не мають змоги місяцями помитился від бруду.
Нехай і далі помирають там, куди Бонявтік їх " нє пасілал"...