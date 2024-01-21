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Новости Война
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Я пока не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек, - Зеленский

мобілізація

Пока нет необходимости мобилизовать в Украине 500 тысяч человек.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью 4 News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Я пока не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек. Не потому, что мне хочется кому-то понравиться, а потому что это люди, жизнь. Я не увидел сегодня достаточно понятных деталей, чтобы сказать: полмиллиона нужно мобилизовать. А третье, это деньги. И как бы кто ни относился, все эти финансы не идут от партнеров. Все это дает украинский бюджет", - добавил он.

Ранее Зеленский отметил, что вопрос мобилизации - это прежде всего вопрос справедливости.

11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что по результатам совещания в парламенте с участием Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генштаба Сергея Шапталы и министра обороны Рустема Умерова законопроект о мобилизации вернули обратно на доработку.

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что команда министерства уже подготовила новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом предложений народных депутатов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20232) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+73
Ахахах, ****, просто до сліз🤣🤣🤣.
Сцарь хороший, а боярє воєнні - ******. Ахахаха
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21.01.2024 13:38
+71
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21.01.2024 13:42
+65
Не побачив він.
А хто сказав що треба одномоментно мобілізувати півмільйона до війська?
Дрони також не потрібні одразу мільйон - потрібно як мінімум 100 тисяч на місяць.
Ти вже зробив цього місяця 70 тис дронів, Вова?
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21.01.2024 13:41
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Гг. Прикольно спостерігати як московські боти які активно косять під ухилянтів пишуть протилежне
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21.01.2024 14:43 Ответить
Ніхто не говорить про одночасну мобілізацію 500 тисяч ,але необхідна ротація бійців які вже два роки на війні ,але тут чотирижди ухилянт думає про рейтинг ,а не про країну.
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21.01.2024 14:45 Ответить
Просто для прикладу: всі разом західні країни, які готують наших військових, можуть підготувати десть 30 тисяч людей НА РІК. Тут вони хочуть набрати 500 тисяч, яких треба одягнути, озброїти, забезпечити грошима та підготувати. І навіть якщо все це буде щроблено, отак просто взяти та замінити досвідчених військових на фронті не вийде. Чому? Та тому що цн автоматично означатиме катастрову на фронті. Уявіть собі, що необстріляних людей кинуть на передню лінію фронту під кацапські бомби та снаряди. Це гарантовано забезпечить нам прорив фронту по всій лінії. Бо елементарно необстріляні люди не зможуть його повноцінно утримувати.

Що робити? Нормально готувати і забезпечувати всім необхідним і ПОСТУПОВО проводити ротацію.
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21.01.2024 14:58 Ответить
Будуть як i ранiше виловлювати 20-25т. Щоб поповнювати втрати. Ось i вся мобiлiзацiя
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21.01.2024 15:00 Ответить
Якщо немає озброєння і та ***********, який зміст їх мобілізовувати, щоб проїдали зарплатами та харчуванням ітак недостатнє фінансування військових....

у нас наразі є частини якими можна ротувати тих хто на передку... але немає за словами генштабу, у них необхідного оснащення і ***********... тому їх не ротують...

до того є скарги військових на передовій про обмежені можливості через нехватку БП, техніки.. дронів

то який зміст ще добавляти нове поповнення яке забере частину оснащення як у підготовлених за два роки тилових частин так і в бойових...
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21.01.2024 15:03 Ответить
На кого це розчитано ваш пост, є заяви військових що тилові частини не мають достатнього озброєння для ротації.... та і що говорити просто під час тривоги в мене місто засипано військовими а ви кажете що в тилу нікого немає
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21.01.2024 15:19 Ответить
Я прибрав свій коментар, бо згоден, що під час війни краще правду не писати, дуже гірку правду. Про те, що таке колись станеться, військові почали кричати ще рік тому, що вояки втомлюються, і потрібно негайно проводити мобілізацію. На жаль, не докричалися
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21.01.2024 16:55 Ответить
Військовим необхідно ротація навіть совок ротував в другу світову ....

але якщо підрозділи в тилу не мають достатньо озброєння то перекинувши на передову ми отримаємо дуже плачевні результати....

треба перекидати батальйонами, підрозділ забрали на ротацію в замін передали іншй і так поетапно... відділивши рембази і склади з пальним, запчастинами та БП в окремі підрозділи а при ротації передавати тільки техніку...
тоді це б не мало зайняти багато часу документально...
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21.01.2024 18:24 Ответить
Сам пи₴донув про 500тис.-сам задню дав. Але чомусь ця кількість рознеслася Україною і обговорюється вже не один тиждень. Ефект "голобородька"? Тобто невиліковні?
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21.01.2024 15:03 Ответить
Воно.
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21.01.2024 15:07 Ответить
"А третє, це гроші." "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський". Джерело:
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21.01.2024 15:03 Ответить
Чергова заява гугнявого "стратега" з діапазоном мислення містечкового крамаря, тхне часником та травневими шашличками.
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21.01.2024 15:04 Ответить
Вся проблема через відсутність достатнього озброєння та ***********....свого РЕБ, ефективних дронів і в першу чергу якісних дронів, у різних підрозділів на різну частоту, щоб зменшити ефекивність орківського РЕБ...
уже пора не відставати від орків і АІ в дрони впроваджувати, для автоматичного супроводження цілі на кінцевому етапі... а не чую тут у ****...болів що АІ не треба...

орки вже полюють дронами навіть за пікапами саперів послухайте на що військові жаліються в мережі...

Хоть міліон туди зажени без зброї їх просто засиплять артою, бомбами та дронами і ситуацію не змінить....

Чи ви не вчили досвід другої світової і котли совкової армії, та же оборона Києва. Броди і т.д. там був міліон і що це спасло Київ...
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21.01.2024 15:16 Ответить
Зачем людей доводили до истерики?
Неужели нельзя было кулуарно решить все эти разногласия и не показывать людям какие вы бестолковые бараны.
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21.01.2024 15:06 Ответить
Їх треба мобілізовувати вже, щоб встигнути їх підготувати до весни. Бо після виборів ***** на московії буде "вставай страна аґромная" - тотальна мобілізація. І ті, як каже преЗе... "пів мільйона" потрібні будуть підготованими воїнами, а не гарматним м'ясом.
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21.01.2024 15:07 Ответить
В них такі самі необстріляні підуть на фронт. І навряд чи там зможуть прямо мільйони затягнути на фронт. ******* Росія не СРСР і близько за можливостями.
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21.01.2024 15:15 Ответить
Тоб то нафік когось мобілізовувати, сидять там в окопах українські солдати вже два роки- нехай і далі там сидять, нічого із ними не станеця, не кінчась ж вони!
А ми поки по закордонам , по нічним клубам, Гуд- вайнам, Буковелям будемо займатися, ніколи нам.
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22.01.2024 00:27 Ответить
воно говорить що не бачить
тим часом людей мобілізовують
не вірте брехунові
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21.01.2024 15:09 Ответить
То не потрібно мобілізовувати, застудится там можуть?
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22.01.2024 00:28 Ответить
Он, як забродило, зкацаплене лайно по мережі, бо Зеля якийсь текст озвучив, від тих хто у цій справі, ні рилом, а ні вухом!!
А лайно, он, як зашумувало… у вигрібній ямі!
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21.01.2024 15:12 Ответить
Шашлички 2.0?
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21.01.2024 15:12 Ответить
Перемістіть на фронт частину тих хто на півночі України сидить, а ті хто з передової нехай на кордоні з Білоруссю посидять в спокої. Я вже не кажу про ультраптріотів охоронців західних областей і кордонів. Тоді не знадобиться сотні тисяч людей тягнути з цивільного населення.
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21.01.2024 15:19 Ответить
Там уплочено.
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21.01.2024 15:57 Ответить
Харош тролити із ФРН. Перемістись сама і чоловіка із сином перемісти, потім будеш надавати "совєти косміческой глупості".
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22.01.2024 00:29 Ответить
Радіограми у кремль не потрібні; усе йде через інтернет. буратінка, тобі велика подяка від окупантів.
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21.01.2024 15:47 Ответить
А навіщо тоді в Одесі людей з маршруток витягують і на полігони заганяють?
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21.01.2024 15:56 Ответить
Найвеличніший ухилянт у своїй голові війну закінчив,так і не почавши!
Але є одне АЛЕ!
От ЦЕ обрали на посаду "президент" у 2019 році.
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21.01.2024 16:05 Ответить
У рамках проєкту "Офіцери шкільної безпеки" поліцейські почнуть охороняти школи із кінця січня 2024 року.
В одній шкільній будівлі перебуватиме один поліцейський. ???
(Мінімум 3 поліцейських на школу. Забули про дитячі садки.)

Питання носіння зброї ще вирішується???
Нам треба набрати та навчити нових офіцерів безпеки, а це як мінімум п'ять місяців.
Повна реалізація проєкту займе близько 2 років.
Протягом 2024-го планується забезпечити поліцейськими 6,5 тисяч шкіл.
голова Нацполіції Вигівський
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21.01.2024 17:23 Ответить
Проєкт закону про дозвіл на зброю передбачає мати короткоствол особам, які не менше 5 років вже володіли якоюсь зброєю і вміють з нею поводитись, і цей короткоствол повинен зберігатись у спецсейфі. А? Як вам таке? При цьому, наградну зброю мають право носити вищі військові чини, поліціянти, судді та прокурори. Ну, тобто, озброєними можуть бути алабаї, що стережуть стадо баранів. Барани можуть тільки мекати, і то не голосно
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21.01.2024 18:34 Ответить
"Про мобілізацію - це передусім питання справедливості...Те, що вони не жаліються, не значить, що не має бути можливості їх замінити, їм відпочити, тим, хто відвоював всі ці місяці, я впевнений, найскладніші", - зазначив Зеленський. За його словами, інструмент мобілізації необхідний саме для того, щоб підготувати нових людей.

Проходить кілька годин і бац, в голові бардак і робиться така заява.


"Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: пів мільйона треба мобілізувати. А третє, це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінанси не походять від партнерів." Зеленський.

Бідний Головнокомандувач - потрібно 20-30 тисяч підготовлених солдатів на місяць.
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21.01.2024 17:37 Ответить
Знов за рибу гроші: зє! - це не про державу, це про гроші. Перед повномасштабним говорив те ж саме - не заважайте економіці заробляти гроші (насправді, красти на великому будівництві). А взагалі, що там в голові коміка-наркоші, хз. Його вже просто не потрібно слухати.
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21.01.2024 18:27 Ответить
Что ж ты фраер сдал назад ?
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21.01.2024 18:39 Ответить
патаму шо фраер!
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21.01.2024 19:04 Ответить
Судячи Зеленський прислухався до думки багатьох з чату centor….. а не України..
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21.01.2024 18:45 Ответить
Донецкий бандеровец

@Viktor23404370

ЯК ZеЛЕНІ БЛ.....НИ ГОТУВАЛИСЯ ДО ВІЙНИ !! РОЗПОВІДЬ УЧАСНИКА ПОДІЙ - БОЙОВОГО ГЕНЕРАЛА !!
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21.01.2024 19:22 Ответить
Mariner

@Mariner29822134

·

https://twitter.com/Mariner29822134/status/1749070646884048925 3 ч

Країни Балтії, Швеція, Румунія а тепер і Хорватія - відновлюють строкову службу. Україна вирішила обійтись якимось курсами військової підготовки... Рішення нашого міністра оборони - популізм
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21.01.2024 19:50 Ответить
," а тому що це люди, життя"
Тобто для Зеленьського житя тих, хто зараз підлягає мобілізації має цінність.
А життя військових, що вже два роки захищають країну і самого Зеленьського, цінності ніякої не має.
Нехай далі сидять в окопах і намагаються стримати переважаючого ворога.
Нехай і далі не мають змоги місяцями помитился від бруду.
Нехай і далі помирають там, куди Бонявтік їх " нє пасілал"...
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21.01.2024 20:53 Ответить
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