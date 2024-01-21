Я поки не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей, - Зеленський

Наразі немає необхідності мобілізувати в Україні 500 тисяч людей.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю 4 News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Я поки що не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей. Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, а тому що це люди, життя. Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: пів мільйона треба мобілізувати. А третє, це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінанси не походять від партнерів. Все це дає український бюджет", - додав він.

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Раніше Зеленський зазначив, що питання мобілізації це, передусім, - питання справедливості.

11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що за результатами наради у парламенті за участі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генштабу Сергія Шаптали й міністра оборони Рустема Умєрова законопроєкт про мобілізацію повернули назад на доопрацювання.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що команда міністерства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію із врахуванням пропозицій народних депутатів.