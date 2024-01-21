Я поки не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей, - Зеленський
Наразі немає необхідності мобілізувати в Україні 500 тисяч людей.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю 4 News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
"Я поки що не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей. Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, а тому що це люди, життя. Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: пів мільйона треба мобілізувати. А третє, це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінанси не походять від партнерів. Все це дає український бюджет", - додав він.
Раніше Зеленський зазначив, що питання мобілізації це, передусім, - питання справедливості.
11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що за результатами наради у парламенті за участі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генштабу Сергія Шаптали й міністра оборони Рустема Умєрова законопроєкт про мобілізацію повернули назад на доопрацювання.
Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що команда міністерства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію із врахуванням пропозицій народних депутатів.
Будь ласка, зачекайте...
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Що робити? Нормально готувати і забезпечувати всім необхідним і ПОСТУПОВО проводити ротацію.
у нас наразі є частини якими можна ротувати тих хто на передку... але немає за словами генштабу, у них необхідного оснащення і ***********... тому їх не ротують...
до того є скарги військових на передовій про обмежені можливості через нехватку БП, техніки.. дронів
то який зміст ще добавляти нове поповнення яке забере частину оснащення як у підготовлених за два роки тилових частин так і в бойових...
але якщо підрозділи в тилу не мають достатньо озброєння то перекинувши на передову ми отримаємо дуже плачевні результати....
треба перекидати батальйонами, підрозділ забрали на ротацію в замін передали іншй і так поетапно... відділивши рембази і склади з пальним, запчастинами та БП в окремі підрозділи а при ротації передавати тільки техніку...
тоді це б не мало зайняти багато часу документально...
уже пора не відставати від орків і АІ в дрони впроваджувати, для автоматичного супроводження цілі на кінцевому етапі... а не чую тут у ****...болів що АІ не треба...
орки вже полюють дронами навіть за пікапами саперів послухайте на що військові жаліються в мережі...
Хоть міліон туди зажени без зброї їх просто засиплять артою, бомбами та дронами і ситуацію не змінить....
Чи ви не вчили досвід другої світової і котли совкової армії, та же оборона Києва. Броди і т.д. там був міліон і що це спасло Київ...
Неужели нельзя было кулуарно решить все эти разногласия и не показывать людям какие вы бестолковые бараны.
А ми поки по закордонам , по нічним клубам, Гуд- вайнам, Буковелям будемо займатися, ніколи нам.
тим часом людей мобілізовують
не вірте брехунові
А лайно, он, як зашумувало… у вигрібній ямі!
Але є одне АЛЕ!
От ЦЕ обрали на посаду "президент" у 2019 році.
В одній шкільній будівлі перебуватиме один поліцейський. ???
(Мінімум 3 поліцейських на школу. Забули про дитячі садки.)
Питання носіння зброї ще вирішується???
Нам треба набрати та навчити нових офіцерів безпеки, а це як мінімум п'ять місяців.
Повна реалізація проєкту займе близько 2 років.
Протягом 2024-го планується забезпечити поліцейськими 6,5 тисяч шкіл.
голова Нацполіції Вигівський
Проходить кілька годин і бац, в голові бардак і робиться така заява.
"Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: пів мільйона треба мобілізувати. А третє, це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінанси не походять від партнерів." Зеленський.
Бідний Головнокомандувач - потрібно 20-30 тисяч підготовлених солдатів на місяць.
@Viktor23404370
ЯК ZеЛЕНІ БЛ.....НИ ГОТУВАЛИСЯ ДО ВІЙНИ !! РОЗПОВІДЬ УЧАСНИКА ПОДІЙ - БОЙОВОГО ГЕНЕРАЛА !!
@Mariner29822134
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https://twitter.com/Mariner29822134/status/1749070646884048925 3 ч
Країни Балтії, Швеція, Румунія а тепер і Хорватія - відновлюють строкову службу. Україна вирішила обійтись якимось курсами військової підготовки... Рішення нашого міністра оборони - популізм
Тобто для Зеленьського житя тих, хто зараз підлягає мобілізації має цінність.
А життя військових, що вже два роки захищають країну і самого Зеленьського, цінності ніякої не має.
Нехай далі сидять в окопах і намагаються стримати переважаючого ворога.
Нехай і далі не мають змоги місяцями помитился від бруду.
Нехай і далі помирають там, куди Бонявтік їх " нє пасілал"...