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Зеленський про мобілізацію: "Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине". ВIДЕО

Питання мобілізації це, передусім, - питання справедливості. Є люди, які з перших днів на війні і не жаліються при цьому.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю 4 News, інформує Цензор.НЕТ.

"Про мобілізацію - це передусім питання справедливості...Те, що вони не жаліються, не значить, що не має бути можливості їх замінити, їм відпочити, тим, хто відвоював всі ці місяці, я впевнений, найскладніші", - зазначив Зеленський. 

За його словами, інструмент мобілізації необхідний саме для того, щоб підготувати нових людей.

Зеленський також виступив за те, щоб на фронт не кидали непідготовлених мобілізованих.

Також читайте: Верховна Рада очікує нову версію урядового законопроєкту щодо мобілізації орієнтовно 6 лютого, - ЗМІ

"Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують", - резюмує глава держави.

11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що за результатами наради у парламенті за участі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генштабу Сергія Шаптали й міністра оборони Рустема Умєрова законопроєкт про мобілізацію повернули назад на доопрацювання.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що команда міністерства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію із врахуванням пропозицій народних депутатів.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) мобілізація (3054)


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Топ коментарі
+103
Четырежды уклонился в годы АТО? Это справедливо было по отношению к защитникам аэропорта и другим воевавшим тогда?
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21.01.2024 11:32
+90
Правильно! Кошового і всю шоблу кварталівську на ноль до нас! Плюс синів Ахметова, Коломийського, Кличка, Садового і т.д.
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21.01.2024 11:32
+80
Досить дивно це чути від чотиразового ухилянта ...
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21.01.2024 11:33
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Бо піти вмерти під примусом, без достатніх ресурсів, навчання - це ніякий не героїзм. Це свавілля держави над своїми громадянами. А потім будуть чергові лозунги про "герої не вмирають", ось в чому суть становлення "героєм". Вмирають, та ще й як. Забувають, та ще й як.
Тож засунь свої методички куди поглибше.
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21.01.2024 12:31 Відповісти
Если это вопрос справедливости , почему тогда Коля Тищенко не на фронте? Почему Шурма и брат герой не на фронте? Или я за Колю оболнского должен отправлять своих детей? Президент! Где справедливость? Почему друзья и родственники депутатов не служат?
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21.01.2024 12:15 Відповісти
Красти міліардами у народу та партнерів, класти йух на людей , Конституцію та закони України, перетворити країну вільних людей на рабську бандократію виходить теж справедливо?
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21.01.2024 12:16 Відповісти
Где справедливость? Где? Нужны выборы
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21.01.2024 12:16 Відповісти
З точки зору справедливості - зелені виборці, нумо до воєнкомату! Ви ж за це дупу рвали?
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21.01.2024 12:17 Відповісти
сцяти людям в очи тим, чим музіціровал на роялі - це так по-зєлєнські..
чи вумний нАріт таки досі вірить президенту по-зальоту?
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21.01.2024 12:20 Відповісти
Батько Української справедливості ))))
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21.01.2024 12:22 Відповісти
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21.01.2024 13:15 Відповісти
Сцикун,янелох,ухилянт! Такі слова тобі говорили,як вручали повістки...а ти ****-зрадник тепер
умнічаєш!
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21.01.2024 12:22 Відповісти
У нього або з головою щось, від влади, або він думає, що хитрожопіший за всіх. То покажи нам на прикладі. Відправляй на фронт клоунів з кварталу. Далі, ми маємо 450 депутатів, міністрів, їх заступників, помічників, мільйонерів, банкірів. У всіх цих людей є діти, які звісно мають якусь бронь та відстрочку. І всі вони мають землі, мають будинки, бізнес, і таке інше. Тобто виходить що прості люди мають гинути за їх статки? У більшості людей немає нічого, окрім арендованої квартири. То за шо гинути???
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21.01.2024 12:28 Відповісти
Резніков он вже в адвокати подався, щось не пішов записуватись добровольцем. Одне дивує, навіщо йому та адвокатура, після яєць по 17 там мабуть на пару поколінь вперед вистачить...
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21.01.2024 12:29 Відповісти
Щоб легалізувати накрадене
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21.01.2024 12:43 Відповісти
Чого мусора в тилу каву біля ларьків попивають?
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21.01.2024 12:38 Відповісти
Хто б гавкав,а це падло мовчало би .заглядатель в глаза пуйлу
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21.01.2024 12:42 Відповісти
У нас 300 000 осіб мають нагородну зброю. Понад 200 000 поліцейських взагалі звільнені від мобілізації. Стосовно поліцейських то у нас вони є найбільшими ухилянтами в історії і це назавжди доведено їх поведінкою під час початку агресії 24.02.2022 і в подальший час. Також майже поголовно поліцейські на окупованих територіях переходять масово на службу ворогу. Фразу "мент-****-падло" потрібно сприймати буквально і легітемізувати в офіційних документах ВР...
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21.01.2024 12:46 Відповісти
У моєму колективі працював мєнт - пенсіонер років 56-58. На моє питання чому Ви не були в АТО, він скзав , що ну не моде він убивати людей, не його це... Якось збирали гроші військовим медикам, ще до війни, більшість колективу перерахувала 7-10 днів зарплати. Він же,жлоб, за один день. Хоч отримував ще пенсію. Мєнт савєцького походження - це діагноз.
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21.01.2024 19:19 Відповісти
Гинуть молоді, красиві хлопці, відомі спортсмени, освітяни, обдаровані патріоти!
А ось таке некошерне хитрожопе створіння та його сраколизи, друзі, партнери по офшорам мають смачно жерти, кріпко пити, міцно спати, реготати і жити....
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21.01.2024 12:51 Відповісти
просим всех шидов оторвать от кормушки- и немного погибнуть в окопах
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21.01.2024 12:54 Відповісти
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21.01.2024 12:56 Відповісти
Несправедливо, це коли ВЛК відправляє у військо явно хворих 40+ та дистрофіків з цивільних, які абсолютно не здатні служити, я в цей час в тилу чудово почуваються молоді пенсіонери того ж віку з ЗСУ, СБУ, МВС і т.п. структур, які мають краще здоров'я та підготовку та давали присягу. Несправедливо, це коли величезна кількість кадрових військових та поліціянтів, які отримують пільги та надбавки жодного дня не воювали, а сидять за спинами цивільних на великих зарплатах в тилу. Можна ще багато чого перерахувати але нема бажання, відтак, пішов ти, клоун зі своєю справедливістю куди подалі - її немає і не буде в цьому світі. Як дуже справедливий то мобілізуй себе разом з дЄрмаком і дегенератами з кварталу 95, дизельшоу і т.п.
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21.01.2024 12:56 Відповісти
По пріколу поржать,а потім про справедливість думати?Оцей весь ******* це просто карма,яка накрила 73%,нажаль дісталося і адекватним
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21.01.2024 13:29 Відповісти
Коли я на роботі переконував колег, що голосувати за клоуна не варто за жодних обставин, то став мало не ворогом (бо що я там можу розуміти, якщо не цікавлюся КВН, не дивився фільми і шоу кварталу і не знаю, наскільки Зеленський хоче щось змінити). А тепер вся країна платить кров'ю за тупість любителів паржать.
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21.01.2024 13:45 Відповісти
Молодчинка пан главнокомандующій. Слухаєш його і сєрце покривається сильнодіючим бальзамом...
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21.01.2024 13:23 Відповісти
этокак - «Инфаркт микарда! Вот такой рубец! Вскрытие показало»(с)
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21.01.2024 13:59 Відповісти
А я щось пропустив? Чи я просто не побачив, як він в цьому в'ю пояснює власне уникнення від відповідальності (передбаченими Конституцією виключними повноваженнями президента) подати до Верховної ради від президента проект Закону, який стосується оборони держави?
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21.01.2024 13:29 Відповісти
читаю коменти, бачу, що і в коменті також такого не бачить....

Але більш ніхто не заморочується проблемою, що сам закон, навіть будучи прийнятим, буде знесений Конституційним Судом як такий, що поданий неналежним суб'єктом подання...
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21.01.2024 13:38 Відповісти
Законопроект іде від Кабміну. Він має таке право.
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21.01.2024 19:45 Відповісти
ні, таке право лише в президента
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22.01.2024 00:15 Відповісти
Будь яке висловлювання стосовно моралі та етики з вуст корумпованого дегенерата - провісника хуцпи - звучить глумливо і є справжнім фарсом. Такі особи втратили право говорити про справедливість бо вірять лише в "роблення грошей" і власну безкарність...
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21.01.2024 13:41 Відповісти
Це сказав самий справедливий та самий чесний президент, такого чесного дай бог, щоб більше ніколи не було!
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21.01.2024 13:43 Відповісти
в точку - что бы не было...
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21.01.2024 14:00 Відповісти
Наочно питання "справедливої мобілізації" продемонстпував "свой" міністр оборони Рєзніков.
Високомотивований, чудово навчений та підготований (навіть F16 на хусточці!), а за 4 місяці так і не зміг дорогу до ТЦК знайти.
Міг би за цей час 10 раз на Байкове переїзати за "схемою Рєзнікова".
Це коли між мобілізацією та смертю менше тижня. А потім міністр особисто доручає начальнику ТЦК провести розслідування проти себе самого.
Змушений знову працювати адвокатом.
То де тут справедливість?
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21.01.2024 14:15 Відповісти
"Мы бы все в Крыму легли"
Так вот он шанс Вова,в звании ефрейтора под Авдеевку.
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21.01.2024 14:46 Відповісти
Клас- ідіть воюйте...а чим-лопатами..?!!
Обмаль патронів,снарядів...про це на телемарахвоні мовчать...
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21.01.2024 15:22 Відповісти
Несправедливо гинути, коли Дєрьмак та ін украв твій надійний бронежилет
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21.01.2024 19:11 Відповісти
Бутусов, дело постоянно пишет. Да кто ж его слушает. К войне должен быть хозяйский подход менеджера, как сделать так чтобы убивать, убивать и убивать, а не эта пафосная совковая х-ня. От себя напомню про банальщину:
1.Объявить войну;
2.Массовое производство оружия как во время второй мировой;
3.Все кто не может воевать на военные производства, в том числе подростки и многие женщины которые сейчас на островах загорают;
4.Как результат подготовки, обрушение одномоментного смертоносного удара по врагу, и потом прорыв фронта;
Для чего солдаты на фронте жертвуют собой уже два года? Для того чтобы была возможность у страны и нации подготовить все вышеперечисленное, а не через два года слушать х-ню про то что несправедливо это когда сегодня убили кого то другого, а не тебя.
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21.01.2024 23:05 Відповісти
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