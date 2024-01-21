Зеленський про мобілізацію: "Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине". ВIДЕО

Питання мобілізації це, передусім, - питання справедливості. Є люди, які з перших днів на війні і не жаліються при цьому.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю 4 News, інформує Цензор.НЕТ.

"Про мобілізацію - це передусім питання справедливості...Те, що вони не жаліються, не значить, що не має бути можливості їх замінити, їм відпочити, тим, хто відвоював всі ці місяці, я впевнений, найскладніші", - зазначив Зеленський.

За його словами, інструмент мобілізації необхідний саме для того, щоб підготувати нових людей.

Зеленський також виступив за те, щоб на фронт не кидали непідготовлених мобілізованих.

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"Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують", - резюмує глава держави.

11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що за результатами наради у парламенті за участі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генштабу Сергія Шаптали й міністра оборони Рустема Умєрова законопроєкт про мобілізацію повернули назад на доопрацювання.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що команда міністерства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію із врахуванням пропозицій народних депутатів.