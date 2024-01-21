Зеленський про мобілізацію: "Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине". ВIДЕО
Питання мобілізації це, передусім, - питання справедливості. Є люди, які з перших днів на війні і не жаліються при цьому.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю 4 News, інформує Цензор.НЕТ.
"Про мобілізацію - це передусім питання справедливості...Те, що вони не жаліються, не значить, що не має бути можливості їх замінити, їм відпочити, тим, хто відвоював всі ці місяці, я впевнений, найскладніші", - зазначив Зеленський.
За його словами, інструмент мобілізації необхідний саме для того, щоб підготувати нових людей.
Зеленський також виступив за те, щоб на фронт не кидали непідготовлених мобілізованих.
"Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують", - резюмує глава держави.
11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що за результатами наради у парламенті за участі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генштабу Сергія Шаптали й міністра оборони Рустема Умєрова законопроєкт про мобілізацію повернули назад на доопрацювання.
Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що команда міністерства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію із врахуванням пропозицій народних депутатів.
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Тож засунь свої методички куди поглибше.
чи вумний нАріт таки досі вірить президенту по-зальоту?
умнічаєш!
А ось таке некошерне хитрожопе створіння та його сраколизи, друзі, партнери по офшорам мають смачно жерти, кріпко пити, міцно спати, реготати і жити....
Але більш ніхто не заморочується проблемою, що сам закон, навіть будучи прийнятим, буде знесений Конституційним Судом як такий, що поданий неналежним суб'єктом подання...
Високомотивований, чудово навчений та підготований (навіть F16 на хусточці!), а за 4 місяці так і не зміг дорогу до ТЦК знайти.
Міг би за цей час 10 раз на Байкове переїзати за "схемою Рєзнікова".
Це коли між мобілізацією та смертю менше тижня. А потім міністр особисто доручає начальнику ТЦК провести розслідування проти себе самого.
Змушений знову працювати адвокатом.
То де тут справедливість?
Так вот он шанс Вова,в звании ефрейтора под Авдеевку.
Обмаль патронів,снарядів...про це на телемарахвоні мовчать...
1.Объявить войну;
2.Массовое производство оружия как во время второй мировой;
3.Все кто не может воевать на военные производства, в том числе подростки и многие женщины которые сейчас на островах загорают;
4.Как результат подготовки, обрушение одномоментного смертоносного удара по врагу, и потом прорыв фронта;
Для чего солдаты на фронте жертвуют собой уже два года? Для того чтобы была возможность у страны и нации подготовить все вышеперечисленное, а не через два года слушать х-ню про то что несправедливо это когда сегодня убили кого то другого, а не тебя.