Зеленский о мобилизации: Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя гибнет. ВИДЕО

Вопрос мобилизации это прежде всего - вопрос справедливости. Есть люди, которые с первых дней на войне и не жалуются при этом.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью 4 News, передает Цензор.НЕТ.

"О мобилизации - это прежде всего вопрос справедливости... То, что они не жалуются, не значит, что не должно быть возможности их заменить, им отдохнуть, отвоевавшим все эти месяцы, я уверен, самые сложные", - отметил Зеленский.

По его словам, инструмент мобилизации необходим именно для того, чтобы подготовить новых людей.

Зеленский также выступил за то, чтобы на фронт не бросали неподготовленных мобилизованных.

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"Справедливо заменить, кому справедливо отдохнуть. Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя гибнет, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько, насколько его подготовят", - резюмирует глава государства.

11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что по результатам совещания в парламенте с участием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генштаба Сергея Шапталы и министра обороны Рустема Умерова законопроект о мобилизации вернули обратно на доработку.

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что команда министерства уже подготовила новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом предложений народных депутатов.