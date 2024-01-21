РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5029 посетителей онлайн
Новости Видео
19 222 140

Зеленский о мобилизации: Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя гибнет. ВИДЕО

Вопрос мобилизации это прежде всего - вопрос справедливости. Есть люди, которые с первых дней на войне и не жалуются при этом.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью 4 News, передает Цензор.НЕТ.

"О мобилизации - это прежде всего вопрос справедливости... То, что они не жалуются, не значит, что не должно быть возможности их заменить, им отдохнуть, отвоевавшим все эти месяцы, я уверен, самые сложные", - отметил Зеленский.

По его словам, инструмент мобилизации необходим именно для того, чтобы подготовить новых людей.

Зеленский также выступил за то, чтобы на фронт не бросали неподготовленных мобилизованных.

Читайте также: Украинская армия испытывает ощутимый дефицит людей, но и у России с этим проблемы, - Буданов

"Справедливо заменить, кому справедливо отдохнуть. Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя гибнет, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько, насколько его подготовят", - резюмирует глава государства.

11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что по результатам совещания в парламенте с участием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генштаба Сергея Шапталы и министра обороны Рустема Умерова законопроект о мобилизации вернули обратно на доработку.

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что команда министерства уже подготовила новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом предложений народных депутатов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) мобилизация (2762)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+103
Четырежды уклонился в годы АТО? Это справедливо было по отношению к защитникам аэропорта и другим воевавшим тогда?
показать весь комментарий
21.01.2024 11:32
+90
Правильно! Кошового і всю шоблу кварталівську на ноль до нас! Плюс синів Ахметова, Коломийського, Кличка, Садового і т.д.
показать весь комментарий
21.01.2024 11:32
+80
Досить дивно це чути від чотиразового ухилянта ...
показать весь комментарий
21.01.2024 11:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Бо піти вмерти під примусом, без достатніх ресурсів, навчання - це ніякий не героїзм. Це свавілля держави над своїми громадянами. А потім будуть чергові лозунги про "герої не вмирають", ось в чому суть становлення "героєм". Вмирають, та ще й як. Забувають, та ще й як.
Тож засунь свої методички куди поглибше.
показать весь комментарий
21.01.2024 12:31 Ответить
Если это вопрос справедливости , почему тогда Коля Тищенко не на фронте? Почему Шурма и брат герой не на фронте? Или я за Колю оболнского должен отправлять своих детей? Президент! Где справедливость? Почему друзья и родственники депутатов не служат?
показать весь комментарий
21.01.2024 12:15 Ответить
Красти міліардами у народу та партнерів, класти йух на людей , Конституцію та закони України, перетворити країну вільних людей на рабську бандократію виходить теж справедливо?
показать весь комментарий
21.01.2024 12:16 Ответить
Где справедливость? Где? Нужны выборы
показать весь комментарий
21.01.2024 12:16 Ответить
З точки зору справедливості - зелені виборці, нумо до воєнкомату! Ви ж за це дупу рвали?
показать весь комментарий
21.01.2024 12:17 Ответить
сцяти людям в очи тим, чим музіціровал на роялі - це так по-зєлєнські..
чи вумний нАріт таки досі вірить президенту по-зальоту?
показать весь комментарий
21.01.2024 12:20 Ответить
Батько Української справедливості ))))
показать весь комментарий
21.01.2024 12:22 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2024 13:15 Ответить
Сцикун,янелох,ухилянт! Такі слова тобі говорили,як вручали повістки...а ти ****-зрадник тепер
умнічаєш!
показать весь комментарий
21.01.2024 12:22 Ответить
У нього або з головою щось, від влади, або він думає, що хитрожопіший за всіх. То покажи нам на прикладі. Відправляй на фронт клоунів з кварталу. Далі, ми маємо 450 депутатів, міністрів, їх заступників, помічників, мільйонерів, банкірів. У всіх цих людей є діти, які звісно мають якусь бронь та відстрочку. І всі вони мають землі, мають будинки, бізнес, і таке інше. Тобто виходить що прості люди мають гинути за їх статки? У більшості людей немає нічого, окрім арендованої квартири. То за шо гинути???
показать весь комментарий
21.01.2024 12:28 Ответить
Резніков он вже в адвокати подався, щось не пішов записуватись добровольцем. Одне дивує, навіщо йому та адвокатура, після яєць по 17 там мабуть на пару поколінь вперед вистачить...
показать весь комментарий
21.01.2024 12:29 Ответить
Щоб легалізувати накрадене
показать весь комментарий
21.01.2024 12:43 Ответить
Чого мусора в тилу каву біля ларьків попивають?
показать весь комментарий
21.01.2024 12:38 Ответить
Хто б гавкав,а це падло мовчало би .заглядатель в глаза пуйлу
показать весь комментарий
21.01.2024 12:42 Ответить
У нас 300 000 осіб мають нагородну зброю. Понад 200 000 поліцейських взагалі звільнені від мобілізації. Стосовно поліцейських то у нас вони є найбільшими ухилянтами в історії і це назавжди доведено їх поведінкою під час початку агресії 24.02.2022 і в подальший час. Також майже поголовно поліцейські на окупованих територіях переходять масово на службу ворогу. Фразу "мент-****-падло" потрібно сприймати буквально і легітемізувати в офіційних документах ВР...
показать весь комментарий
21.01.2024 12:46 Ответить
У моєму колективі працював мєнт - пенсіонер років 56-58. На моє питання чому Ви не були в АТО, він скзав , що ну не моде він убивати людей, не його це... Якось збирали гроші військовим медикам, ще до війни, більшість колективу перерахувала 7-10 днів зарплати. Він же,жлоб, за один день. Хоч отримував ще пенсію. Мєнт савєцького походження - це діагноз.
показать весь комментарий
21.01.2024 19:19 Ответить
Гинуть молоді, красиві хлопці, відомі спортсмени, освітяни, обдаровані патріоти!
А ось таке некошерне хитрожопе створіння та його сраколизи, друзі, партнери по офшорам мають смачно жерти, кріпко пити, міцно спати, реготати і жити....
показать весь комментарий
21.01.2024 12:51 Ответить
просим всех шидов оторвать от кормушки- и немного погибнуть в окопах
показать весь комментарий
21.01.2024 12:54 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2024 12:56 Ответить
Несправедливо, це коли ВЛК відправляє у військо явно хворих 40+ та дистрофіків з цивільних, які абсолютно не здатні служити, я в цей час в тилу чудово почуваються молоді пенсіонери того ж віку з ЗСУ, СБУ, МВС і т.п. структур, які мають краще здоров'я та підготовку та давали присягу. Несправедливо, це коли величезна кількість кадрових військових та поліціянтів, які отримують пільги та надбавки жодного дня не воювали, а сидять за спинами цивільних на великих зарплатах в тилу. Можна ще багато чого перерахувати але нема бажання, відтак, пішов ти, клоун зі своєю справедливістю куди подалі - її немає і не буде в цьому світі. Як дуже справедливий то мобілізуй себе разом з дЄрмаком і дегенератами з кварталу 95, дизельшоу і т.п.
показать весь комментарий
21.01.2024 12:56 Ответить
По пріколу поржать,а потім про справедливість думати?Оцей весь ******* це просто карма,яка накрила 73%,нажаль дісталося і адекватним
показать весь комментарий
21.01.2024 13:29 Ответить
Коли я на роботі переконував колег, що голосувати за клоуна не варто за жодних обставин, то став мало не ворогом (бо що я там можу розуміти, якщо не цікавлюся КВН, не дивився фільми і шоу кварталу і не знаю, наскільки Зеленський хоче щось змінити). А тепер вся країна платить кров'ю за тупість любителів паржать.
показать весь комментарий
21.01.2024 13:45 Ответить
Молодчинка пан главнокомандующій. Слухаєш його і сєрце покривається сильнодіючим бальзамом...
показать весь комментарий
21.01.2024 13:23 Ответить
этокак - «Инфаркт микарда! Вот такой рубец! Вскрытие показало»(с)
показать весь комментарий
21.01.2024 13:59 Ответить
А я щось пропустив? Чи я просто не побачив, як він в цьому в'ю пояснює власне уникнення від відповідальності (передбаченими Конституцією виключними повноваженнями президента) подати до Верховної ради від президента проект Закону, який стосується оборони держави?
показать весь комментарий
21.01.2024 13:29 Ответить
читаю коменти, бачу, що і в коменті також такого не бачить....

Але більш ніхто не заморочується проблемою, що сам закон, навіть будучи прийнятим, буде знесений Конституційним Судом як такий, що поданий неналежним суб'єктом подання...
показать весь комментарий
21.01.2024 13:38 Ответить
Законопроект іде від Кабміну. Він має таке право.
показать весь комментарий
21.01.2024 19:45 Ответить
ні, таке право лише в президента
показать весь комментарий
22.01.2024 00:15 Ответить
Будь яке висловлювання стосовно моралі та етики з вуст корумпованого дегенерата - провісника хуцпи - звучить глумливо і є справжнім фарсом. Такі особи втратили право говорити про справедливість бо вірять лише в "роблення грошей" і власну безкарність...
показать весь комментарий
21.01.2024 13:41 Ответить
Це сказав самий справедливий та самий чесний президент, такого чесного дай бог, щоб більше ніколи не було!
показать весь комментарий
21.01.2024 13:43 Ответить
в точку - что бы не было...
показать весь комментарий
21.01.2024 14:00 Ответить
Наочно питання "справедливої мобілізації" продемонстпував "свой" міністр оборони Рєзніков.
Високомотивований, чудово навчений та підготований (навіть F16 на хусточці!), а за 4 місяці так і не зміг дорогу до ТЦК знайти.
Міг би за цей час 10 раз на Байкове переїзати за "схемою Рєзнікова".
Це коли між мобілізацією та смертю менше тижня. А потім міністр особисто доручає начальнику ТЦК провести розслідування проти себе самого.
Змушений знову працювати адвокатом.
То де тут справедливість?
показать весь комментарий
21.01.2024 14:15 Ответить
"Мы бы все в Крыму легли"
Так вот он шанс Вова,в звании ефрейтора под Авдеевку.
показать весь комментарий
21.01.2024 14:46 Ответить
Клас- ідіть воюйте...а чим-лопатами..?!!
Обмаль патронів,снарядів...про це на телемарахвоні мовчать...
показать весь комментарий
21.01.2024 15:22 Ответить
Несправедливо гинути, коли Дєрьмак та ін украв твій надійний бронежилет
показать весь комментарий
21.01.2024 19:11 Ответить
Бутусов, дело постоянно пишет. Да кто ж его слушает. К войне должен быть хозяйский подход менеджера, как сделать так чтобы убивать, убивать и убивать, а не эта пафосная совковая х-ня. От себя напомню про банальщину:
1.Объявить войну;
2.Массовое производство оружия как во время второй мировой;
3.Все кто не может воевать на военные производства, в том числе подростки и многие женщины которые сейчас на островах загорают;
4.Как результат подготовки, обрушение одномоментного смертоносного удара по врагу, и потом прорыв фронта;
Для чего солдаты на фронте жертвуют собой уже два года? Для того чтобы была возможность у страны и нации подготовить все вышеперечисленное, а не через два года слушать х-ню про то что несправедливо это когда сегодня убили кого то другого, а не тебя.
показать весь комментарий
21.01.2024 23:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 