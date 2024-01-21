Зеленский о мобилизации: Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя гибнет. ВИДЕО
Вопрос мобилизации это прежде всего - вопрос справедливости. Есть люди, которые с первых дней на войне и не жалуются при этом.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью 4 News, передает Цензор.НЕТ.
"О мобилизации - это прежде всего вопрос справедливости... То, что они не жалуются, не значит, что не должно быть возможности их заменить, им отдохнуть, отвоевавшим все эти месяцы, я уверен, самые сложные", - отметил Зеленский.
По его словам, инструмент мобилизации необходим именно для того, чтобы подготовить новых людей.
Зеленский также выступил за то, чтобы на фронт не бросали неподготовленных мобилизованных.
"Справедливо заменить, кому справедливо отдохнуть. Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя гибнет, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько, насколько его подготовят", - резюмирует глава государства.
11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что по результатам совещания в парламенте с участием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генштаба Сергея Шапталы и министра обороны Рустема Умерова законопроект о мобилизации вернули обратно на доработку.
Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что команда министерства уже подготовила новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом предложений народных депутатов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тож засунь свої методички куди поглибше.
чи вумний нАріт таки досі вірить президенту по-зальоту?
умнічаєш!
А ось таке некошерне хитрожопе створіння та його сраколизи, друзі, партнери по офшорам мають смачно жерти, кріпко пити, міцно спати, реготати і жити....
Але більш ніхто не заморочується проблемою, що сам закон, навіть будучи прийнятим, буде знесений Конституційним Судом як такий, що поданий неналежним суб'єктом подання...
Високомотивований, чудово навчений та підготований (навіть F16 на хусточці!), а за 4 місяці так і не зміг дорогу до ТЦК знайти.
Міг би за цей час 10 раз на Байкове переїзати за "схемою Рєзнікова".
Це коли між мобілізацією та смертю менше тижня. А потім міністр особисто доручає начальнику ТЦК провести розслідування проти себе самого.
Змушений знову працювати адвокатом.
То де тут справедливість?
Так вот он шанс Вова,в звании ефрейтора под Авдеевку.
Обмаль патронів,снарядів...про це на телемарахвоні мовчать...
1.Объявить войну;
2.Массовое производство оружия как во время второй мировой;
3.Все кто не может воевать на военные производства, в том числе подростки и многие женщины которые сейчас на островах загорают;
4.Как результат подготовки, обрушение одномоментного смертоносного удара по врагу, и потом прорыв фронта;
Для чего солдаты на фронте жертвуют собой уже два года? Для того чтобы была возможность у страны и нации подготовить все вышеперечисленное, а не через два года слушать х-ню про то что несправедливо это когда сегодня убили кого то другого, а не тебя.