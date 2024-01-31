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Силы ПВО уничтожили 14 "шахедов" из 20, - Воздушные силы

ппо

Россияне в ночь на 31 января 2024 года атаковали территорию Украины 20 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" и баллистическими ракетами "Искандер-М".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Оккупанты запускали шахеды с Приморско-Ахтарска, Курска и мыса Чауда. Ракетами били из Крыма и Воронежской области.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 14 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

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Напомним, вечером 30 января в Харькове гремели взрывы. По данным властей, враг ударил "шахедами" по жилой застройке. Три гражданских человека получили легкие ушибы и острую реакцию на стресс.

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Учора надрукували про президентську бригаду ім. Богдана Хмельницького. Ця сторінка, як вони на Гепардах Київщину захищають. Коменти були легко сказати м'які, бо люди відверто написали,що в інших областях Гепарди не бігають і Патріоти з Ірисами також не стоять. Про що і говорить обстріл сьогодні. До речі,більшість військових написали негатив.
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31.01.2024 08:58 Ответить
 
 