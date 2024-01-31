Силы ПВО уничтожили 14 "шахедов" из 20, - Воздушные силы
Россияне в ночь на 31 января 2024 года атаковали территорию Украины 20 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" и баллистическими ракетами "Искандер-М".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Оккупанты запускали шахеды с Приморско-Ахтарска, Курска и мыса Чауда. Ракетами били из Крыма и Воронежской области.
"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 14 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 30 января в Харькове гремели взрывы. По данным властей, враг ударил "шахедами" по жилой застройке. Три гражданских человека получили легкие ушибы и острую реакцию на стресс.
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